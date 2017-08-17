  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
В теме
 
Реклама
Подождите.
Посты по теме
Дорогой Герман Сергеевич!
Дорогой Герман Сергеевич!
blogznachit_net
17.08 15:14 |  число просмотров 769
Борьба с экстремизмом в интернете не мешает самому Клименко высказываться в интернете, что баттлы – не "лучшее использование сисек в кадре" и называть баттл-рэперш особями
 
Тексты дня по теме
Супермен против Бэтмена: почему батл Оксимирона и Гнойного стал новостью национального масштаба
Супермен против Бэтмена: почему батл Оксимирона и Гнойного стал новостью национального масштаба
17.08 21:32 | число просмотров 754
blogIlya Klishin
Объяснить, почему батл Оксимирона и Гнойного был важным событием для самой субкультуры русского рэпа, довольно просто. Это нечто вроде поединка Бэтмена и Супермена, двух по своему типу разных героев, но все же героев
Связанные сюжеты
Седьмой сезон "Игры престолов"
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 13:36 | число просмотров 2673 число постов 10
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
 
Самое читаемое
Конфликт вокруг "Югры"
6.08 число просмотров 2651 число записей 11
 
Алексеева и Путин
22.07 число просмотров 2322 число записей 11
 
Дама не сдаст багаж
25.07 число просмотров 2187 число записей 4
 
Удальцов на свободе
11.08 число просмотров 1713 число записей 8
 
Биты на дом
24.07 число просмотров 1588 число записей 4
 
Прислать свою ссылку
После баттла <код для ЖЖ>
После баттла
В блогах не утихают обсуждения рэп-баттла между исполнителями Оксимироном и Гнойным, а журналисты обсуждают, можно ли считать баттл инфоповодом.
Создан: 17.08.2017 15:07, обновлен: 17.08.2017 15:41
Просмотров: 770
Теги:
17 августа
не лучшее использование яиц в интернете :)ссылка на данный пост
https://t.me/znachit_net/blogznachit_net
17.08. 09:47
Советник президента по делам интернета Герман Клименко борется с экстремизмом в интернете: https://vk.com/feed?w=wall425544_16646. Он расстроен, что в баттле с Оксимироном Гнойный слишком много панчил на тему его еврейства. Но борьба с экстремизмом в интернете не мешает самому Клименко высказываться в интернете, что баттлы – не "лучшее использование сисек в кадре" и называть баттл-рэперш особями:
развернуть>>
16 августа
от реакции медиа на известный батл возникает ощущение, что что-то в медиа перемкнуло и при этом глобальноссылка на данный пост
https://www.facebook.com/grigory.tumanov/blogGrigory Tumanov
16.08. 23:19
Не могу до конца сформулировать (когда 2 месяца спишь по 4 часа, то так всегда), но от реакции медиа на известный батл возникает ощущение, что что-то в медиа перемкнуло и при этом глобально. Оставлю себе тут на память, может еще доформулирую.
Все отписались про тот самый баттл. Наверное надо и мне :) ссылка на данный пост
https://vk.com/german.klimenkoblogГерман Клименко
16.08. 10:43
Все отписались про тот самый баттл. Наверное надо и мне :) (не забываем подписываться на канал https://t.me/AdviserNews :))
развернуть>>
15 августа
Ведь это те же самые люди, которые знают всё про "настоящую журналистику", "честные выборы", "демократию"ссылка на данный пост
https://t.me/tanya_f/blogtanya_f
15.08. 17:07
О тех, кто с горячностью и восторгом неофита уже вторые сутки пишет про баттл вообще везде, я уже написала. Теперь о тех, кому во многом посвящена колонка подельника моего Плющева (http://www.dw.com/ru/комментарий-рэп-баттл-политресурс-и-приговор-либеральной-интеллигенции/a-40094272?maca=rus-facebook-dw)
развернуть>>
Первый, кто сумеет поговорить примерно вот так об актуальной политике - без цензуры и умолчаний - будет молодецссылка на данный пост
https://www.facebook.com/marina.litvinovich/blogMarina Litvinovich
15.08. 01:14
(посмотрев баттл Оксимирона и Славы КПСС) Первый, кто сумеет поговорить примерно вот так об актуальной политике - без цензуры и умолчаний - будет молодец.
14 августа
Это офигенно нчитанные люди. Голос улиц в России - это не только голос косяка, который курят в подворотнессылка на данный пост
https://t.me/ekvinokurova/blogЕкатерина Винокурова
14.08. 23:23
Второй броневик перенесу на завтра, так как очень рано вставать, зато скажу про баттл. Я не фанат рэпа, я "кое-что слышала" и прослезилась от "Горгорода" только в силу задетых профессиональных струн.
развернуть>>
Баттл Славы с Оксимироном без малейшего преувеличения главное культурное событие годассылка на данный пост
https://www.facebook.com/svyatpavlovblogСвят Павлов
14.08. 19:02
Баттл Славы с Оксимироном без малейшего преувеличения главное культурное событие года. Конечно, у этой точки зрения (на самом деле это факт, а не точка зрения) найдутся самые разнообразные критики-хуитики. Мол, какая это культура, вон в классическом театре (подставить любой Большой и Малый по вкусу) настоящая культура, а это просто какие-то бездельники зачем-то оскорбляют друг друга. Правда, эту культуру еще сбросили с парохода современности сто лет назад, а ее потребитель просто культурный копрофаг. Ведь только копрофаг может без устали потреблять копролиты, подобные Чехову или Островскому в XXI веке.
развернуть>>
2017: серьезные издания не могут писать новости по хайповым батламссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ilya.klishin/blogIlya Klishin
14.08. 17:25
2001: серьезные издания не могут писать новости по сайтам в интернете 2008: серьезные издания не могут писать новости по жж 2011: серьезные издания не могут писать новости по фейсбуку и твиттеру
развернуть>>
Постмодернистская поэзия, ставшая массовой культурой и увлекшая десятки миллионов школьников и студентовссылка на данный пост
https://www.facebook.com/navalny/blogНавальный
14.08. 13:32
(сам в шоке от того, что пишу об этом) Вчера в час ночи смотрел Версус. Это удивило меня, но уже меньше, потому что больше всего я удивился, когда в течение предыдущей недели неоднократно ловил себя на мысли «ну когда уже баттл мирон-гнойный выйдет?»
развернуть>>
Мне так и не удалось придумать, что является источником силы волны в российских медиа одного рэп-батлассылка на данный пост
https://www.facebook.com/tsyplukhinblogVladislav Tsyplukhin
14.08. 13:30
Мне так и не удалось придумать, что является источником силы волны в российских медиа одного рэп-батла, который для непогруженных вроде меня и большинства коллег уж точно не сильно отличается от других выпусков. Разве только тем, что проиграл человек, о котором каждый где-то немного слышал.
развернуть>>
К обсуждению рэпа-батла вот что вспомнилссылка на данный пост
https://t.me/smirnovmz/blogСергей Смирнов
14.08. 01:03
У меня по черно-белым временам был знакомый, который сел из-за рэпа, причем на 10 лет. Парень, безбашенный. Только безбашенность позволяла себя чувствовать в опасной среде нормально, природные данные были не очень. Так вот.
развернуть>>
Страницы: 1
Фото
    Видео
    VERSUS X #SLOVOSPB: Oxxxymiron VS Слава КПСС (Гнойный)
    Сказано по теме
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012