Директор Екатеринбургского цирка, заслуженный артист России, депутат Заксобрания Свердловской области Анатолий Марчевский порекомендовал россиянам не смотреть фильм «Оно», снятый по роману писателя Стивена Кинга. Он считает фильм, где клоун выступает в негативном амплуа, «преступлением перед детьми».

«Я обращаюсь и к режиссеру, и к продюсеру, и ко всем, кто связан с этим злополучным фильмом. Вы совершаете преступление перед детьми. Нельзя посягать на святое, на то, что ассоциируется с радостью, праздником, нежной душой. Только нравственный урод может заняться таким фильмом. Для меня не случайно, что он возник в Америке. В нравственно здоровой стране такое и в голову бы никому не пришло. Я рекомендую россиянам воздержаться от его просмотра, а еще лучше — вообще не показывать его в России. Мы должны охранять наши святыни, нашу культуру, в том числе её символы радости — клоунов и цирк», — заявил Марчевский «Московскому комсомольцу».

Даже не знаю, надо ли добавлять, что Марчевский единоросс. И, как совершенно справедливо пишут в твиттере - we must secure the existence of our clowns and a future for white children.