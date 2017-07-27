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Я больше не главный редактор издания Сноб.ру
Я больше не главный редактор издания Сноб.ру
Egor Mostovshikov
4.08 12:38 |  число просмотров 1662

Всем привет, меня зовут Егор Мостовщиков и я больше не главный редактор издания Сноб.ру.

Вчера днем я собрал манатки, забрал кирку из игры Minecraft и соломенную вьетнамскую шляпу лучшего сотрудника рисовой плантации, и покинул редакцию проекта на Красном Октябре. Еще позавчера днем я не планировал и не собирался этого делать, но жизнь сложилась иначе.

Недавно я здесь рассказывал о больших переменах, которые сайт переживает прямо сейчас — мы перезапустили 1/3 сайта, который не обновлялся и обрастал мертвым кодом с 2008 года, перестроили архитектуру и всю конструкцию сайта, перебрали его будто гречку, обновили главную страницу, запустили самые красивые авторские колонки в стране с уникальным дизайном для каждого автора и еще кучу всего. Следующим шагом будет полный перезапуск самого крупного раздела сайта — пользовательских блогов и мероприятий клуба. Полный переезд планировали завершить в конце лета, до конца этого года я собирался запустить на Снобе два больших новых раздела, аналогов которым в России просто-напросто нет.

Смена дизайна и алгоритмов — лишь малая часть плана, по которому редакция жила с октября прошлого года, когда я стал исполнять обязанности главного редактора (официально вступил в должность чуть позже, в декабре). Первые четыре месяца, не отрываясь от ежедневной работы, я в одиночку делал работу, которую обычно делает целый десант из какого-нибудь PricewaterhouseCoopers — проанализировал все слабые и сильные стороны проекта и написал 70-страничный манускрипт стратегии развития издания до 2020 года. План касался всего — от улучшения фирменного стиля в таких неприметных (вроде бы) вещах как визитки, презентации до смены подхода к работе журналистов, когда они у тебя не только сутками пялятся в монитор, но еще и выбираются в мир и смотрят, что там вообще происходит. План касался и самого главного — поисков ответа на вопрос "Зачем это все нужно?", для чего существует эта махина? Работа над мотивацией команды, ее сбор, запуски новых рубрик, поиски понимания и прочие действия редко бросаются в глаза — понятно, что перемены заметны только когда у всего дела меняется облик. Вся эта работа еще далека от завершения, а если я что и ненавижу, так это брошенную и недоделанную работу. Сноб — большое и сложное издание, я и сейчас уверен, что оно может достичь истинного величия, просто такие вещи не делаются за один день. Для себя я с самого начала отмерил контрольный срок до декабря 2017 года —
посмотреть, что вообще вышло из всей этой затеи и решить что с ней делать дальше.

Понятно, что не получилось пока очень и очень многое, но, например, собственный Op-Ed мы запустили, рубрику "Как жить" реанимировали, истории погибших в Сирии российских солдат раскопали, в командировки поездили, колонок написали, новых отличных колумнистов пригласили (правда, еще несколько новых должны были вот-вот появиться, но нет). Было дико круто и я был счастлив иметь ко всему этому отношение и работать со всеми моими ребятами.

Но, в общем, менять дальше Сноб мне не предстоит; нового главного редактора, как я понимаю, не будет (я не очень понимаю как это, но всякое бывает), что будет со всей стратегией — черт знает, думаю, ждать запуска двух больших штук (я не буду рассказывать их суть, мало ли получится еще) вряд ли стоит, что будет дальше с изданием не знаю. Представления о прекрасном, управлении изданием и кадровой политике у меня оказались не такими, как нужно; официальный повод моего ухода — появление медиаартели Мамихлапинатана и контент-студии, но это смешно: студия появилась год назад, ее существование не только не было секретом, но, сюрприз, даже подробно описывалось еще в том году (вот тут — http://batenka.ru/worship/business/teo/), я ее делами занимался исключительно в свободное время и вообще. Поэтому буду воспринимать это как комплимент.

В общем, я это все к чему? Самое лучшее, что дано нам в этой жизни — это возможность вместе создавать вещи. Собираться, спорить, орать друг на друга, рисовать на салфетке чертежи, не спать сутками, смотреть как из башки выпадают волосы и отказывают внутренние органы, глаза собираются в кучку, но постепенно, шаг за шагом, кусочки этой безумной пляски начинают собираться вместе и пазл складывается воедино, рисунок проявляется, цепочки замыкаются и электричество начинает носиться по венам. Это, я скажу, самое невероятное, что с вами может случиться. Поэтому, раз теперь уж точно пора вплотную заняться делами медиаартели, так тому и быть.

Если вам вдруг нужно что-то создать, вы знаете где нас найти.

Всем большое спасибо!
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