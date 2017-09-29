Вечером 3 октября РБК опубликовало расширенный материал о попавших в плен россиянах: Романе Заболотнем и Григорие Цуркану.

Корреспондентам издания удалось поговорить с жительницей Ростова-на-Дону Анастасией Шевченко, которая опознала в Романе Заболотнем казака, помогавшего сорвать открытие местного штаба Алексея Навального. 8 апреля 2017 года Леонид Волков вместе с сотрудниками федерального штаба пытались провести встречу с волонтёрами, посвящённую открытию штаба политика. Данной встрече всячески старалась помешать группа казаков.

Изучив фотографии и видеозаписи вышеуказанных событий, мы полагаем что смогли найти Романа Заболотнего среди группы казаков, противостоявшей представителям штаба Навального.

Во многом помогла нам в этом фотография Романа в казачьей форме, опубликованная одним из пользователей Вконтакте в комментариях к заметке, посвящённой попавшему в плен казаку.

https://vk.com/wall-36039_2903861?reply=2905587

Как указывает пользователь, данная фотография была опубликована в профиле Романа Заболотнего в мессенджере WhatsApp.

Мы обратились к Евгению Фельдману, автору проекта « Это Навальный », с просьбой предоставить фотографии встречи с целью опознать среди группы казаков Романа Заболотнего. На одном из кадров Евгения, по нашему мнению, именно Роман стоит у двери гостиницы, в которой Леонид Волков проводит встречу с волонтёрами. Романа видно через стекло двери:

Автор снимка: Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»

Слева: кадр из видео ИГИЛ; по центру: фотография Романа Заболотниго из его профиля в WhatsApp; справа: снимок Евгения Фельдмана в Ростове-на-Дону во время открытия штаба Навального

Этот кадр имеется и в публикации , посвящённой открытию штаба в Ростове-на-Дону.

Авторы группы Вконтакте «Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону» также опубликовали фотографию Романа Заболотнего в казачьей форме, подтвердив его личность:

https://vk.com/wall-36039_2903861

На данной фотографии у Романа имеется борода, благодаря чему мы можем сравнить его внешность с кадром из видео ИГИЛ, а также подтвердить что на фотографии из профиля в WhatsApp изображён действительно он:

Заболотнего можно найти и на других фото-, видеоматериалах, посвящённых открытию штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону. Например, на фотографии издания donnews.ru он — четвёртый слева:

http://www.donnews.ru/V-Rostove-kazaki-i-NODovtsy-sorvali-otkrytie-shtaba-Alekseya-Navalnogo_29123

На 27-й секунде видеозаписи , опубликованной пользователем YouTube Анной Долбик мы видим Романа со спины:

https://youtu.be/E9vDV8BJZeM?t=27s

На другой видеозаписи его видно со стороны лица, на временном промежутке 3:17 — 3:21:

Это не первый казак, воюющий в рядах ЧВК «Вагнера». Ранее «Фонтанка» сообщала о смерти Алексея Крохуна — казака уссурийского войска, и Ивана Архимовича — кубанского казака.