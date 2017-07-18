Удачное семейное предприятие, теща в суде, зятек в СК:) Анна Ставицкая 16.07. 19:46 а женишок то на фото- похож на следователя Бадалова, фактически ,,создавшего,, дело Сергея Зиринова-крупнейшего бизнесмена Краснодарского края,у которого хотели отобрать бизнес через возбуждение уголовного дела. Начальные доказательства,на которых строится все уголовное дело были искусственно созданы,что мы будем доказывать в апелляции! Удачное семейное предприятие,теща в суде, зятек в СК:)и все под музон Баскова и Ко!Вот у нас веселенькое правосудие!!!и ведь не стесняются и не боятся ничего!Все у них шоколадно!Там посадили,тут посадили и глядишь,на Баскова наскребли!!правда ошибка в блоге Ильи Варламова:)Краснодарский краевой суд где трудится эта судья,никакой не раздолбанный,а фактически дворец:)) развернуть>> Золотая судья и русское быдло varlamov 16.07. 15:05 6437 Когда я путешествую по всяким жопам мира, например по Афганистану или Сомали, я всегда стараюсь снимать дорогие отели, если они, конечно, есть. Не то, чтобы мне так необходим комфорт и роскошь, просто когда ты целый день ходишь среди жутчайшей нищеты, разрухи и людского горя, вечером хочется телепортироваться из этого ада в какие-то человеческие условия. Отель становится таким светом в конце тоннеля и позволяет не сойти с ума в непривычной для тебя среде. Это как шнурок у исследователя пещеры, по которому он может выйти назад, не заблудиться в лабиринтах незнакомого подземелья. Наверное это защитная реакция человека – за любые деньги отгородиться от токсичной среды, чтобы ни в коем случае себя с ней не ассоциировать. В Европе, России или США такого нет, я могу жить хоть в хостеле. Вообще все равно. развернуть>> Страницы: 1