Бывшего депутата Госдумы из "Единой России", нашиста Максима Мищенко отправили за решетку на 2,5 года. В суде было доказано, что он украл из бюджета Тульской области деньги, предназначавшиеся чернобыльцам.

Не могу промолчать, меня просто разрывает от обиды за Макса www.facebook.com 17.03. 14:27 Не могу промолчать, меня просто разрывает от обиды за Макса. Я в жизни в большой политике встречала очень мало людей, которых уважаю. Этот человек мне своим примером доказал, что и в Едре есть достойные люди. Меня всегда вдохновлял его оптимизм, вера в светлое будущее и борьба за правое дело. У него была шикарная карьера в статусах депутата Гос Думы, члена Общественной Палаты РФ, лидера общероссийского движения, руководителя по внутренней политике Тульской области и вот сейчас из-за конкретных завистливых и подлых муд@ков Макса посадили. До этого он боролся с лоббистами табака и его подставили и сняли с должности, сейчас он тоже пострадал из-за своей честности и отказа предавать людей. Знаю, что меня читают те, кто заварил эту кашу с "хищениями" и подкупал "свидетелей" и "пострадавших" , гори в аду, сволочь, закон бумеранга тебе еще разобьет голову Мищенко - уникальный персонаж Кирилл Гончаров 17.03. 14:00 Защищал страну от "оранжевой угрозы", а на деле оказался мошенником. Скоро термин патриот будет синонимом слова - вор. Понятно, люди защищают власть не потому что видят угрозу национальным интересам, а потому что, видят угрозу собственным интересам и своему бизнесу. развернуть>> Страницы: 1