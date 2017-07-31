15 июня Приволжский районный суд Казани выносит решение об освобождении по болезни 65-летнего тяжело больного «вора в законе» Резо Бухникашвили "Пецо". Осужден на 22 года, отбыл 3,5, на счету 302 дисциплинарных взыскания, признан ЗНУПОН (злостный нарушитель установленного порядка отбывания наказания).

Прокуратура обжалует решение. Новость о таком освобождении 28 июня появляется в татарской прессе (https://realnoevremya.ru/articles/69109-kazanskogo-vip-zeka-osvobodili-na-185-goda-ranshe-sroka)



16 июля СМИ со ссылкой на адвоката Жорина вбрасывают информацию про свадьбу дочери судьи Хахалевой с сотрудником СКР.



28 июля появляются фотографии судьи Хахалевой в компании криминальных авторитетов, включая Пецо. Также появляется видеозапись датированная 1997 годом из милиции Краснодара, где Пецо сообщает, что проживает на квартире, снятой "Леной Хахалевой". Она к тому времени уже 4 года федеральный судья.



1 августа (да-да, сегодня) в Верховном суде Татарстана состоялась апелляция на решение об освобождении Пецо. Решение об освобождении оставлено без изменения. Сегодня он выходит на свободу из ИК-2 Казани (ниже пруфпик).



Полагаю, что вся движуха в Кубани началась именно с первого решения суда и вышедших в связи с этим публикаций. Пресс-службы доложили, начальники поставили резолюцию "проверить и сообщить", опера проверили, открылась бездна интересного, а потом пошла реализация. По срокам - ровно месяц - вполне укладывается в оперативную разработку, учитывая все цепочки согласования. Вор обещанное решение получил, а Кубань стало трясти.



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В дополнение к истории - МК еще 14 июня написал об обращении бабушки Анны Данько из станицы Кущевская в администрацию президента с жалобой на судью Хахалеву и связь ее с распределением земель банды Цапков. Бабушка сняла видеообращение и подала жалобу в АП РФ через интернет-приемную (sic!) еще в апреле. Из АП телегу откатили в СКР 24 апреля, там, очевидно, она в течение мая кем-то была изучена.

Учитывая, что районный суд рассмотрел ходатайство Пецо об освобождении 15 июня, то в том же мае он начал быстро собираться на свободу.



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87-летняя бабуля строчит на компе на 5 листах строгим адвокатским стилем телегу на имя Вайно



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А, да, бабуля еще в КоммерсантЪ на правах рекламы свою телегу тиснула https://www.kommersant.ru/doc/3320177. Надо ли добавлять, что адвокат у бабушки тот самый Сергей Жорин. О борьбе на Кубани за наследство Цапков много писали, в тч Смирнов в телеграме.



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Веселые приключения вора Пецо продолжаются. УкроСМИ пишут.



ЧЕТВЕРГ, 3 АВГУСТА 2017, 04:15



Задержанный в "Борисполе" российский криминальный авторитет по прозвищу "Пецо" работал на ФСБ.



Об этом написал первый заместитель председателя НПУ Вячеслав Аброськин в facebook.



"Сегодня полицией Киева в аэропорту "Борисполь" был задержан российский "вор в законе" по прозвищу "пецо". Об этом преступнике известно, что за "службу в ФСБ" вместо 22 лет лишения свободы он получил "бонус" и отбыл наказание лишь два года", - написал он.



При этом он добавил, что по его данным, российским преступным авторитетам и так называемым "ворам в законе", находящимся на службе ФСБ России, поставлена ​​задача дестабилизировать ситуацию в Украине.



"Это взрывы, убийства, разбойные нападения и т.д. - все то, что приведет к разочарованию наших граждан в правоохранительных органах и государственной власти", - уточнил Аброськин, заверив, что полиция будет делать все, чтобы такие лица оставались на длительное время в тюрьмах, если нарушили закон в нашей стране, или высылались из Украины.



