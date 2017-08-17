Советник президента по делам интернета Герман Клименко борется с экстремизмом в интернете: https://vk.com/feed?w=wall425544_16646. Он расстроен, что в баттле с Оксимироном Гнойный слишком много панчил на тему его еврейства. Но борьба с экстремизмом в интернете не мешает самому Клименко высказываться в интернете, что баттлы – не "лучшее использование сисек в кадре" и называть баттл-рэперш особями:



"Две особи с именами Маша Хима и Юля Киви матерились и рассказывали друг другу , пытаясь это сделать в рифму, кто из них чью маму ****.



Наверное надо признать что не все что делают мужчины надо повторять женщинам. Штанга, метание ядра, сумо, баттл - не совсем те виды спорта где женщины уместны. В случае баттла двух мужчин мат выглядел местами даже уместен. Но наблюдая за тем как две девушки поливают друг друга говном никак не мог избавиться от мысли что это не лучшее использование сисек в кадре :)," – считает советник президента.



Дорогой Герман Сергеевич! Наверное, надо признать, что не все, что делают женщины надо повторять мужчинам. ЖЖ, Вконтакте – не совсем те сайты, где мужчины уместны. Наблюдая за тем, как вы вконтактике в посте с ошибками поливаете женщин говном, никак не могла избавиться от мысли, что это не лучшее использование яиц в интернете :)

