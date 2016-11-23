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Краткое изложение инаугурационной речи Дональда Трампа
Краткое изложение инаугурационной речи Дональда Трампа
www.facebook.com
21.01 11:29 |  число просмотров 795
Мы снова сделаем Америку гордой, богатой, безопасной и великой. Да благословит Бог вас, да благословит Бог Америку!
 
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Протесты против Трампа в Вашингтоне перешли в беспорядки: 217 задержанных
Протесты против Трампа в Вашингтоне перешли в беспорядки: 217 задержанных
21.01 11:51 |  число просмотров 0
В Вашингтоне акции протеста против вступления в должность нового президента Дональда Трампа перешли в беспорядки и столкновения в центре города
 
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Дональд Трамп после встречи с руководством спецслужб признал, что Россия совершила кибератаку против США. Долгое время новый американский президент избегал разговоров на данную тему. Блогеры зависли в непонимании того, что же будет дальше
 
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Новый госсекретарем США стал предприниматель, председатель совета директоров и крупнейшей в США нефтяной компании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон. В 2012 году по указу Путина он был награжден российским Орденом дружбы
 
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10.11 17:08 | число просмотров 20416 число постов 145
Победивший на президентских выборах Дональд Трамп встретился с действующим главой США Бараком Обамой. Обама заверил, что беседа с Трампом была «великолепной» и «всеобъемлющей».
 
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Инаугурация Трампа <код для ЖЖ>
Инаугурация Трампа

Дональд Трамп принял присягу и официально стал 45-м президентом США. Аккаунт @POTUS обнулился, его тут же зафолловили несколько миллионов человек. Инаугурация вновь взволновала блогеров, только успокоившихся после избрания эксцентричного миллиардера
Создан: 23.11.2016 11:36, обновлен: 21.01.2017 12:27
Просмотров: 2299
Теги:
21 января
Дональд Трамп конечно же никакой не агент Кремляссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexey.lapshynblogАлексей Лапшин
21.01. 11:02
 Дональд Трамп, Марин Ле Пен, все эти псевдоправые и псевдолевые "угрозы" Западу - следствие многих десятилетий оглупления масс в обществе спектакля. Люди совершенно перестали различать, где правда, где ложь. Собственно общество в этом никогда и не разбиралось, но сейчас люди утратили даже инстинкт самосохранения. Я не хочу сказать, что "Трампы" , " Ле Пены" появились на пустом месте, но дело в том, что они - симулякры решения проблем, и симулякры только усугубляющие эти проблемы. И в том, что появление и продвижение подобных деятелей стало возможным, виновны не кремлёвские хакеры, а сама созданная система. Путин тоже её прямое порождение.
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Нью-йорк таймс после инаугурацииссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexander.gorbachev/blogAlexander Gorbachev
21.01. 10:54
 в своей речи Трамп все неправильно сказал про Америку, ужас-ужас (речь отчетливо антиэлитарная и антиимпериалистическая, действительно уйуйуй) Хиллари Клинтон — невероятная женщина, пришла на инаугурацию, хотя все бы поняли, если бы она осталась дома, какое достоинство и благородство (интересно, поняли бы все, если бы Трамп нарушил какой-нибудь ритуал вроде того, что соблюла Клинтон)
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"Мы это сделали!"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/yarutin/www.facebook.com
21.01. 10:27
Знаете, многие пишут, Трамп для России .... и понеслось. А я вот думаю, какой он для России - это мы поймем за следующие 4 года, но если по сути - мужик реально достоин уважения. Поставил цель - и добился, а сейчас, он может себе позволить с красивой женой говорить: "Мы это сделали!"
Трамп уже скомандовал отменить Obamacare и удалил с сайта Белого дома страницу о правах ЛГБТссылка на данный пост
https://www.facebook.com/Andorro/blogЕгор Коткин
21.01. 10:21
Вопреки своему обещанию начать работать с понедельника, считанные часы спустя своего вступления в должность Трамп уже скомандовал отменить Obamacare и удалил с сайта Белого дома страницу о правах ЛГБТ. Это как если бы он демонстративно ответил всем, кто до конца сомневался: ну не может же он быть таким мудаком: может. И почему если бы? Скорее всего, так и есть. Трамп шлёт привет человечеству: я именно такой, как вы и боялись.
Эмигрантки из бывшего совка влюблены в Меланию Трампссылка на данный пост
https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1/www.facebook.com
21.01. 08:11
Интересная такая вещь наблюдается. Эмигрантки из бывшего совка, любительницы трампа, оказвается еще и влюблены в Меланию Трамп. Говорят, что "великая женщина", ну и куда там, мол, Мишель Обаме до нее. Ну, я лично ни Мелании, ни кому другому ничего плохого не желаю. Но мне так кажется, что эти все глубоко советские женщины тяжело больны каким-то совершенно искаженным восприятием реальности, впрочем, как и глубоко советские мужчины из той же категории.
Жизнь налаживалась...ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000846776340www.facebook.com
21.01. 05:47
 Слесарь-сантехник Егорычев рано утром вышел из дома на улицу своего родного города Верхние Ямки. Улица была необычайно нарядной. Полоскались на ветру разноцветные флажки, громкоговоритель на столбе изрыгал бодрые призывы, работала мини-ярмарка. Румяные девушки продавали столь же румяные блины. Егорычев купил один блин в леопардовых пятнах припека, щедро политый топленым маслом, и задвигал челюстями. На сердце у него разливалась чистая, беспримесная радость.
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Пусть правит на скуку нам, на смех врагам, и бог с ним!ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/daniel.kotsiubinsky/blogDaniel Kotsiubinsky
21.01. 04:43
Трамп хорош для нас хотя бы тем, что позволяет, наконец, спустить в унитаз давно завонявший дискурс о непотопляемом Путине. Сколько можно обсуждать наряды голого Кощея? О нем - либо хорошее, либо ничего. А поскольку хорошего - нечего, то остается второе. Пусть правит на скуку нам, на смех врагам, и бог с ним!..
20 января
Выхожу в подъезд - а там Трамп ссыт!ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/babchenkoa/blogАркадий Бабченко
20.01. 23:47
Друзья мои! Вы не поверите! Выхожу в подъезд - а там Трамп ссыт! А где Обама?
Надеюсь, Трамп сменит полностью линейку советников по Россииссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ekaterina.vinokurova.3/blogEkaterina Vinokurova
20.01. 22:29
На тему рыданий по тому, что только отсталая Россия интересуется Трампом. Я сегодня ехала скоростным из Рима в Верону, в бегущей ленте новостей на экране в вагоне главные новости - Трамп и лавина, сошедшая на итальянский отель(многочисленные жертвы). Утром в отеле глянула передовицы - везде Трамп.
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Взгляд неосведомленного оптимистассылка на данный пост
https://www.facebook.com/roman.udot/blogRoman Udot
20.01. 21:58
 Я вообще не понимаю этой вот бушующей трампофобии. Отчасти это - профессиональное. Если я не избиратель, то я сознательно затыкаю уши когда речь идет о сути позиций кандидатов на выборах. Для меня они "кандидат А", "кандидат Б", "синенькие", "красненькие", "с велосипедиком", "с серпиком-молоточком". 
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Краткое изложение инаугурационной речи Дональда Трампассылка на данный пост
https://www.facebook.com/vadim.balytnikov.9/www.facebook.com
20.01. 20:48
«Сегодня мы не только мирно меняем власть, но возвращаем ее вам, народу» - говорит Трамп. «Политики долгие годы защищали не вас, народ, а самих себя, и их победы не влияли на вашу жизнь. Все это изменится прямо здесь и прямо сейчас. Этот момент — ваш, он принадлежит вам, всем тем, кто собрался здесь или смотрит эту церемонию. Соединенные Штаты — это ваша страна», — продолжает он.
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23 ноября
Ещё на прошлой неделе рассуждали - какие санкции Трамп отменитссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009711228512blogИгорь Барышников
23.11. 00:41
Ещё на прошлой неделе рассуждали - какие санкции Трамп отменит. На следующей , видимо, будут обсуждать , какие добавит...
22 ноября
Так что тут я Трампа поддерживаюссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexei.belik.3/www.facebook.com
22.11. 18:07
 У меня вообще к выводу производства за пределы страны отношение очень тяжелое. Когда ФИАТ закрыл почти все заводы (на сегодняшний день, кажется, даже все) и вывез их за пределы Италии, я задавал моим друзьям-манагерам вопрос, понимают ли они опасность того, что производство размещается за рубежом?
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Расскажите кто-нибудь Маргошессылка на данный пост
https://www.facebook.com/babchenkoa/blogАркадий Бабченко
22.11. 14:05
 Трамп рассказал о планах на первые сто дней своего президентства. Он заявил, что отменит ограничения на производство углеводородов, включая шельфовые месторождения. «Я отменю ограничения, убивающие рабочие места, в области производства энергии в Америке, включая энергоресурсы на шельфе и уголь, создав миллионы высокооплачиваемых рабочих мест. Это то, чего мы хотим, то, чего мы ждем», — пообещал Трамп.
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Аплодисменты, раздавшиеся в Госдуме в день избрания Трампа, оказались фальшстартомссылка на данный пост
https://www.facebook.com/aleksandrkushnar/blogАлександр Кушнарь
22.11. 08:10
Аплодисменты, раздавшиеся в Госдуме в день избрания Трампа, оказались фальшстартом долгожданного выхода режима Путина из зловонного загона для международных изгоев-агрессоров. Три из пяти шагов, которые магнат совершит в первые три месяца на посту президентства, нанесут путинской администрации урон в ключевых сферах — политической (антилоббизм), экономической (снятие ограничений для американских нефтяников) и военной (масштабное укрепление киберобороны и военной машины США). Учитывая радикальный антикремлевский настрой, который присущ формируемой команде Трампа и Конгрессу, можно предположить, что кампания Кремля против Клинтон оказалась огромной "медвежьей услугой" самому себе, за которой последует медвежья же — в политическом плане — болезнь.
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    Violent anti-Trump protest near Inauguration
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    " Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
    23.11
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