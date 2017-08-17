Баттл Славы с Оксимироном без малейшего преувеличения главное культурное событие года. Конечно, у этой точки зрения (на самом деле это факт, а не точка зрения) найдутся самые разнообразные критики-хуитики. Мол, какая это культура, вон в классическом театре (подставить любой Большой и Малый по вкусу) настоящая культура, а это просто какие-то бездельники зачем-то оскорбляют друг друга. Правда, эту культуру еще сбросили с парохода современности сто лет назад, а ее потребитель просто культурный копрофаг. Ведь только копрофаг может без устали потреблять копролиты, подобные Чехову или Островскому в XXI веке. развернуть>>