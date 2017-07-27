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Наши святыни - клоуны и цирк
Наши святыни - клоуны и цирк
Иван Давыдов
1.09 15:21 |  число просмотров 586

Директор Екатеринбургского цирка, заслуженный артист России, депутат Заксобрания Свердловской области Анатолий Марчевский порекомендовал россиянам не смотреть фильм «Оно», снятый по роману писателя Стивена Кинга. Он считает фильм, где клоун выступает в негативном амплуа, «преступлением перед детьми».

«Я обращаюсь и к режиссеру, и к продюсеру, и ко всем, кто связан с этим злополучным фильмом. Вы совершаете преступление перед детьми. Нельзя посягать на святое, на то, что ассоциируется с радостью, праздником, нежной душой. Только нравственный урод может заняться таким фильмом. Для меня не случайно, что он возник в Америке. В нравственно здоровой стране такое и в голову бы никому не пришло. Я рекомендую россиянам воздержаться от его просмотра, а еще лучше — вообще не показывать его в России. Мы должны охранять наши святыни, нашу культуру, в том числе её символы радости — клоунов и цирк», — заявил Марчевский «Московскому комсомольцу».

Даже не знаю, надо ли добавлять, что Марчевский единоросс. И, как совершенно справедливо пишут в твиттере - we must secure the existence of our clowns and a future for white children.
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23.08 |
blog Ilya Klishin
" А завтра сопротивление. Должен быть бойкот Мединскому со стороны именно государственных театров и музеев. Это их борьба за самосохранение. Не будет сопротивления - можно ставить крест на всем. "
22.08 |
blog Marat Guelman
" Этот режим начался со слов "Она утонула". "
13.08 |
blog mich261213
" Сегодня ровно 17 лет как Путин своих не бросает. "
13.08 |
blog Maxmet Talzak
" Думаю, Удальцов на пресс-конференции запоёт путинские песни. "
8.08 |
blog Константин Эггерт
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