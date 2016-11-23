Дональд Трамп принял присягу и официально стал 45-м президентом США. Аккаунт @POTUS обнулился, его тут же зафолловили несколько миллионов человек. Инаугурация вновь взволновала блогеров, только успокоившихся после избрания эксцентричного миллиардера
Дональд Трамп, Марин Ле Пен, все эти псевдоправые и псевдолевые "угрозы" Западу - следствие многих десятилетий оглупления масс в обществе спектакля. Люди совершенно перестали различать, где правда, где ложь. Собственно общество в этом никогда и не разбиралось, но сейчас люди утратили даже инстинкт самосохранения. Я не хочу сказать, что "Трампы" , " Ле Пены" появились на пустом месте, но дело в том, что они - симулякры решения проблем, и симулякры только усугубляющие эти проблемы. И в том, что появление и продвижение подобных деятелей стало возможным, виновны не кремлёвские хакеры, а сама созданная система. Путин тоже её прямое порождение.
в своей речи Трамп все неправильно сказал про Америку, ужас-ужас (речь отчетливо антиэлитарная и антиимпериалистическая, действительно уйуйуй)
Хиллари Клинтон — невероятная женщина, пришла на инаугурацию, хотя все бы поняли, если бы она осталась дома, какое достоинство и благородство (интересно, поняли бы все, если бы Трамп нарушил какой-нибудь ритуал вроде того, что соблюла Клинтон)
Знаете, многие пишут, Трамп для России .... и понеслось. А я вот думаю, какой он для России - это мы поймем за следующие 4 года, но если по сути - мужик реально достоин уважения. Поставил цель - и добился, а сейчас, он может себе позволить с красивой женой говорить: "Мы это сделали!"
Вопреки своему обещанию начать работать с понедельника, считанные часы спустя своего вступления в должность Трамп уже скомандовал отменить Obamacare и удалил с сайта Белого дома страницу о правах ЛГБТ. Это как если бы он демонстративно ответил всем, кто до конца сомневался: ну не может же он быть таким мудаком: может. И почему если бы? Скорее всего, так и есть. Трамп шлёт привет человечеству: я именно такой, как вы и боялись.
Интересная такая вещь наблюдается. Эмигрантки из бывшего совка, любительницы трампа, оказвается еще и влюблены в Меланию Трамп. Говорят, что "великая женщина", ну и куда там, мол, Мишель Обаме до нее.
Ну, я лично ни Мелании, ни кому другому ничего плохого не желаю. Но мне так кажется, что эти все глубоко советские женщины тяжело больны каким-то совершенно искаженным восприятием реальности, впрочем, как и глубоко советские мужчины из той же категории.
Слесарь-сантехник Егорычев рано утром вышел из дома на улицу своего родного города Верхние Ямки. Улица была необычайно нарядной. Полоскались на ветру разноцветные флажки, громкоговоритель на столбе изрыгал бодрые призывы, работала мини-ярмарка. Румяные девушки продавали столь же румяные блины. Егорычев купил один блин в леопардовых пятнах припека, щедро политый топленым маслом, и задвигал челюстями. На сердце у него разливалась чистая, беспримесная радость.
Трамп хорош для нас хотя бы тем, что позволяет, наконец, спустить в унитаз давно завонявший дискурс о непотопляемом Путине. Сколько можно обсуждать наряды голого Кощея? О нем - либо хорошее, либо ничего. А поскольку хорошего - нечего, то остается второе. Пусть правит на скуку нам, на смех врагам, и бог с ним!..
На тему рыданий по тому, что только отсталая Россия интересуется Трампом.
Я сегодня ехала скоростным из Рима в Верону, в бегущей ленте новостей на экране в вагоне главные новости - Трамп и лавина, сошедшая на итальянский отель(многочисленные жертвы). Утром в отеле глянула передовицы - везде Трамп.
Я вообще не понимаю этой вот бушующей трампофобии. Отчасти это - профессиональное. Если я не избиратель, то я сознательно затыкаю уши когда речь идет о сути позиций кандидатов на выборах. Для меня они "кандидат А", "кандидат Б", "синенькие", "красненькие", "с велосипедиком", "с серпиком-молоточком".
«Сегодня мы не только мирно меняем власть, но возвращаем ее вам, народу» - говорит Трамп.
«Политики долгие годы защищали не вас, народ, а самих себя, и их победы не влияли на вашу жизнь. Все это изменится прямо здесь и прямо сейчас. Этот момент — ваш, он принадлежит вам, всем тем, кто собрался здесь или смотрит эту церемонию. Соединенные Штаты — это ваша страна», — продолжает он.
У меня вообще к выводу производства за пределы страны отношение очень тяжелое.
Когда ФИАТ закрыл почти все заводы (на сегодняшний день, кажется, даже все) и вывез их за пределы Италии, я задавал моим друзьям-манагерам вопрос, понимают ли они опасность того, что производство размещается за рубежом?
Трамп рассказал о планах на первые сто дней своего президентства. Он заявил, что отменит ограничения на производство углеводородов, включая шельфовые месторождения. «Я отменю ограничения, убивающие рабочие места, в области производства энергии в Америке, включая энергоресурсы на шельфе и уголь, создав миллионы высокооплачиваемых рабочих мест. Это то, чего мы хотим, то, чего мы ждем», — пообещал Трамп.
Аплодисменты, раздавшиеся в Госдуме в день избрания Трампа, оказались фальшстартом долгожданного выхода режима Путина из зловонного загона для международных изгоев-агрессоров. Три из пяти шагов, которые магнат совершит в первые три месяца на посту президентства, нанесут путинской администрации урон в ключевых сферах — политической (антилоббизм), экономической (снятие ограничений для американских нефтяников) и военной (масштабное укрепление киберобороны и военной машины США). Учитывая радикальный антикремлевский настрой, который присущ формируемой команде Трампа и Конгрессу, можно предположить, что кампания Кремля против Клинтон оказалась огромной "медвежьей услугой" самому себе, за которой последует медвежья же — в политическом плане — болезнь.