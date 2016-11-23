Дональд Трамп, Марин Ле Пен, все эти псевдоправые и псевдолевые "угрозы" Западу - следствие многих десятилетий оглупления масс в обществе спектакля. Люди совершенно перестали различать, где правда, где ложь. Собственно общество в этом никогда и не разбиралось, но сейчас люди утратили даже инстинкт самосохранения. Я не хочу сказать, что "Трампы" , " Ле Пены" появились на пустом месте, но дело в том, что они - симулякры решения проблем, и симулякры только усугубляющие эти проблемы. И в том, что появление и продвижение подобных деятелей стало возможным, виновны не кремлёвские хакеры, а сама созданная система. Путин тоже её прямое порождение. развернуть>>