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Один из пленённых ИГИЛ наёмников ранее принимал участие в блокировании штаба Навального
Один из пленённых ИГИЛ наёмников ранее принимал участие в блокировании штаба Навального
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4.10 21:51 |  число просмотров 259
Вечером 3 октября РБК опубликовало расширенный материал о попавших в плен россиянах: Романе Заболотнем и Григорие Цуркану.
Корреспондентам издания удалось поговорить с жительницей Ростова-на-Дону Анастасией Шевченко, которая опознала в Романе Заболотнем казака, помогавшего сорвать открытие местного штаба Алексея Навального. 8 апреля 2017 года Леонид Волков вместе с сотрудниками федерального штаба пытались провести встречу с волонтёрами, посвящённую открытию штаба политика. Данной встрече всячески старалась помешать группа казаков.
Изучив фотографии и видеозаписи вышеуказанных событий, мы полагаем что смогли найти Романа Заболотнего среди группы казаков, противостоявшей представителям штаба Навального.
Во многом помогла нам в этом фотография Романа в казачьей форме, опубликованная одним из пользователей Вконтакте в комментариях к заметке, посвящённой попавшему в плен казаку.
https://vk.com/wall-36039_2903861?reply=2905587
 
Как указывает пользователь, данная фотография была опубликована в профиле Романа Заболотнего в мессенджере WhatsApp.
Мы обратились к Евгению Фельдману, автору проекта «Это Навальный», с просьбой предоставить фотографии встречи с целью опознать среди группы казаков Романа Заболотнего. На одном из кадров Евгения, по нашему мнению, именно Роман стоит у двери гостиницы, в которой Леонид Волков проводит встречу с волонтёрами. Романа видно через стекло двери:
Автор снимка: Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»
 
Слева: кадр из видео ИГИЛ; по центру: фотография Романа Заболотниго из его профиля в WhatsApp; справа: снимок Евгения Фельдмана в Ростове-на-Дону во время открытия штаба Навального
Этот кадр имеется и в публикации, посвящённой открытию штаба в Ростове-на-Дону.
Авторы группы Вконтакте «Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону» также опубликовали фотографию Романа Заболотнего в казачьей форме, подтвердив его личность:
https://vk.com/wall-36039_2903861
На данной фотографии у Романа имеется борода, благодаря чему мы можем сравнить его внешность с кадром из видео ИГИЛ, а также подтвердить что на фотографии из профиля в WhatsApp изображён действительно он:
Заболотнего можно найти и на других фото-, видеоматериалах, посвящённых открытию штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону. Например, на фотографии издания donnews.ru он — четвёртый слева:
http://www.donnews.ru/V-Rostove-kazaki-i-NODovtsy-sorvali-otkrytie-shtaba-Alekseya-Navalnogo_29123
На 27-й секунде видеозаписи, опубликованной пользователем YouTube Анной Долбик мы видим Романа со спины:
https://youtu.be/E9vDV8BJZeM?t=27s
На другой видеозаписи его видно со стороны лица, на временном промежутке 3:17 — 3:21:
Это не первый казак, воюющий в рядах ЧВК «Вагнера». Ранее «Фонтанка» сообщала о смерти Алексея Крохуна — казака уссурийского войска, и Ивана Архимовича — кубанского казака.
Министерство обороны России по прежнему не признаёт существование ЧВК «Вагнера». Комментируя заявления ИГИЛ о пленении «российских солдат», военное ведомство передавало, что «никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями российских военнослужащих в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было». Министерство иностранных дел России также не выпускало заявлений о захвате двух российских граждан террористической организацией.
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