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Ответ Юлии Мищенко
Ответ Юлии Мищенко
Евгений Левкович
21.03 08:54 |  число просмотров 390

Юлия Мищенко, жена экс-лидера «нашистов» и депутата Госдумы от «Единой России» Максима Мищенко, осуждённого на днях на 2, 5 года за мошенничество (по версии следствия, выцыганил грант в 650 тысяч рублей на очередной слёт-симпозиум, который, в итоге, не провёл) молит (так и пишет – «молю и прошу всех») о помощи.

Дело Мищенко, как утверждает Юлия, полностью сфабриковано, он «не имел влияния на руководства тех организаций, на счетах которых оказались деньги гранта и не смог бы ими воспользоваться, даже если бы такая цель перед ним стояла».

Юлия задаётся вопросом: «неужели либеральная общественность была права, рассказывая нам о «басманном» правосудии? (потом, правда, свой пост она отредактировала и предложение это убрала – слово «либеральная», видимо, смутило :-)). Нежели так бывает?!»

Бывает, Юля, бывает. Например, в 2010-м году ваш будущий муж подал на меня в суд за статью, в которой упоминалось его светлое имя. В любой «цивилизованной», не побоюсь этого слова, стране я бы этот суд выиграл в одну калитку, так как о муже вашем в ней сообщалась правда и только правда, что было во время суда подтверждено не только выступлениями свидетелей, но и фотоматериалами.

Однако я проиграл. Потому что ваш будущий муж, фактически у всех на глазах, отвёл судью в сторонку и махнул депутатской «корочкой».

Хорошо, что речь тогда стояла только о штрафе (вегетарианские времена, знаете ли, были). Стояла бы о тюрьме - я бы сел в тюрьму.

Это я не к тому, что вашему мужу теперь помогать западло. Если дело действительно сфабриковано – помогать обязательно надо, и я готов всем, чем могу.

Это я к тому, чтобы вы «ваньку» не валяли: ваш муж – прямой соучастник строительства именно такой судебный системы. Я бы даже сказал, что он – один из прорабов этой стройки. И сидит он теперь если не по закону, то по уму.

На каждую «корочку» в России обязательно найдётся другая, помясистей - это он так сделал.
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