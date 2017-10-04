встреча с ЧВК Вагнера (или с ФСБ) под Москвой. на самом деле, не очень понимаю, кто именно это был.



как говорится, это должен был быть обычный день в редакции, но утром мы увидели письмо от брата одного из пленных ИГ Григория Цуркану – Романа (вы много видели его интервью сегодня, он не скрывает, что брат был в составе ЧВК Вагнера и в Сирии, и на Донбассе). мы с ним созвонились и тут же выехали в Подмосковье, сначала к родителям, а потом должны были встретиться и с самим братом. подъезжая к месту, мы ещё раз созвонились с родителями: все в порядке, они нас ждут.

недалеко от дома родителей мы встретились с другом Цуркану, пока записывали его, к нам подошли какие-то люди, представлялись сослуживцами. отвели друга в сторону, сказали ни с кем не общаться, а нас уверяли, что говорить про все это «пока нельзя».

мы позвонили родителям, к которым собственно и приехали, но трубку вырвал какой-то мужчина и сказал примерно следующее: «не звоните сюда больше, всего доброго».



ситуация так себе: мы и пять-шесть человек на двух машинах, рядом только поле и небольшая деревня. но нет, они были очень вежливые, говорят:

– мы ещё вернёмся

– я уже предполагаю, чем закончится наша встреча

– ну что вы, я думал, в ресторане за двумя бокалами вина

– не очень хочется, спасибо

– ну, если что, ты знаешь, где меня искать (где?!)



как мы потом выяснили, за пять минут до встречи с нами они успели поговорить с родителями и братом, те внезапно перехотели говорить с журналистами. родители сказали Радио Свобода, что им звонили «из ФСБ». нам позже рассказали, что это приезжали люди от ЧВК Вагнера. одно другого, конечно, не отменяет.



подробности встречи и видео тут:

https://tvrain.ru/teleshow/vechernee_shou/poka_pro_eto_govorit_nelzja-446666/

