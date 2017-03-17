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Россия молодая <код для ЖЖ>
Россия молодая
Бывшего депутата Госдумы из "Единой России", руководителя движения "Россия молодая" Максима Мищенко осудили за мошенничество и отправили за решетку на 2,5 года. В суде было доказано, что он украл из бюджета Тульской области деньги, предназначавшиеся чернобыльцам.
Создан: 17.03.2017 14:56, обновлен: 18.03.2017 13:45
Просмотров: 848
Теги:
18 марта
Внезапный мемуарссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vsevolod.chernozub/blogVsevolod Chernozub
18.03. 13:35
Внезапный мемуар. Пять лет назад, зимним мартом, в Вышке были очередные московские дебаты. Демократическим движением оказались я и Dino MC, сторонниками Путина - Максим Мищенко и девушка из Общественной палаты, комсомолка и симпатичная воронежанка. В большом зале рассыпались три десятка студентов, на первом ряду скучковались два эксперта - Павловский с Кончаловским.
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По слухам...ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/oleg.pshenichny/blogOleg Pshenichny
18.03. 10:41
По слухам, в череде преступлений едроса, нашиста и крымнашиста Мищенко есть эпизод кражи 20 флагов Тульской области из здания администрации.
За гранты. Точнее, за их "хищение"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vladimir.osechkinblogVladimir Osechkin
18.03. 01:20
Бывший глава «России молодой» получил 2,5 года колонии по делу о мошенничестве . 17 марта в Туле суд приговорил с 2.5 годам лишения свободы по ч.3 ст.159УК экс-депутата (V созыв) и экс-члена Общественной палаты РФ Максима Мищенко. За гранты. Точнее, за их "хищение".
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17 марта
Ворон ворону глаз не выклюётссылка на данный пост
https://www.facebook.com/lipindan/blogDaniel G. Lipin
17.03. 22:21
Этот негодяй бесхитростный реально на миллионы бюджет пощипал, а его к штрафу в 80 т.р., 2,5 годам лишения свободы (мы знаем, как эти сроки легко меняются) и запрет занимать должности на 3 года.
Кадровый отбор оказался отрицательнымссылка на данный пост
https://www.facebook.com/andrey.pesotskyblogAndrey Pesotsky
17.03. 19:29
Бывшего лидера движения "Россия молодая" Максима Мищенко сегодня посадили на 2,5 года за мошенничество с деньгами чернобыльцев. Таким образом, можно констатировать бесславные итоги трансферта проклемлевской уличной молодежи середины "нулевых" в органы госуправления. Никакие серьезные должности "нашисты" и им подобные во властной вертикали РФ не получили. Максим Мищенко был один из немногих, кто сумел стать депутатом Госдумы, а затем членом Общественной палаты, а в итоге и он оказался жуликом. Кадровый отбор оказался отрицательным.
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Теперь ты в армииссылка на данный пост
https://t.me/smersh43blogСолопов
17.03. 16:52
  Мищенко в зале суда  
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Я выступаю за жесткую люстрацию и не намерен терять памятьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/andrey.sidelnikov/blogAndrey Sidelnikov
17.03. 15:45
В начале этой недели рукопожатная общественность переругалась, когда выяснилось, что комиссар движения "Наши" (честно признаюсь, фамилия вылетела из головы и полез в инет искать) Мария Дрокова получила вид на жительство в США. Как обычно часть людей с "добрыми лицами" подключилась к кампании по обелению этой путинской твари и встало на защиту доблестной девочки, которая "целовала Путина". Они все простили, забыли и поддержали переобувшуюся орденоноску. Они готовы на щиты поставить любого, кто хоть как-то блеет не в унисон официальной пропаганде.
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он пытался "отсидеться в армии", пойдя в 39 лет на службу по контракту.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/samson.sholademi/blogSamson Sholademi
17.03. 15:08
Ого, Максима Мищенко, бывшего депутата Госдумы и бывшего лидера прокремлевского движения "Молодая Россия" приговорили к 2.5 года лишения свободы по обвинению в мошенничестве.
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Карьерные лифты в РФ есть только для детей Сечина и Песковассылка на данный пост
https://www.facebook.com/anton.thunder.96/blogАнтон Громов
17.03. 15:06
Бывшего лидера движения «Россия молодая» Максима Мищенко приговорили к 2,5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Мищенко также оштрафовали на 80 тысяч рублей. Также его лишили права занимать должности в органах власти в течение трех лет.
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Ровно пять лет назад Мищенко пришел на дебаты со мной в белых перчаткахссылка на данный пост
https://www.facebook.com/yashin.ilya/blogIlya Yashin
17.03. 15:05
Бывшего депутата Госдумы из "Единой России", нашиста Максима Мищенко отправили за решетку на 2,5 года. В суде было доказано, что он украл из бюджета Тульской области деньги, предназначавшиеся чернобыльцам.
развернуть>>
Не могу промолчать, меня просто разрывает от обиды за Максассылка на данный пост
https://www.facebook.com/darya.sorokina.370/www.facebook.com
17.03. 14:27
Не могу промолчать, меня просто разрывает от обиды за Макса. Я в жизни в большой политике встречала очень мало людей, которых уважаю. Этот человек мне своим примером доказал, что и в Едре есть достойные люди. Меня всегда вдохновлял его оптимизм, вера в светлое будущее и борьба за правое дело. У него была шикарная карьера в статусах депутата Гос Думы, члена Общественной Палаты РФ, лидера общероссийского движения, руководителя по внутренней политике Тульской области и вот сейчас из-за конкретных завистливых и подлых муд@ков Макса посадили. До этого он боролся с лоббистами табака и его подставили и сняли с должности, сейчас он тоже пострадал из-за своей честности и отказа предавать людей. Знаю, что меня читают те, кто заварил эту кашу с "хищениями" и подкупал "свидетелей" и "пострадавших" , гори в аду, сволочь, закон бумеранга тебе еще разобьет голову
Мищенко - уникальный персонажссылка на данный пост
https://www.facebook.com/k.gon4arov/blogКирилл Гончаров
17.03. 14:00
Защищал страну от "оранжевой угрозы", а на деле оказался мошенником.  Скоро термин патриот будет синонимом слова - вор. Понятно, люди защищают власть не потому что видят угрозу национальным интересам, а потому что, видят угрозу собственным интересам и своему бизнесу.
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    Цитаты
    " Как и 10 лет назад, Максима Мищенко с нетерпением ждёт лагерь. Вот только на сей раз это отнюдь не "Селигер". "
    17.03
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