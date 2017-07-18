а женишок то на фото- похож на следователя Бадалова, фактически ,,создавшего,, дело Сергея Зиринова-крупнейшего бизнесмена Краснодарского края,у которого хотели отобрать бизнес через возбуждение уголовного дела. Начальные доказательства,на которых строится все уголовное дело были искусственно созданы,что мы будем доказывать в апелляции! Удачное семейное предприятие,теща в суде, зятек в СК:)и все под музон Баскова и Ко!Вот у нас веселенькое правосудие!!!и ведь не стесняются и не боятся ничего!Все у них шоколадно!Там посадили,тут посадили и глядишь,на Баскова наскребли!!правда ошибка в блоге Ильи Варламова:)Краснодарский краевой суд где трудится эта судья,никакой не раздолбанный,а фактически дворец:))
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