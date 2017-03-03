Премьер постучался, вошел, осмотрел внимательно задумчивого президента, и попытался встать так, чтобы новые кроссовки бросались в глаза.

- Ничего не замечаешь? – спросил премьер.

- А что?

- Ну, посмотри! Кроссовки новые.

- А. Вайно говорил, в Думе у девочки этой из Крыма, как ее, бюст замироточил. Вот, я бы посмотрел. Такая она, наверное, теперь, в маслице. Представляешь себе?

Премьер внезапно вышел.

- Ты что, обиделся? – крикнул ему вслед президент.

Премьер вошел через минуту, сияя.

- Смотри.

- Да что?!

- Я переобулся. У меня кроссовки новые, здорово, да?

- Ладно, здорово. Вот послушай лучше, я тут стихи для поздравления выбираю.

- Я знаю стихи для поздравления! Восьмое марта близко, близко! Расти, расти, моя…

- Иди переобуйся.

Премьер покорно вышел и через минуту вернулся в новых кроссовках.

- Ты на самом деле что ли переобулся?

- Ну ты велел…

- Вот, слушай. «Женщина — с нами, когда мы рождаемся, Женщина — с нами в последний наш час».

Премьер внезапно вышел и через минуту вернулся в новых кроссовках.

- Теперь-то что? – устало спросил президент. – Кроссовки новые? Ну, здорово. Только не обижайся.

- Да нет. То есть кроссовки, конечно, новые, но зачем ты так про последний час? Я даже испугался немного.

- Так это не я. Это стихи такие. Поэт Бальмонт какой-то. Может и правда, твое лучше. Как ты там говорил? Восьмое марта близко-близко?