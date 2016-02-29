Сенатор Марко Рубио, председатель подкомитета по вопросам демократии и прав человека, внёс в Сенат США проект резолюции о переименовании площади перед посольством России в Вашингтоне в площадь Бориса Немцова и о присвоении зданию посольства почтового адреса «Площадь Бориса Немцова, дом 1». «Это будет постоянным напоминанием режиму Путина и народу России о том, что голоса инакомыслящих по-прежнему слышны и что защитников свободы нельзя заставить замолчать», – говорится в заявлении сенатора. У этой инициативы есть прецедент: в 1984 году точно такая же сенатская резолюция переименовала площадь перед тогдашним посольством СССР в Вашингтоне (сейчас это резиденция российского посла) в площадь Андрея Сахарова. Нужно ли говорить, что советский МИД был взбешён. Но в начале 90-х власти новой России установили бюст Андрея Дмитриевича уже в самом здании посольства.

Вот здесь заявление сенатора Рубио и ссылка на проект резолюции.