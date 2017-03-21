Дорогие друзья и соотечественники!

Обращаюсь к вам я, супруга Максима, Юлия.

17 марта этого года произошло событие, которое заставило меня иначе взглянуть на судебную систему в нашей стране. Новомосковский суд в лице судьи Елисеевой М. приговорил моего супруга Максима Мищенко к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Я до последнего была уверена, что суд разберётся в этом сфабрикованном деле и оправдает Максима. Но этого не произошло, более того, суд принял решение о более суровом наказании чем просила Прокуратура! Мне больно и обидно не столько от того, что только единицы из товарищей Максима и его единомышленников по политическому мировоззрению вступились за него, столько из-за того, что стала возможна ситуация, когда осудили и приговорили к реальному сроку не преступника, не предателя Родины, а честного и порядочного человека, который преданно служил своей стране! Для меня сейчас это не просто семейная трагедия, связанная с тем, что мой муж оказался в тюрьме, и я осталась одна с двумя малолетними детьми на попечении... Передо мной возник вопрос: неужели так бывает?!. неужели так есть?!!! Именно поэтому я молю и прошу всех тех людей независимо от их политических взглядов потратить немного времени и разобраться в ситуации. Я понимаю, что мне трудно быть объективной, именно поэтому я приведу только те два факта, которые имеются в уголовном деле:

1) государство не понесло никакого материального ущерба;

2) Максим не имел влияния на руководства тех организаций, на счетах которых оказались деньги гранта и не смог бы ими воспользоваться даже если бы такая цель перед ним стояла.

Прошу вас не оставаться равнодушными и помочь Максиму так, как вы считаете нужным и так, как подсказывает вам совесть!

Кто-то когда-то сказал, что правда должна быть с кулаками. Но кулаки мои малы, а ложь велика. Помогите..

#деломищенко #вернитемужа #вернитепапу #свободумищенко