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Бедная страна содержит правительство lucksherry class-а
Бедная страна содержит правительство lucksherry class-а
Алексей Синельников
3.03 12:44 |  число просмотров 332
Суть этого скандала с дворцами и Медведевым не в том, что это "дворцы Медведева" - они и не его, он ими пользуется, но не распоряжается и не может их продать. Эти дворцы - приложение к должности, как и резиденции Путина и тд.

Суть в том, что все эти дворцы и их обслуживание - замаскированные государственные расходы на содержание правительства. При этом наша страна очень бедная, а правительство, как мы видим, испытывает необъяснимую тягу к африканским роскошам.
Бедная страна, где нехватка буквально во всем - содержит правительство lucksherry class-а.

Непонятна сама логика, которая всей этой деятельностью двигает. Вот ты сидишь и едва сводишь бюджет: и того нет, того нет, везде дыры. Потом ты вызываешь чела и говоришь: а давай отгрохаем еще одну резиденцию за 3 миллиарда (бюджет культуры Ростовской области на год), с сауной из золота. Я там буду париться три раза в год.

И ведь это массовое явление на самом деле. Машины эти представительские по госзакупкам, мебеля какие-то невиданные для кабинетов. Дорога в гавне, но на обочине монументальный белокаменный мемориалий: вы въезжаете в Свинодрыщенский район. Торжественно так, на века поставлено. Это очень важно - что вы пересекли границу административного района. Лучше б крышу в школе починил, индюк.

В том то и дело, что личной выгоды в этом фанфаронстве почти никакой. Если бы тов. Медведев украл эти 70 миллиардов и вложил их в свое частное виноделие, я бы его даже зауважал. Но он же пустил их на пшик, на инкрустацию крышки гроба с обратной стороны.

Нам явно нужен какой-то аскетический поворот в стиле руководства. Просто, неброско, экономно.
Это правительство модельной внешности и привычек нам определенно не по карману. Нам нужно скромное милое правительство, которое способно как-то обходиться без идиотских бань с изразцами по 1000 кв. метров, но будет хорошо варить борщ и содержать дом в чистоте.
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