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Золотая судья и русское быдло
Золотая судья и русское быдло
blogvarlamov
18.07 00:05 |  число просмотров 1402
На работе Хахалева занимается земельными спорами: она забирает землю у неправильных людей и передает ее красивым и правильным людям. Ее на Кубани называют "золотая судья"
 
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Свадьба в семье судьи Хахалевой <код для ЖЖ>
Свадьба в семье судьи Хахалевой
В соцсетях обсуждают свадьбу дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, на которой пели Валерий Меладзе и Вера Брежнева, а тамадой был Николай Басков. Сама судья объяснила, что артисты были родственниками и друзьями.
Создан: 18.07.2017 10:24, обновлен: 19.07.2017 17:32
Просмотров: 1730
Теги:
19 июля
сложилось впечатление, что вброс про Хахалеву и свадьбу шел синхронизированно и организованноссылка на данный пост
https://www.facebook.com/marina.litvinovich/blogMarina Litvinovich
19.07. 11:16
Информационное. У меня не было возможности отследить очень точно, но сложилось впечатление, что вброс про Хахалеву и свадьбу шел синхронизированно и организованно. И развивался организованно. Первым вроде дал информацию с готовым роликом "адвокат Жорин", так? (сам по себе личность примечательная) Кто следил, с чего началось и как шло?
18 июля
Тут обсуждать нечего- судья не может себе позволить такую свадьбуссылка на данный пост
https://www.facebook.com/aram.gabrelyanov/blogAram Gabrelyanov
18.07. 20:23
По поводу свадьбы в Краснодаре.Тут обсуждать нечего- судья не может себе позволить такую свадьбу.Будь у нее муж трижды бизнесмен. Хочешь праздника - уходи и получай удовольствие! Нет- тогда будь добра исполнять свои обязанности всегда! Судья -это закон и справедливость!
Золотая свадьба семьи Хахалевых состоялась в день выхода нового сезона Игры Престоловссылка на данный пост
https://t.me/ekvinokurova/blogЕкатерина Винокурова
18.07. 20:07
Кстати, Золотая свадьба семьи Хахалевых состоялась в день выхода нового сезона Игры Престолов.
Вопросы к судье Хахалевойссылка на данный пост
https://twitter.com/VRSoloviev/blogVladimir Soloviev
18.07. 09:22
Вопросы к судье Хахалевой. 3. Оказывалось ли давление на суд в целью принятия решений в интересах компаний бывшего мужа.
К судье Хахалевой вопросыссылка на данный пост
https://twitter.com/VRSoloviev/blogVladimir Soloviev
18.07. 09:18
К судье Хахалевой вопросы 1.Диплом настоящий? Судя по ответу из Тбилиси поддельный. 2."вор в законе" говорит о ней? https://youtu.be/9uKZo519iOI
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17 июля
Хорошие бюджеты у семейства Хахалевыхссылка на данный пост
https://t.me/politburo2/blogpolitburo2
17.07. 19:56
Хорошие бюджеты у семейства Хахалевых. Не знаю, сколько они потратили на свадьбу. Зато знаю, сколько раз мне позвонили сегодня, в том числе и из вполне респектабельных СМИ, с вопросом, не очевидны ли признаки заказной кампании в истории со свадьбой судейского чада.
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Продолжение по закатившей некислую свадебку судье Хахалевойссылка на данный пост
https://t.me/kpotupchik/blogkpotupchik
17.07. 18:09
Продолжение по закатившей некислую свадебку судье Хахалевой, если кому-то интересно принять личное участие и помочь устлать ее карьерную лестницу отнюдь не розами. На данный момент стоит вопрос о проверке того факта, почему судья получила статус, не имея на тот момент высшего юридического образования.
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16 июля
Кажется, у судьицы обнаружился поддельный дипломссылка на данный пост
https://www.facebook.com/Ooo.RomanovablogОльга Романова
16.07. 23:33
Ой! Тут продолжение про краснодарскую судьицу, выдававшую замуж дочь за СК с Bentley впридачу. Кажется, у судьицы обнаружился поддельный диплом.
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Удачное семейное предприятие, теща в суде, зятек в СК:)ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001822665357blogАнна Ставицкая
16.07. 19:46
а женишок то на фото- похож на следователя Бадалова, фактически ,,создавшего,, дело Сергея Зиринова-крупнейшего бизнесмена Краснодарского края,у которого хотели отобрать бизнес через возбуждение уголовного дела. Начальные доказательства,на которых строится все уголовное дело были искусственно созданы,что мы будем доказывать в апелляции! Удачное семейное предприятие,теща в суде, зятек в СК:)и все под музон Баскова и Ко!Вот у нас веселенькое правосудие!!!и ведь не стесняются и не боятся ничего!Все у них шоколадно!Там посадили,тут посадили и глядишь,на Баскова наскребли!!правда ошибка в блоге Ильи Варламова:)Краснодарский краевой суд где трудится эта судья,никакой не раздолбанный,а фактически дворец:))
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Золотая судья и русское быдлоссылка на данный пост
http://varlamov.ru/blogvarlamov
16.07. 15:05
6437 Когда я путешествую по всяким жопам мира, например по Афганистану или Сомали, я всегда стараюсь снимать дорогие отели, если они, конечно, есть. Не то, чтобы мне так необходим комфорт и роскошь, просто когда ты целый день ходишь среди жутчайшей нищеты, разрухи и людского горя, вечером хочется телепортироваться из этого ада в какие-то человеческие условия. Отель становится таким светом в конце тоннеля и позволяет не сойти с ума в непривычной для тебя среде. Это как шнурок у исследователя пещеры, по которому он может выйти назад, не заблудиться в лабиринтах незнакомого подземелья. Наверное это защитная реакция человека – за любые деньги отгородиться от токсичной среды, чтобы ни в коем случае себя с ней не ассоциировать. В Европе, России или США такого нет, я могу жить хоть в хостеле. Вообще все равно.
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