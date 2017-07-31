  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
"Ленин" Данилкина
21.08 число просмотров 4369 число записей 5
 
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 число просмотров 2813 число записей 10
 
Годовщина "Курска"
13.08 число просмотров 1551 число записей 7
 
Приговор журналисту Соколову
12.08 число просмотров 981 число записей 3
 
Ходорковский vs Навальный
12.08 число просмотров 1546 число записей 5
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Сын Пескова
20.08 число просмотров 2646 число записей 8
 
Удальцов на свободе
11.08 число просмотров 1892 число записей 8
 
"Матильда"
13.08 число просмотров 1820 число записей 5
 
Годовщина "Курска"
13.08 число просмотров 1551 число записей 7
 
Ходорковский vs Навальный
12.08 число просмотров 1546 число записей 5
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Добавлю конспирологии про Хахалеву
Добавлю конспирологии про Хахалеву
Павел Чиков
4.08 14:39 |  число просмотров 3110
15 июня Приволжский районный суд Казани выносит решение об освобождении по болезни 65-летнего тяжело больного «вора в законе» Резо Бухникашвили "Пецо". Осужден на 22 года, отбыл 3,5, на счету 302 дисциплинарных взыскания, признан ЗНУПОН (злостный нарушитель установленного порядка отбывания наказания).
Прокуратура обжалует решение. Новость о таком освобождении 28 июня появляется в татарской прессе (https://realnoevremya.ru/articles/69109-kazanskogo-vip-zeka-osvobodili-na-185-goda-ranshe-sroka)

16 июля СМИ со ссылкой на адвоката Жорина вбрасывают информацию про свадьбу дочери судьи Хахалевой с сотрудником СКР.

28 июля появляются фотографии судьи Хахалевой в компании криминальных авторитетов, включая Пецо. Также появляется видеозапись датированная 1997 годом из милиции Краснодара, где Пецо сообщает, что проживает на квартире, снятой "Леной Хахалевой". Она к тому времени уже 4 года федеральный судья.

1 августа (да-да, сегодня)  в Верховном суде Татарстана состоялась апелляция на решение об освобождении Пецо. Решение об освобождении оставлено без изменения. Сегодня он выходит на свободу из ИК-2 Казани (ниже пруфпик).

Полагаю, что вся движуха в Кубани началась именно с первого решения суда и вышедших в связи с этим публикаций. Пресс-службы доложили, начальники поставили резолюцию "проверить и сообщить", опера проверили, открылась бездна интересного, а потом пошла реализация. По срокам - ровно месяц - вполне укладывается в оперативную разработку, учитывая все цепочки согласования. Вор обещанное решение получил, а Кубань стало трясти.

***
В дополнение к истории - МК еще 14 июня написал об обращении бабушки Анны Данько из станицы Кущевская в администрацию президента с жалобой на судью Хахалеву и связь ее с распределением земель банды Цапков. Бабушка сняла видеообращение и подала жалобу в АП РФ через интернет-приемную (sic!) еще в апреле. Из АП телегу откатили в СКР 24 апреля, там, очевидно, она в течение мая кем-то была изучена.
Учитывая, что районный суд рассмотрел ходатайство Пецо об освобождении 15 июня, то в том же мае он начал быстро собираться на свободу.

***


87-летняя бабуля строчит на компе на 5 листах строгим адвокатским стилем телегу на имя Вайно

***

А, да, бабуля еще в КоммерсантЪ на правах рекламы свою телегу тиснула https://www.kommersant.ru/doc/3320177. Надо ли добавлять, что адвокат у бабушки тот самый Сергей Жорин. О борьбе на Кубани за наследство Цапков много писали, в тч Смирнов в телеграме.

***
Веселые приключения вора Пецо продолжаются. УкроСМИ пишут.

ЧЕТВЕРГ, 3 АВГУСТА 2017, 04:15

Задержанный в "Борисполе" российский криминальный авторитет по прозвищу "Пецо" работал на ФСБ.

Об этом написал первый заместитель председателя НПУ Вячеслав Аброськин в facebook.

"Сегодня полицией Киева в аэропорту "Борисполь" был задержан российский "вор в законе" по прозвищу "пецо". Об этом преступнике известно, что за "службу в ФСБ" вместо 22 лет лишения свободы он получил "бонус" и отбыл наказание лишь два года", - написал он.

При этом он добавил, что по его данным, российским преступным авторитетам и так называемым "ворам в законе", находящимся на службе ФСБ России, поставлена ​​задача дестабилизировать ситуацию в Украине.

"Это взрывы, убийства, разбойные нападения и т.д. - все то, что приведет к разочарованию наших граждан в правоохранительных органах и государственной власти", - уточнил Аброськин, заверив, что полиция будет делать все, чтобы такие лица оставались на длительное время в  тюрьмах, если нарушили закон в нашей стране, или высылались из Украины.
Обсудить в блоге автора
Сюжет по теме
Свадьба в семье судьи Хахалевой Свадьба в семье судьи Хахалевой
число просмотров 3054 число постов 11
В соцсетях обсуждают свадьбу дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, на которой пели Валерий Меладзе и Вера Брежнева, а тамадой был Николай Басков. Сама судья объяснила, что артисты были родственниками и друзьями
Посты дня
Про песни насчет "вот за простых людей, которых сажают пачками интеллигенция не впрягается, а впрягается за своих"
blogАлександр Плющев    24.08 16:10 |  число просмотров 745
Про песни насчет "вот за простых людей, которых сажают пачками интеллигенция не впрягается, а впрягается за своих" Ну вот был столяр Шпаков из Люберец, который сел по делу 26 марта. О нем говорили на Эхе, писали Медуза с Медиазоной. Много за него впряглось столяров или просто людей рабочих профессий? Да никто
 
Посылку вот собираем электрику Егорову
blogОльга Романова    24.08 15:53 |  число просмотров 592
Посылку вот собираем электрику Егорову Электрик Владимир Егоров в городе Торопец был блогером, активистом, борцом за экологию и разоблачителем всяких местных безобразий. Промежуточный итог - два нападения, поджог дома, увольнение с работы
 
Состав Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации
blogVrubel Dmitry    23.08 18:45 |  число просмотров 1143
Состав Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации Юрий Антонов, Элина Быстрицкая, Владимир Винокур, Валерий Гергиев, Татьяна Доронина, Иосиф Кобзон и другие
 
Всё будет ровно наоборот
blogZakhar Prilepin    23.08 17:59 |  число просмотров 1255
Всё будет ровно наоборот Завтра, допустим, меня начнут судить за терроризм и создание незаконных вооружённых формирований
 
Супруг пресс-секретаря Дмитрия Медведева пришёл поддержать Серебренникова
blogМихаил Светов    23.08 13:32 |  число просмотров 1548
Супруг пресс-секретаря Дмитрия Медведева пришёл поддержать Серебренникова Ну офигеть теперь! То есть, когда они делали рокировку всё было нормально. Когда развязывали войны, обрекли сирот, всё было хорошо
 
все записи
Выбор редактора
Дорогие коллеги из государственных театров!
blogElena Gremina    22.08 22:31 |  число просмотров 1078
Дорогие коллеги из государственных театров! Начался погром Гоголь центра. Вы чего ждёте? Думаете, у вас нет бухгалтера, который под диктовку следователя напишет на вас что угодно?
 
Саша Семенов мертв
blogAnna Bokshitskaya    22.08 22:06 |  число просмотров 1172
Саша Семенов мертв Ну как же? Человек в опасности, умирает или уже умер, должен же быть у полиции протокол на такую историю? А вот ни х**. Никакого протокола нет. Будет трупный запах, соседи напишут жалобу - взломаем дверь.
 
#ПомогиРостов
blogНаталья Авилова    22.08 21:15 |  число просмотров 532
#ПомогиРостов Мы начинаем собирать груз, в первую очередь, для пострадавших семей с детьми среди погорельцев из Ростова-на-Дону
 
Цитаты дня
" Серебренникова взяли - вот и цена обращений к и обещаний Путина. "Дураки" - так он сказал? "Дураки" и посадили. А он их поблагодарит "
23.08 |
blog albats
" Последним московским режиссёром, арестованным в Ленинграде, был Мейерхольд. Это было 20 июня 1939 года, в 9 часов утра 32 ответов 464 ретвитов 463 отметки «Нравится» "
23.08 |
blog Ilya Klishin
" А завтра сопротивление. Должен быть бойкот Мединскому со стороны именно государственных театров и музеев. Это их борьба за самосохранение. Не будет сопротивления - можно ставить крест на всем. "
22.08 |
blog Marat Guelman
" Этот режим начался со слов "Она утонула". "
13.08 |
blog mich261213
" Сегодня ровно 17 лет как Путин своих не бросает. "
13.08 |
blog Maxmet Talzak
" Думаю, Удальцов на пресс-конференции запоёт путинские песни. "
8.08 |
blog Константин Эггерт
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Что мы узнали из расследования «Фонтанки» о погибших членах группы «Вагнера»
Эдуард Бурмистров  23.08 13:17 |  число просмотров 378
Что мы узнали из расследования «Фонтанки» о погибших членах группы «Вагнера» В распоряжении редакции «Фонтанки» оказались кадровые документы частной военной компании Дмитрия Уткина, также известного как «Вагнер». ЧВК принимала участие в военных действия на Донбассе и в Сирии.
Элита как соучастник
Мария Кувшинова  23.08 08:47 |  число просмотров 397
Элита как соучастник Мария Кувшинова о деле Кирилла Серебренникова и о привилегиях культурного бомонда, которые сближают его с властью и отдаляют от страны
все записи
События
Митинг 12 июня
15.06 |  число просмотров 6809
Митинг 12 июня
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
все записи
Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |  число просмотров 2813
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 6433
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 13682
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
21.08 |  число просмотров 4369
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012