Немного мыслей по Незыгарю.

Наезд на Хахалеву - это, очевидно, атака на преда кубанского суда Чернова. И это следующая серия столкновения между ФСБ и местными властями после ухода Ткачева. Чернов - это супервлиятельный мультимиллиардер.

Известен долгий конфликт между главой Управления ФСБ и губернатором Ткачевым, закончившийся отставкой последнего с переводом в Москву. Очевидно, Кубань со всеми олимпиадами, госграницами, красными полянами, близостью Крыма и прочими резиденциями имеет огромное стратегические значение для федералов.

Так было, конечно, еще в советские времена. И власть принадлежала смеси криминалитета, местных курортных чиновников, ментов и чекистов. Режим, ставший хорошо известным после событий в Кущевке (где был явный эксцесс исполнителя в виде кровавой разборки). Очевидно, с победой над губернатором баланс на Кубани нарушился, и сейчас грядут некие изменения. Подноготная судьи Хахалевой 100% была известна (не могла не быть) оперативным службам с самого начала 90-х годов.

И все эти заходы через адвокатов жориных, поддерживаемые мутными персонажами, есть ровным счетом признаки борьбы, где одна сторона федеральные силовики, а вторая - региональные власти. Но цель таких войн, как правило, все же передел собственности.

Очень похожие признаки наблюдаются в Татарстане, в Мурманске и ожидаются осенью еще в нескольких регионах. Такое ощущение, что в условиях снижения ресурсной базы режима привлекательность неконтролируемых федералами активов, на которые раньше сидели региональные элиты, резко возросла.

Поэтому скорее всего за федеральными силовиками в каждом таком конфликте стоят всем известные крупнейшие собственники из ближнего круга. И многие политические решения последнего времени подчинены именно этому новому перераспределению активов. Например, внезапно предложенная Верховным судом РФ реформа судоустройства с созданием окружных апелляционных судов (читай, отрыв судов общей юрисдикции от региональных властей).

Консолидация активов вокруг ближнего круга президента и силовое снижение влияния и экономической независимости региональных элит - вот реальная президентская кампания и концепция нового срока 2018-2024. Классический стиль политической элиты в условиях международной изоляции и жестких экономических санкций.

