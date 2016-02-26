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Посты по теме
Говорят, что время лечит
Говорят, что время лечит
blogVladimir Kara-Murza
27.02 10:51 |  число просмотров 1543
Неправда. Уже год с той страшной, проклятой ночи, — а как будто вчера. И, как ускоренной съемкой, рапидом, отматывается в голове по часам тот день, навсегда разделивший жизнь на "до" и "после"
 
Как первым сфотографировал убитого Немцова
Как первым сфотографировал убитого Немцова
blogmartin
27.02 10:47 |  число просмотров 1903
Я бежал без остановки до самой Красной площади. Повезло, Александровский сад ночью не был закрыт, удалось через него быстро проскочить до Кремля. По самой Красной площади я уже просто быстро шел, ибо выдохся
 
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Год со дня убийства Бориса Немцова. Нижний помнит
Год со дня убийства Бориса Немцова. Нижний помнит
28.02 10:19 | число просмотров 324
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Марш памяти Бориса Немцова в Москве
Марш памяти Бориса Немцова в Москве
27.02 20:25 | число просмотров 557
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Демонстрация памяти Бориса Немцова в Петербурге
Демонстрация памяти Бориса Немцова в Петербурге
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Марш памяти Бориса Немцова
Марш памяти Бориса Немцова
27.02 20:18 | число просмотров 422
blogmartin
 
Тексты дня по теме
О Фонде Немцова и Германии
О Фонде Немцова и Германии
29.02 09:08 | число просмотров 1453
www.facebook.com
Фонд Немцова в Германии должен стать именно той платформой, которая бы объединяла усилия российских и немецких демократов для развития дипломатии 2.0 - развития двусторонних отношений без прямого участия государственных институтов.
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День памяти Немцова <код для ЖЖ>
День памяти Немцова

Во вторую годовщину убийства Бориса Немцова в России вновь прошли многочисленные акции в его память: в Москве, Петербурге, Ярославле состоялись марши, в других городах — пикеты и другие акции.
Создан: 26.02.2016 13:23, обновлен: 27.02.2017 18:50
Просмотров: 2631
Теги:
27 февраля
На марш Немцова не пропустили плакат "Путин — это война"ссылка на данный пост
https://twitter.com/leonidvolkov/blogLeonid Volkov
27.02. 14:25
На марш Немцова не пропустили плакат "Путин — это война". Ну потому что Путин — это война.
В Чебоксарах прямо с занятий сотрудники полиции забрали девушку, которая вчера вывешивала этот баннерссылка на данный пост
https://twitter.com/nlevshits/blognlevshits
27.02. 13:33
В Чебоксарах прямо с занятий сотрудники полиции забрали девушку, которая вчера вывешивала этот баннер.
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Дорогой @MosSobyanin ! Я цветы вчера принесла не Вашим упырям из Гормостассылка на данный пост
https://twitter.com/t_felg/blogtanyafelgengauer
27.02. 07:53
Дорогой ! Я цветы вчера принесла не Вашим упырям из Гормоста. Понимаю, проще воевать с мертвым, но слово "совесть" Вы слышали?
28 февраля
Немцов-мостссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001565514705blogАндрей Архангельский
28.02. 10:11
Немцов-мост. Мих. Эпштейн заметил первым, что само название содержит символику: надежду на объединение, на новую жизнь. Это бросок в будущее - из последних сил - куда-то через время, через эпоху. Немцов-посредник: в этом было главное его отличие даже от демократов 90х: он умел договариваться, умел уступать и уходить в тень. Он в этом смысле был настоящий политик.
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27 февраля
Марш памяти Немцова: опять никто не пришёлссылка на данный пост
http://dolboeb.livejournal.com/blogdolboeb
27.02. 20:21
Согласно протоколам «Белого счётчика», сегодня в Москве на марш памяти Немцова вышло 24.200 человек. Городские власти привычно поделили цифру на три и отчитываются о 7,5 тысячах участников.
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Придумайте, какой пиар устроил себе мертвый Немцовссылка на данный пост
https://www.facebook.com/xenialarina/blogКсения Ларина
27.02. 19:56
 Надо, наверное, что-то написать про сегодняшнее шествие, про мост. Не пишется мне.  "Народу было много"- говорил Высоцкий. А уж про смысл сегодняшней акции сами что-нибудь придумайте, вы умеете.
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Вот и прошёл Марш памятиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/lebeddenblogDenis Lebedev
27.02. 19:14
 Вот и прошёл Марш памяти. Я долго стоял перед рамками металлоискателей и думал заходить туда или просто пойти по Тверской к мосту. В итоге решил пройти вместе со всеми, а уже потом ехать на мост. 
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Загнанный в рамки, зажатый между решетками бульваров и стенами домовссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dgudkov/blogDmitry Gudkov
27.02. 18:24
 Сегодняшний марш почему-то показался мне очень коротким. Загнанный в рамки, зажатый между решетками бульваров и стенами домов, он прошел до проспекта Сахарова очень быстро. Не знаю, сколько было человек, изнутри оценить нельзя, но сколько бы их ни было – убийцам Бориса все равно оказалось очень страшно.
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А на плаце Замковом мы провели памятную манифестациюссылка на данный пост
https://www.facebook.com/asergeeva/www.facebook.com
27.02. 17:20
 А на плаце Замковом мы провели памятную манифестацию, рассказали про необходимость международного контроля за расследованием убийства, а после этого обсудили с бывшим мэром Варшавы идею наименования одной из улиц (или сквера) именем Бориса Немцова.  
Киллерс, говорю, андер арест энд зей френдс вис президент оф Чечняссылка на данный пост
https://twitter.com/mynameisphilipp/blogPhilipp
27.02. 11:08
Объяснил иностранцам чо за движ. Киллерс, говорю, андер арест энд зей френдс вис президент оф Чечня. Оооооо, Рамзан, Рамзан, удивились они
Теффт: сегодня мы отдаем дань уважения Борису Немцовуссылка на данный пост
https://twitter.com/WBStevens/blogWBStevens
27.02. 11:07
 Теффт: сегодня мы отдаем дань уважения Борису Немцову, ценностям которые он отстаивал, и выразить надежду на будущее  
Политик Немцов был убит ещё до того, как был убит человекссылка на данный пост
https://www.facebook.com/davletbaevblogMarat Davletbaev
27.02. 10:23
 Сегодня все вспоминают Немцова, вспомню и я. Для меня он всегда был именно "Немцов". Не Борис Ефимович (как-то нелепо официозно), не, тем более, Боря (я не могу похвастать дружескими отношениями, которыми многие сейчас, с бóльшими или меньшими основаниями, бравируют), а именно политик Немцов, каким его знала вся страна.
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Годссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vladimir.karamurza.5blogVladimir Kara-Murza
27.02. 09:16
Говорят, что время лечит. Неправда. Уже год с той страшной, проклятой ночи, — а как будто вчера. И, как ускоренной съемкой, рапидом, отматывается в голове по часам тот день, навсегда разделивший жизнь на «до» и «после».
развернуть>>
Люди не должны умирать, людей нельзя убиватьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/tikhon.dzyadko/blogTikhon Dzyadko
27.02. 04:37
 Сижу и смотрю ролики с Немцовым один за другим - интервью и выступления. Вспоминаются какие-то эпизоды: Немцов в спортивных штанах в Жан-Жаке после Крещенского купания, терпеливо отвечает на нелепые вопросы кого-то из пьяных посетителей; Немцов на одной из встреч по поводу митингов в декабре 11го года - "что там у вас, хипстеров?"; прослушки разговоров с Olga Shorina; Немцов в Страсбурге с кучей историй и анекдотов времен своей работы в правительстве; если звонок и "номер не определен" - значит, звонит Немцов. Такой классный и задорный хохот перед и после каждого эфира - на Эхе и на Дожде. "борис ефимович, не делайте вид, что вы спите".
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Всё собирался съездить к нему в Ярославльссылка на данный пост
http://maxkatz.livejournal.comblogmaxkatz
27.02. 02:19
 Все пишут разные воспоминания о Немцове сегодня. У всех есть какая-нибудь история. Такое ощущение, что он был знаком со всеми вообще. У меня тоже есть. Я уже писал, но ещё раз. Мы познакомились в поезде в Нижний Новгород, когда ездили на мероприятие от КГИ.
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Такое ощущение, что я не устану это проговариватьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/andrey.kozenko.5/blogAndrey Kozenko
27.02. 01:07
 Это был точно такой же, как и сейчас, поздний вечер пятницы. Мы с Юлькой вернулись со свадьбы нашей любимой подруги Люси с таким же прекрасным Максом. Ехали к ним в такси, и я читал по дороге один из первых текстов Кати Гордеевой на "Медузе" - про онкологических больных, которым не хватает лекарств. Я еще тогда думал, какой же мрачняк отовсюду. Ну хоть что-то хорошее должно быть, как-то должно компенсироваться одно другим.
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26 февраля
Просто надо было туда ехать и всёссылка на данный пост
https://www.facebook.com/egorovbox/blogВячеслав Егоров
26.02. 20:32
 Год назад, узнав, что убили Немцова, я просто бросил всё и, абсолютно не отдавая себе отчет в действиях, прыгнул в машину и поехал в Москву. По дороге обзванивал друзей. Я не знал зачем еду. Просто надо было туда ехать и всё. Моему воспаленному мозгу чудилось, что после такого чудовищного убийства народ должен выйти и разрушить к чертям кремль, выволакивая в процессе упырей на лобное место, дабы свершился суд. Конечно, я прибывал в состоянии аффекта, раз мне такое думалось, но степень и величину моих переживаний в тот момент сложно вообразить, я тогда довольно плохо осознавал реалии.
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Марш в никудассылка на данный пост
http://echo.msk.ru/blog/pravovojobereg/blogНаталья Гулевская
26.02. 14:14
 Получив разрешение на проведение в центре города 27 февраля 2016 года марша памяти Бориса Немцова мы снова втягиваемся в политическую трясину путинской реальности. Никто не спорит, что почтить память одного из лучших политиков и общественного деятеля, это нормальная позиция гражданина, но является ли этот очередной протестный спектакль, срежиссированный и цензурированный в администрации мэрии Москвы политической акцией, или это продолжение гастрольного тура «несистемной» оппозиции, которая с 2011 года регулярно морочит головы гражданам России, выводя людей на улицы, чтобы выпустить пар и обновить базу данных спецслужб политического сыска. Организовывая этот марш памяти, что собираются нам сказать Навальный, Касьянов, Яшин и прочие организаторы этой акции? Что власть преступна? Что Путин вор и убийца? Попросят нас поддержать их на выборах, когда они бок о бок с правящим режимом начнут бороться за мандаты в Думу, сливаясь в одно политическое целое? Уже год прошел с момента убийства, и как изменилось наше общество?
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Хватит прятаться по угламссылка на данный пост
https://www.facebook.com/karina.orlova.3348blogKarina Orlova
26.02. 06:23
 «Карина . Извините за беспокойство. Можно узнать какова цель митинга в день гибели Бориса? Если это дань его памяти - я приду , если же это очередная политическая акция, то мне это будет неинтересно», пишет мне Олег в фейсбуке.
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25 февраля
Марш этот уже никакой не траурный, а пиар-акция перед выборамиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003103246876blogИгорь Мандаринов
25.02. 20:54
 Я ранее писал, что идти надо, так как Марщ траурный, но прошла неделя и вижу, что Марш этот уже никакой не траурный, а пиар-акция перед выборами. Я как увидел все эти рожы поганые, которые ролики стали запускать, меня аж тошнило от них, как они выдавливают слезину на своих хитрых холёных мордах и поэтому, решили, идите ка вы все в задницу.
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Теперь любой, кто двинется днем в сторону моста - вне законассылка на данный пост
https://www.facebook.com/julia.kazakova.583blogJulia Kazakova
25.02. 19:57
 Про субботний марш спросили. Пойду ли я... Конечно НЕТ. И дело не в том, что Немцов сделал слишком много всего, чтобы протест 2011-2012 ушел в свисток. В конце концов, при всех своих недостатках Борис Ефимович был лучше многих людей, называющих себя "лидерами оппозиции". Хотя бы тем, что он был доступен для общения и хотя бы иногда поступал так, как требовало от него активистское большинство...
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К вопросу об уместности растяжки за Савченко на шествии памяти Борисассылка на данный пост
https://www.facebook.com/mark.feygin.9/blogМарк Фейгин
25.02. 19:50
Все ли знают, что последнее интервью Борис дал украинскому "РАДИО ВЕСТИ" и говорил он о предстоящей оппозиционной акции и нашей колонне сторонников освобождения Надежды Савченко? Через час его убили. Это к вопросу об уместности растяжки за Савченко на шествии памяти Бориса. Некоторые нас критикуют. Однако я убеждён, что Немцов нас бы благословил. Он был великодушным и не эгоистом. Послушайте это интервью!
Мы должны проявить солидарность в это времяссылка на данный пост
https://www.facebook.com/oleg.kozyrev.7/blogOleg Kozyrev
25.02. 11:16
 Друзья, напоминаю, в эту субботу 27 февраля с 13 часов в Москве состоится Марш памяти Бориса Немцова. Все согласовано с мэрией. Марш пройдет по бульварам от м. Чеховская Нет смысла напоминать, насколько в человеческом плане важно быть на этом марше, но я напомню и о причинах политических. Заказчик убийства Немцова по-прежнему не найден. Скоро стартует суд и есть высокая вероятность, что не то что заказчик, но даже организаторы могут не предстать перед судом. Кроме того, продолжаются угрозы российским политическим лидерам. Мы должны проявить солидарность в это время. Приходите, друзья.
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    Марш памяти Бориса Немцова


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