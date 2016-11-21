Про платные парковки и 200 рублей в час. У Шумского в комментах некто fly_dream оставил очень обстоятельный коммент, который так и погряз под тоннами ругательств, мата и оскорблений в адрес понятно кого. А зря. Выношу его в отдельный пост, очень рекомендую прочитать до конца, несмотря на много букаф.

"Самая большая проблема тут в том, что чаще всего припаркованые авто рассматриваются вне всех контекстов как самостоятельные единицы без дополнительных вводных. То есть тупо - их здесь много - значит надо ограничить, и будет меньше.

Можно подумать, что если вводить новые ограничения, то атовладельцы со своими автомобилями чудесным образом исчезнут.

Вторая беда, что если что-то дополнительное и рассматривается про несчастных автовладельцев, то только стереотипное: "Эти говнюки едут два километра на машине, когда можно было бы пройти пешком".

Так вот - всё это точно такая же лабуда.

Поскольку основная загруженность дорог происходит в рабочие будни утром и вечером - первый вывод какой? Основная масса - работающие/студенты. То что живут они там, а ездят сюда (зачастую из области в центр) - это их право (в конце-концов - мало ли в каких компаниях они работают, какие перспективы для себя видят и тд, может быть у них на окраинах такого нет).

Понимать надо следующее. Никто не будет делать что-то одновременно назло себе и окружающим. И все кто катается в центр - они это делают не из вредности. Любой путь Дом-Дорога/Учёба-Дом стоит на трёх опорах:

1) - Время.

2) - Силы.

3) - Возможности.

(тут стоит заметить, что я не беру в расчёт комфорт/показатель статуса и другую подобную лабуду. Ибо читать выше - никто не будет делать что-то себе во вред).

С временем всё понятно, чем быстрее, тем лучше.

С силами - уже сложнее, как человек, который шесть лет мотался на учёбу из области в Москву, как на электричках, так и на машине, могу сказать - то, что в нынешнем виде предлагается в качестве альтернативного машине транспорта - в части затрат физических и моральных с машиной рядом не стоит.

В качестве моего же примера - я на машине добирался до универа, даже по пробкам и имея проблемы с парковой, часа за полтора, ну два максимум. Физических затрат - ноль (ну зимой от снега очистить). Моральных - ну бывает лажа на дорогах, гонщики, учителя, подрезальщики - не так страшно. Что касается общественного, то:

а) - Пешком до остановки (в ненастье по лужам и слякоти).

б) - Ждать автобуса, на продуваемой всеми ветрами остановке.

в) - Сорок минут стоять в положении 9 человек на квадратный метр.

г) - Топать на платформу.

д) - Сорок минут стоять в тамбуре в положении 9 человек на квадратный метр.

е) - Пережить минут двадцать жёсткой толкучки на Комсомольской.

ж) - Проехать по кольцевой.

з) - Пережить минут двадцать жёсткой толкучки на Таганской.

и) - Полчаса до своей остановки.

По времени иногда выходило на час дольше чем на машине.

Отдельно к этому можно прибавить бонусы в виде несчастных мужиков, которые мучаются с вчерашнего похмелья, жадно глотая воздух, общую грязь... раз пять за всё время я ловил на свою задницу "Кащенко на выезде", один раз меня до потери сознания избили пятеро гопников на станции, один раз пытались под угрозой физической расправы ограбить в вечерней электричке, но мне удалось сбежать. Потом пришлось топать по сугробам несколько километров до следующей станции, и дальше - идти домой пешком за полночь - это около 12км пути вдоль неосвещённой трассы.

Тут можно сказать, дескать, в бомжах и алкашах, в вони, удушье и подобном негативе в общественном транспорте виноваты сами люди, и так-то оно так, но, к примеру я никогда ничего подобного себе не позволял, ни вонять, ни дышать перегаром (не пью), старался никому не мешать и тд. Лучше в целом от этого не становится, и я никак не могу повлиять на то, попадётся мне очередная сумасшедшая в пути или нет.

Так или иначе - когда ты тратишь 6-7 часов в день на условиях выше - ты тупо начинаешь уставать. Физически и морально. Я так катался, в общей сложности, года четыре. Под конец уже максимально старался минимизировать потери - гоняя на экспрессах, просчитав путь до каждой двери каждого вагона, бегая по эскалаторам, и всё равно - на какой-то момент дорога начала становиться решающим аргументом чтобы не ехать, или свалить пораньше чтобы успеть на экспресс.

Возможности - в данный момент они появились, в виде тех же РЭКСов-Спутников, которые стоят в два раза дороже обычных электричек, платных трасс (типа той же М11) для автовладельцев - но тут вопрос, сколько в месяц они готовы переплачивать за экономию времени/сил?

В конце концов, каждый приходит к какому-то компромиссу между тремя пунктами выше. В качестве примера здесь - многим стало невыгодно ездить на работу на машине из-за той же платной парковки и тех же пробок, но тяжело преодолевать путь от своего колхоза до Москвы на электричках. В расход пошли дворы вокруг конечных станций метро. Мой райцентр сейчас испытывает транспортный коллапс из-за того, что жители окрестных деревень приезжают в город, заставляют все парковки, потом тротуары и газоны своими машинами, и садятся в РЭКС-Спутник до Москвы.

Соотв. ответ на главный вопрос: "по-другому, как регулированием стоимости парковки еще этот вопрос не научился решать никто в мире" и таится здесь. Тем более, что мы говорим о Москве, где живёт, в целом, довольно-таки прагматичный народ.

Есть разница в двух подходах: "Бороться с неправильным" и "Развивать правильное". К сожалению - применительно к нашему мегаполису, никто, ни на каком уровне не готов заняться именно решением вопросов разгрузки города, превращения его в комфортное пространство, БЕЗ ВОПРОСОВ - КАК НА ЭТОМ ЕЩЁ И ЗАРАБОТАТЬ. А вопрос ПОТРАТИТЬ НА ЭТО ДЕНЬГИ - вообще не стоит! Вместо чего:

а) - Лепят в нереальных темпах жильё по типу муравейников, причём такими темпами, что в них уже не успевают заселяться приезжие (застройщики плачут, что квартиры всё хуже продаются). С целью заработать.

б) - Концентрируют самые хорошие условия для профессионального роста и развития здесь же (опять же с целью заработать).

в) - Создают разные проекты типа ТПУ, которые по факту - большие торговые площади, приносящие деньги.

г) - Строят новые линии транспорта, которые, вместо того, чтобы служить разгрузкой перегруженных старых, обрастают целыми районами жилья и рабочих площадей. Опять же... чтобы кто-то поднял бабла на этом.

д) - Ну и наши всеми любимые эвакуаторщики, и платные парковки. Без комментариев, пожалуй.

И самая моя главная мысль - мне часто говорят, что статистически стало свободнее, и подобное бла-бла-бла. Так вот - не стало. Именно потому, что борются со следствием пробок, а не причинами. Я уже давно являюсь автовладельцем, и пусть стараюсь без особой нужды не соваться в город на машине, иногда приходится. Были времена, когда я в час пик в будни по городу весь его за 2 часа проезжал от Медведково до Мичуринского проспекта. В минувшем августе надо было приехать к резиденции посла Британии на машине. Путь по Москве занял 1.5 часа - это в субботу, в сезон отпусков. После чего я ещё 40 минут крутился по всем окрестным переулкам в поисках места. И припарковался в 1.4км (по линейке на картах).

Вдогонку - сейчас нереально, к примеру, приехать к старикам - они живут на окраине рядом с Тропарёво. Давеча их с дачи вывозил, так пришлось тупо вторым рядом вставать у подъезда и разгружать машину, ибо всё заставлено чужими, кто приехал с области и отправился на метро.

Та же история в нашем Колхозном райцентре - рынок загибается, ибо никто не приезжает на машине туда затариваться впрок. Мест нет.

Приведу ещё один пример - в своё время запретили грузовикам приезжать в Москву днём. Вроде всё круто, кроме одного - никто не спросил, куда эти грузовики делись в итоге? А я имел несчастье оценить, когда путь по 107й бетонке, длинной в 260км (туда-обратно) преодолел со средней скоростью в 24км/ч, ибо внезапно оказалось, что трасса тупо не приспособлена для возросшего потока грузовиков.

Т.Е. все эти методы платных парковок, ограничений - это как заниматься уборкой, сгребая пыль под ковёр, а мусор покрупнее - за шкаф. Пару раз прокатит, но... наступит ведь момент, когда весь этот мусор начнёт вываливаться обратно.

p.s. - Увы, если бы я был специалистом в области какой-нибудь логистики, градостроительства и тд и тп, я бы что-то обосновал грамотно. Но я всего лишь человек, который любит свой родной город, и которому грустно от того, что в нём происходит.

Мне кажется, что решение здесь огромное комплексное. И затрагивает оно как все эти бесконтрольные стройки районов-кварталов, так и гипертрофированную централизацию страны в целом. Как требования к рабочему процессу (не обязательно же народу в офисах сидеть, если какую-нибудь работу можно сделать удалённо?) так и развитие всяких возможностей на периферии. Реальное развитие скоростного общественного транспорта, и оборудование настоящих ТПУ на подъездах к городу с удобными путями заездов и выездов.

Но каждый вопрос - это охрененная работа. Даже долбанная замена автобусов в какой-нибудь автоколонне - это целый букет мер, найм/подготовка обслуживающего персонала (особенно из тех, которые готовы ремонтировать технику без помощи цепи с кувалдой), поставка запчастей, оборудование автомоек, бензины, масла всякие... это же всё затраты, зарплаты другие у тех-персонала, да? На примере автоколонны у моего колхоза - перешли на Мерседесы беленькие, так они ездят с вонючим сизым дымом, с чёрной от копоти кормой, перекошенные с заедающей дверью. А летом ещё и с бонусом в виде дождя от конденсата с потолка. А водила сетует на то, что старые Пазики были лучше, ибо проще, если что молотком постучал и починил.

Я не говорю про организацию ТПУ (что лучше отдать площадь под народную парковку, или воткнуть туда торгово-развлекательный центр?), или какую-нибудь линию скоростного трамвая (который ещё строить надо, и потом из бюджета оплачивать его работу)."