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ФСБ запрещает родственникам похищенного ИГИЛ россиянина общаться со СМИ
ФСБ запрещает родственникам похищенного ИГИЛ россиянина общаться со СМИ
blogmasha_on_tour
5.10 09:35 |  число просмотров 1199
За пять минут до встречи с нами они успели поговорить с родителями и братом, те внезапно перехотели говорить с журналистами. родители сказали Радио Свобода, что им звонили "из ФСБ"
 
Один из пленённых ИГИЛ наёмников ранее принимал участие в блокировании штаба Навального
Один из пленённых ИГИЛ наёмников ранее принимал участие в блокировании штаба Навального
www.facebook.com
4.10 21:51 |  число просмотров 1444
На данной фотографии у Романа имеется борода, благодаря чему мы можем сравнить его внешность с кадром из видео ИГИЛ
 
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25.12 11:44 | число просмотров 5769 число постов 25
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Россияне в плену у ИГИЛ <код для ЖЖ>
Россияне в плену у ИГИЛ
В плену у запрещенной в России ИГИЛ оказались двое россиян: Роман Заболотный и Григорий Цуркану. Спецслужбы запрещают их родственникам общаться со СМИ.
Создан: 05.10.2017 09:43, обновлен: 05.10.2017 09:55
Просмотров: 1100
Теги:
5 октября
родители сказали Радио Свобода, что им звонили «из ФСБ»ссылка на данный пост
https://t.me/masha_on_tour/blogmasha_on_tour
05.10. 01:37
встреча с ЧВК Вагнера (или с ФСБ) под Москвой. на самом деле, не очень понимаю, кто именно это был. как говорится, это должен был быть обычный день в редакции, но утром мы увидели письмо от брата одного из пленных ИГ Григория Цуркану – Романа (вы много видели его интервью сегодня, он не скрывает, что брат был в составе ЧВК Вагнера и в Сирии, и на Донбассе). мы с ним созвонились и тут же выехали в Подмосковье, сначала к родителям, а потом должны были встретиться и с самим братом. подъезжая к месту, мы ещё раз созвонились с родителями: все в порядке, они нас ждут.
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4 октября
Один из пленённых ИГИЛ наёмников ранее принимал участие в блокировании штаба Навальногоссылка на данный пост
https://www.facebook.com/CITeam.orgwww.facebook.com
04.10. 09:50

Вечером 3 октября РБК опубликовало расширенный материал о попавших в плен россиянах: Романе Заболотнем и Григорие Цуркану. Корреспондентам издания удалось поговорить с жительницей Ростова-на-Дону Анастасией Шевченко, которая опознала в Романе Заболотнем казака, помогавшего сорвать открытие местного штаба Алексея Навального. 8 апреля 2017 года Леонид Волков вместе с сотрудниками федерального штаба пытались провести встречу с волонтёрами, посвящённую открытию штаба политика. Данной встрече всячески старалась помешать группа казаков. Изучив фотографии и видеозаписи вышеуказанных событий, мы полагаем что смогли найти Романа Заболотнего среди группы казаков, противостоявшей представителям штаба Навального. Во многом помогла нам в этом фотография Романа в казачьей форме, опубликованная одним из пользователей Вконтакте в комментариях к заметке, посвящённой попавшему в плен казаку. https://vk.com/wall-36039_2903861?reply=2905587   Как указывает пользователь, данная фотография была опубликована в профиле Романа Заболотнего в мессенджере WhatsApp. Мы обратились к Евгению Фельдману, автору проекта «Это Навальный», с просьбой предоставить фотографии встречи с целью опознать среди группы казаков Романа Заболотнего. На одном из кадров Евгения, по нашему мнению, именно Роман стоит у двери гостиницы, в которой Леонид Волков проводит встречу с волонтёрами. Романа видно через стекло двери: Автор снимка: Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»   Слева: кадр из видео ИГИЛ; по центру: фотография Романа Заболотниго из его профиля в WhatsApp; справа: снимок Евгения Фельдмана в Ростове-на-Дону во время открытия штаба Навального Этот кадр имеется и в публикации, посвящённой открытию штаба в Ростове-на-Дону. Авторы группы Вконтакте «Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону» также опубликовали фотографию Романа Заболотнего в казачьей форме, подтвердив его личность: https://vk.com/wall-36039_2903861 На данной фотографии у Романа имеется борода, благодаря чему мы можем сравнить его внешность с кадром из видео ИГИЛ, а также подтвердить что на фотографии из профиля в WhatsApp изображён действительно он: Заболотнего можно найти и на других фото-, видеоматериалах, посвящённых открытию штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону. Например, на фотографии издания donnews.ru он — четвёртый слева: http://www.donnews.ru/V-Rostove-kazaki-i-NODovtsy-sorvali-otkrytie-shtaba-Alekseya-Navalnogo_29123 На 27-й секунде видеозаписи, опубликованной пользователем YouTube Анной Долбик мы видим Романа со спины: https://youtu.be/E9vDV8BJZeM?t=27s На другой видеозаписи его видно со стороны лица, на временном промежутке 3:17 — 3:21: Это не первый казак, воюющий в рядах ЧВК «Вагнера». Ранее «Фонтанка» сообщала о смерти Алексея Крохуна — казака уссурийского войска, и Ивана Архимовича — кубанского казака. Министерство обороны России по прежнему не признаёт существование ЧВК «Вагнера». Комментируя заявления ИГИЛ о пленении «российских солдат», военное ведомство передавало, что «никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями российских военнослужащих в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было». Министерство иностранных дел России также не выпускало заявлений о захвате двух российских граждан террористической организацией.
Зачем Минобороны врет и отказывается от своих людей, захваченных в плен в Сирииссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1784320873blogсергей канев
04.10. 04:34
Зачем Минобороны врет и отказывается от своих людей, захваченных в плен в Сирии? Докладываю: Роман Заболотный (справа) ранее проживал в Харькове и разыскивался МВД Украины за подделку паспорта. Воевал на стороне сепаратистов в Луганске и потом перебрался в Ростовскую область. Григорий Цуркану (слева) родился в Сыктывкаре, служил в Подмосковье и после армии переехал в Домодедово. Его дважды лишали водительских прав за пьяную езду. Перед отправкой в Сирию работал в ЧОП "Спартак", воевал на Донбассе и состоял членом "Боевого братства" (на фото). Я, конечно, понимаю: они подписали контракт, что в случае пленения Россия от них откажется. Но каково сейчас этим парням, а их матерям и женам?
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