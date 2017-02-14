|Кажется, второй пошёл
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2.03 14:31 | 126
|В Америке очередной скандал в администрации Трампа. Оказалось, что генпрокурор Джефф Сешнз до выборов дважды встречался в послом России в Вашингтоне — Сешнз поддерживал Трампа с весны, ещё будучи сенатором от Алабамы. Проблема у генпрокурора теперь даже не столько в самой встрече, сколько в том, что на слушаниях в конгрессе перед своим утверждением он однозначно сказал, что ни с какими российскими официальными лицами не встречался.
С учётом того, что это не первый уже такой скандал в администрации — советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн уже успел уйти в отставку после примерно такой же истории — и именно генпрокуратуре приходится все это расследовать, а значит, каждый раз будет вставать вопрос конфликта интересов Сешнза, — в общем, дела у него так себе.
UPD чтоб два раза не вставать. Параллельно развивается дичайшая история: Келиэнн Конуэй, советница Трампа, залезла с ногами на диван в Овальном кабинете во время официальной встречи президента и ее за это КРИТИКУЮТ. такой вот диапазон драмы.
UPD2 Сешнз только что выпустил заявление, что кампанию ни с какими русскими не обсуждал и что не понимает, в чем его вообще обвиняют
UPD3 Ещё одна параллельная угарная история: Трамп позавчера выступал перед Конгрессом с программной ежегодной речью. А перед этим собрал для непубличной встречи ведущих телеканалов и под условие анонимности слил им вполне себе сенсацию: что в речи предложит план легализации нелегальных мигрантов. То есть — гигантский шаг в сторону от своей жесткой программы. Со ссылкой на "источника, занимающего высокий пост в администрации" СМИ эту новость выпустили, а Трамп ничего такого не сказал. Теперь журналистам приходится оправдываться и делают они это фразами типа "Это что, нам теперь не верить тому, что нам говорят официальные лица?!". Хорошая история на фоне брифингов АП
UPD4 демократы призвали Сешнза уйти в отставку; в Вашингтоне ночь, мафия засыпает, и я пойду
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