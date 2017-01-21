«Сегодня мы не только мирно меняем власть, но возвращаем ее вам, народу» - говорит Трамп. «Политики долгие годы защищали не вас, народ, а самих себя, и их победы не влияли на вашу жизнь. Все это изменится прямо здесь и прямо сейчас. Этот момент — ваш, он принадлежит вам, всем тем, кто собрался здесь или смотрит эту церемонию. Соединенные Штаты — это ваша страна», — продолжает он. «На протяжении десятилетий мы работали на благо других стран, чужих производств, вооружали чужие армии и защищали чужие границы. Мы потратили триллионы долларов за рубежом, в то время как экономика нашей страны начала разрушаться. Шаг за шагом нашу страну начали покидать производства, и никто не подумал об оставшихся без средств к существованию рабочих, об обедневшем среднем классе, чье богатство было разбросано по всему миру. Но теперь это закончится», — говорит Трамп. «С сегодняшнего дня у нас новый принцип руководства: «America First»! [Америка прежде всего]», — продолжает он. «Америка станет снова выигрывать, выигрывать, как никогда раньше. Мы вернем наши рабочие места, наши границы, наше благосостояние и наши мечты. Мы восстановим нашу страну руками американцев». «Мы будем стремиться к дружбе с другими странами, но четко понимая при этом, что каждая страна преследует свои собственные интересы. Мы не будем никому ничего навязывать, но станем примером для всех. Мы будем укреплять все существующие союзы и создавать новые для борьбы с терроризмом, который мы сотрем с лица земли», — продолжает Трамп. "Когда Америка едина, ее не остановить" - продолжает он. Я обращаюсь ко всем американцам: услышьте эти слова. Вас никогда больше не будут игнорировать. Ваш голос и ваши мечты и надежды определят наше будущее. Ваша доброта будет вести нас вперед. Мы снова сделаем Америку гордой, богатой, безопасной и великой. Да благословит Бог вас, да благословит Бог Америку!» — сказал Трамп в завершении своей речи.