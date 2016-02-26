Немцов-мост. Мих. Эпштейн заметил первым, что само название содержит символику: надежду на объединение, на новую жизнь. Это бросок в будущее - из последних сил - куда-то через время, через эпоху. Немцов-посредник: в этом было главное его отличие даже от демократов 90х: он умел договариваться, умел уступать и уходить в тень. Он в этом смысле был настоящий политик.
Сегодняшний марш почему-то показался мне очень коротким. Загнанный в рамки, зажатый между решетками бульваров и стенами домов, он прошел до проспекта Сахарова очень быстро. Не знаю, сколько было человек, изнутри оценить нельзя, но сколько бы их ни было – убийцам Бориса все равно оказалось очень страшно.
А на плаце Замковом мы провели памятную манифестацию, рассказали про необходимость международного контроля за расследованием убийства, а после этого обсудили с бывшим мэром Варшавы идею наименования одной из улиц (или сквера) именем Бориса Немцова.
Сегодня все вспоминают Немцова, вспомню и я. Для меня он всегда был именно "Немцов". Не Борис Ефимович (как-то нелепо официозно), не, тем более, Боря (я не могу похвастать дружескими отношениями, которыми многие сейчас, с бóльшими или меньшими основаниями, бравируют), а именно политик Немцов, каким его знала вся страна.
Говорят, что время лечит.
Неправда. Уже год с той страшной, проклятой ночи, — а как будто вчера. И, как ускоренной съемкой, рапидом, отматывается в голове по часам тот день, навсегда разделивший жизнь на «до» и «после».
Сижу и смотрю ролики с Немцовым один за другим - интервью и выступления. Вспоминаются какие-то эпизоды: Немцов в спортивных штанах в Жан-Жаке после Крещенского купания, терпеливо отвечает на нелепые вопросы кого-то из пьяных посетителей; Немцов на одной из встреч по поводу митингов в декабре 11го года - "что там у вас, хипстеров?"; прослушки разговоров с Olga Shorina; Немцов в Страсбурге с кучей историй и анекдотов времен своей работы в правительстве; если звонок и "номер не определен" - значит, звонит Немцов. Такой классный и задорный хохот перед и после каждого эфира - на Эхе и на Дожде. "борис ефимович, не делайте вид, что вы спите".
Все пишут разные воспоминания о Немцове сегодня. У всех есть какая-нибудь история. Такое ощущение, что он был знаком со всеми вообще. У меня тоже есть. Я уже писал, но ещё раз.
Мы познакомились в поезде в Нижний Новгород, когда ездили на мероприятие от КГИ.
Это был точно такой же, как и сейчас, поздний вечер пятницы. Мы с Юлькой вернулись со свадьбы нашей любимой подруги Люси с таким же прекрасным Максом. Ехали к ним в такси, и я читал по дороге один из первых текстов Кати Гордеевой на "Медузе" - про онкологических больных, которым не хватает лекарств. Я еще тогда думал, какой же мрачняк отовсюду. Ну хоть что-то хорошее должно быть, как-то должно компенсироваться одно другим.
Год назад, узнав, что убили Немцова, я просто бросил всё и, абсолютно не отдавая себе отчет в действиях, прыгнул в машину и поехал в Москву. По дороге обзванивал друзей.
Я не знал зачем еду. Просто надо было туда ехать и всё. Моему воспаленному мозгу чудилось, что после такого чудовищного убийства народ должен выйти и разрушить к чертям кремль, выволакивая в процессе упырей на лобное место, дабы свершился суд. Конечно, я прибывал в состоянии аффекта, раз мне такое думалось, но степень и величину моих переживаний в тот момент сложно вообразить, я тогда довольно плохо осознавал реалии.
Получив разрешение на проведение в центре города 27 февраля 2016 года марша памяти Бориса Немцова мы снова втягиваемся в политическую трясину путинской реальности. Никто не спорит, что почтить память одного из лучших политиков и общественного деятеля, это нормальная позиция гражданина, но является ли этот очередной протестный спектакль, срежиссированный и цензурированный в администрации мэрии Москвы политической акцией, или это продолжение гастрольного тура «несистемной» оппозиции, которая с 2011 года регулярно морочит головы гражданам России, выводя людей на улицы, чтобы выпустить пар и обновить базу данных спецслужб политического сыска.
Организовывая этот марш памяти, что собираются нам сказать Навальный, Касьянов, Яшин и прочие организаторы этой акции? Что власть преступна? Что Путин вор и убийца? Попросят нас поддержать их на выборах, когда они бок о бок с правящим режимом начнут бороться за мандаты в Думу, сливаясь в одно политическое целое? Уже год прошел с момента убийства, и как изменилось наше общество?
«Карина . Извините за беспокойство. Можно узнать какова цель митинга в день гибели Бориса?
Если это дань его памяти - я приду , если же это очередная политическая акция, то мне это будет неинтересно», пишет мне Олег в фейсбуке.
Я ранее писал, что идти надо, так как Марщ траурный, но прошла неделя и вижу, что Марш этот уже никакой не траурный, а пиар-акция перед выборами. Я как увидел все эти рожы поганые, которые ролики стали запускать, меня аж тошнило от них, как они выдавливают слезину на своих хитрых холёных мордах и поэтому, решили, идите ка вы все в задницу.
Про субботний марш спросили. Пойду ли я...
Конечно НЕТ. И дело не в том, что Немцов сделал слишком много всего, чтобы протест 2011-2012 ушел в свисток. В конце концов, при всех своих недостатках Борис Ефимович был лучше многих людей, называющих себя "лидерами оппозиции". Хотя бы тем, что он был доступен для общения и хотя бы иногда поступал так, как требовало от него активистское большинство...
Все ли знают, что последнее интервью Борис дал украинскому "РАДИО ВЕСТИ" и говорил он о предстоящей оппозиционной акции и нашей колонне сторонников освобождения Надежды Савченко? Через час его убили. Это к вопросу об уместности растяжки за Савченко на шествии памяти Бориса. Некоторые нас критикуют. Однако я убеждён, что Немцов нас бы благословил. Он был великодушным и не эгоистом. Послушайте это интервью!
Друзья, напоминаю, в эту субботу 27 февраля с 13 часов в Москве состоится Марш памяти Бориса Немцова. Все согласовано с мэрией. Марш пройдет по бульварам от м. Чеховская
Нет смысла напоминать, насколько в человеческом плане важно быть на этом марше, но я напомню и о причинах политических. Заказчик убийства Немцова по-прежнему не найден. Скоро стартует суд и есть высокая вероятность, что не то что заказчик, но даже организаторы могут не предстать перед судом. Кроме того, продолжаются угрозы российским политическим лидерам. Мы должны проявить солидарность в это время. Приходите, друзья.