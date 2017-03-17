Бывшего депутата Госдумы из "Единой России", руководителя движения "Россия молодая" Максима Мищенко осудили за мошенничество и отправили за решетку на 2,5 года. В суде было доказано, что он украл из бюджета Тульской области деньги, предназначавшиеся чернобыльцам.
Внезапный мемуар. Пять лет назад, зимним мартом, в Вышке были очередные московские дебаты. Демократическим движением оказались я и Dino MC, сторонниками Путина - Максим Мищенко и девушка из Общественной палаты, комсомолка и симпатичная воронежанка. В большом зале рассыпались три десятка студентов, на первом ряду скучковались два эксперта - Павловский с Кончаловским.
Бывший глава «России молодой» получил 2,5 года колонии по делу о мошенничестве .
17 марта в Туле суд приговорил с 2.5 годам лишения свободы по ч.3 ст.159УК экс-депутата (V созыв) и экс-члена Общественной палаты РФ Максима Мищенко. За гранты. Точнее, за их "хищение".
Бывшего лидера движения "Россия молодая" Максима Мищенко сегодня посадили на 2,5 года за мошенничество с деньгами чернобыльцев. Таким образом, можно констатировать бесславные итоги трансферта проклемлевской уличной молодежи середины "нулевых" в органы госуправления. Никакие серьезные должности "нашисты" и им подобные во властной вертикали РФ не получили. Максим Мищенко был один из немногих, кто сумел стать депутатом Госдумы, а затем членом Общественной палаты, а в итоге и он оказался жуликом. Кадровый отбор оказался отрицательным.
В начале этой недели рукопожатная общественность переругалась, когда выяснилось, что комиссар движения "Наши" (честно признаюсь, фамилия вылетела из головы и полез в инет искать) Мария Дрокова получила вид на жительство в США. Как обычно часть людей с "добрыми лицами" подключилась к кампании по обелению этой путинской твари и встало на защиту доблестной девочки, которая "целовала Путина". Они все простили, забыли и поддержали переобувшуюся орденоноску. Они готовы на щиты поставить любого, кто хоть как-то блеет не в унисон официальной пропаганде.
Бывшего лидера движения «Россия молодая» Максима Мищенко приговорили к 2,5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве.
Мищенко также оштрафовали на 80 тысяч рублей. Также его лишили права занимать должности в органах власти в течение трех лет.
Бывшего депутата Госдумы из "Единой России", нашиста Максима Мищенко отправили за решетку на 2,5 года. В суде было доказано, что он украл из бюджета Тульской области деньги, предназначавшиеся чернобыльцам.
Не могу промолчать, меня просто разрывает от обиды за Макса. Я в жизни в большой политике встречала очень мало людей, которых уважаю. Этот человек мне своим примером доказал, что и в Едре есть достойные люди. Меня всегда вдохновлял его оптимизм, вера в светлое будущее и борьба за правое дело. У него была шикарная карьера в статусах депутата Гос Думы, члена Общественной Палаты РФ, лидера общероссийского движения, руководителя по внутренней политике Тульской области и вот сейчас из-за конкретных завистливых и подлых муд@ков Макса посадили. До этого он боролся с лоббистами табака и его подставили и сняли с должности, сейчас он тоже пострадал из-за своей честности и отказа предавать людей. Знаю, что меня читают те, кто заварил эту кашу с "хищениями" и подкупал "свидетелей" и "пострадавших" , гори в аду, сволочь, закон бумеранга тебе еще разобьет голову
Защищал страну от "оранжевой угрозы", а на деле оказался мошенником.
Скоро термин патриот будет синонимом слова - вор.
Понятно, люди защищают власть не потому что видят угрозу национальным интересам, а потому что, видят угрозу собственным интересам и своему бизнесу.