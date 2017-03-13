Понабирали по объявлениям. Россия не имеет никакого отношения к Евровидению, это вопрос участников EBU, коих в России два - Первый канал и Россия 1. Впрочем, черт с ним, с этим странным человеком.



А вот для Эрнста с Аксютой в аду будет приготовлена специальная сковородка. Предъявлять претензии Украине бессмысленно - это сейчас очаг чумы, а очаг чумы надо обходить. Или посылать туда специально обученных людей в противочумных костюмах.



Но уж точно не надо обещать девушке, которая живет одной надеждой, что она поедет в очаг чумы и с ней ничего не случится. Я об этом написал сразу же, вот теперь хороший повод повторить для лучшего усвоения.



Этот выбор в этом году был подлостью по отношению к Самойловой, и отбиравшие это знали, когда предлагали ей ехать.



Это на их совести, а не на совести бактерий чумы. Бактерии чумы сраму не имут.