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Evgeny Feldman
2.03 14:31 |  число просмотров 126
В Америке очередной скандал в администрации Трампа. Оказалось, что генпрокурор Джефф Сешнз до выборов дважды встречался в послом России в Вашингтоне — Сешнз поддерживал Трампа с весны, ещё будучи сенатором от Алабамы. Проблема у генпрокурора теперь даже не столько в самой встрече, сколько в том, что на слушаниях в конгрессе перед своим утверждением он однозначно сказал, что ни с какими российскими официальными лицами не встречался.

С учётом того, что это не первый уже такой скандал в администрации — советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн уже успел уйти в отставку после примерно такой же истории — и именно генпрокуратуре приходится все это расследовать, а значит, каждый раз будет вставать вопрос конфликта интересов Сешнза, — в общем, дела у него так себе.
Это, в общем, даже немного обидно, так как Сешнз — один из самых угарных членов кабинета Трампа. Во-первых, он неплохой оратор с эдаким удалым стилем. А во-вторых, у него самая мутная и путаная история.
С одной стороны, в восьмидесятых он, окружной прокурор в Алабаме, довольно активно участвовал в возобновлении расследования дела об убийстве чёрного мужчины. Там полиция долго настаивала на криминале и убийстве из-за любовных связей, потом выяснилось, что за убийством стоит Ку-Клукс-Клан. Сешнз, в целом, вёл себя как обычный прокурорский флюгер — на первом этапе делу не помогал, зато как только появился реальный след, стал настаивать на дальнейшем расследовании и добился смертной казни для клансмена-убийцы.
Собственно, эту историю Сешнз и его сторонники часто повторяют, чтобы отбиваться от целого вала обвинений в расизме. Например, в 1986 году он не стал федеральным судьёй из-за показаний своего подчинённого — тот рассказал, что даже во время того расследования нынешний прокурор любил шутить о своём расположении к Клану. А адвокат-афроамериканец под присягой рассказал, как Сешнз шутил, что не вступил в ККК только из-за того, что клансмены не были против марихуаны.
С учётом того, что тонкий вопрос выстраивания баланса жёсткости преследования в отношении белых полицейских, связанных со смертями темнокожих подозреваемых, и темнокожих подозреваемых в разных других преступлениях — один из ключевых сейчас для прокуратуры, Сешнз и так был одним из самых одиозных в кабинете.
А теперь с высокой вероятностью пойдёт на выход.

UPD чтоб два раза не вставать. Параллельно развивается дичайшая история: Келиэнн Конуэй, советница Трампа, залезла с ногами на диван в Овальном кабинете во время официальной встречи президента и ее за это КРИТИКУЮТ. такой вот диапазон драмы.

UPD2 Сешнз только что выпустил заявление, что кампанию ни с какими русскими не обсуждал и что не понимает, в чем его вообще обвиняют

UPD3 Ещё одна параллельная угарная история: Трамп позавчера выступал перед Конгрессом с программной ежегодной речью. А перед этим собрал для непубличной встречи ведущих телеканалов и под условие анонимности слил им вполне себе сенсацию: что в речи предложит план легализации нелегальных мигрантов. То есть — гигантский шаг в сторону от своей жесткой программы. Со ссылкой на "источника, занимающего высокий пост в администрации" СМИ эту новость выпустили, а Трамп ничего такого не сказал. Теперь журналистам приходится оправдываться и делают они это фразами типа "Это что, нам теперь не верить тому, что нам говорят официальные лица?!". Хорошая история на фоне брифингов АП

UPD4 демократы призвали Сешнза уйти в отставку; в Вашингтоне ночь, мафия засыпает, и я пойду
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