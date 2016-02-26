Сижу и смотрю ролики с Немцовым один за другим - интервью и выступления. Вспоминаются какие-то эпизоды: Немцов в спортивных штанах в Жан-Жаке после Крещенского купания, терпеливо отвечает на нелепые вопросы кого-то из пьяных посетителей; Немцов на одной из встреч по поводу митингов в декабре 11го года - "что там у вас, хипстеров?"; прослушки разговоров с Olga Shorina; Немцов в Страсбурге с кучей историй и анекдотов времен своей работы в правительстве; если звонок и "номер не определен" - значит, звонит Немцов. Такой классный и задорный хохот перед и после каждого эфира - на Эхе и на Дожде. "борис ефимович, не делайте вид, что вы спите". развернуть>>