|Я переобулся
|8.03 14:04
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|Иван Давыдов
|Премьер постучался, вошел, осмотрел внимательно задумчивого президента, и попытался встать так, чтобы новые кроссовки бросались в глаза.
- Ничего не замечаешь? – спросил премьер.
- А что?
- Ну, посмотри! Кроссовки новые.
- А. Вайно говорил, в Думе у девочки этой из Крыма, как ее, бюст замироточил. Вот, я бы посмотрел. Такая она, наверное, теперь, в маслице. Представляешь себе?
Премьер внезапно вышел.
- Ты что, обиделся? – крикнул ему вслед президент.
Премьер вошел через минуту, сияя.
- Смотри.
- Да что?!
- Я переобулся. У меня кроссовки новые, здорово, да?
- Ладно, здорово. Вот послушай лучше, я тут стихи для поздравления выбираю.
- Я знаю стихи для поздравления! Восьмое марта близко, близко! Расти, расти, моя…
- Иди переобуйся.
Премьер покорно вышел и через минуту вернулся в новых кроссовках.
- Ты на самом деле что ли переобулся?
- Ну ты велел…
- Вот, слушай. «Женщина — с нами, когда мы рождаемся, Женщина — с нами в последний наш час».
Премьер внезапно вышел и через минуту вернулся в новых кроссовках.
- Теперь-то что? – устало спросил президент. – Кроссовки новые? Ну, здорово. Только не обижайся.
- Да нет. То есть кроссовки, конечно, новые, но зачем ты так про последний час? Я даже испугался немного.
- Так это не я. Это стихи такие. Поэт Бальмонт какой-то. Может и правда, твое лучше. Как ты там говорил? Восьмое марта близко-близко?
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