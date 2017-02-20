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Киселёв VS патриоты
20.02 число просмотров 590 число записей 4
 
Исаакиевский раздор
18.02 число просмотров 2610 число записей 20
 
Чистки губернаторов
15.02 число просмотров 1592 число записей 19
 
Трамп наш Крым
15.02 число просмотров 913 число записей 9
 
Серое Фиолетовое Донбасское
15.02 число просмотров 1526 число записей 12
 
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26.01 число просмотров 2496 число записей 20
 
"Притяжение" Бондарчука
5.02 число просмотров 2309 число записей 9
 
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Враньё убивает?
Враньё убивает?
Леонид С. Мартынюк
21.02 10:31 |  число просмотров 518
6 путинских высокопоставленных дипломатов умерли по разным причинам за последние 9 месяцев. 5 смертей - якобы, от естественных причин.

Ни одному из них не было больше 67 лет.

20 февраля 2017 - Умер постпред России в ООН Чуркин. Ему было 64 года. https://www.unian.net/…/1786966-umer-postpred-rossii-v-oon-…

26 января 2017 - Умер посол России в Индии Александр Кадакин. Ему было 67 лет. https://rg.ru/…/umer-posol-rossii-v-indii-aleksandr-kadakin…

9 января 2017 - В Афинах скончался 55-летний российский консул https://ria.ru/world/20170109/1485358818.html

19 декабря 2016 - Посол России в Турции убит. Ему было 62 года. http://www.rbc.ru/politi…/…/12/2016/585815979a7947ac1dae1c12

8 ноября 2016 - В Нью-Йорке погиб сотрудник российского консульства. В полиции сообщили, что обнаружили 63-летнего мужчину без сознания. Сотрудники консульства сказали Би-би-си, что мужчина умер от сердечного приступа. http://www.bbc.com/russian/news-37916676

3 июня 2016 - Умер советник-посланник посольства РФ в Украине Воробьев. Ему было 56 лет. http://gordonua.com/…/skoropostizhno-umer-vremennyy-poveren…
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Накануне своего 65-летнего юбилея в Нью-Йорке скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. В соцсетях и телеграм-каналах вспоминают о его работе
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Мы потеряли родного человека
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Мы потеряли родного человека Завтра ему исполнилось бы 65 лет. Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек
 
Видно в понедельник их мама родила!
blogstalic    20.02 17:29 |  число просмотров 887
Видно в понедельник их мама родила! У расхитителей бюджета московского здравоохранения горит земля под ногами. И проверки идут, и ФАС вдруг стала раскрывать картельные сговоры
 
Я не могу об этом не рассказать!
blogOlga Efa    19.02 20:40 |  число просмотров 1261
Я не могу об этом не рассказать! Телеканал "Дождь" отцензурировал речь Порошенко в Мюнхене и подает ее как полную версию. Отрезали ровно три минуты начала, где Петр Алексеевич проводит параллели с фашистской Германией и Чемберленом
 
Прогулялся к особняку, как говорят, Аркадия Ротенберга
www.facebook.com    19.02 15:43 |  число просмотров 1304
Прогулялся к особняку, как говорят, Аркадия Ротенберга Участок в Горках-2, размером, примерно, 6 футбольный полей. На нем грандиозная строительная движуха
 
Собчак обнаружила Сечина на итальянском курорте для худеющих
blogIlya Shumanov    19.02 14:49 |  число просмотров 1415
Собчак обнаружила Сечина на итальянском курорте для худеющих А как же санкции, спросите вы? Дело в том, что под европейскими санкциями из ближнего круга Владимира Путина сейчас находятся Юрий Ковальчук и Аркадий Ротенберг. Сечин не попал под персональные санкции ЕС
 
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Собчак обнаружила Сечина на итальянском курорте для худеющих
blogIlya Shumanov    19.02 14:49 |  число просмотров 1415
Собчак обнаружила Сечина на итальянском курорте для худеющих А как же санкции, спросите вы? Дело в том, что под европейскими санкциями из ближнего круга Владимира Путина сейчас находятся Юрий Ковальчук и Аркадий Ротенберг. Сечин не попал под персональные санкции ЕС
 
Кто бы это мог быть?
www.facebook.com    18.02 20:06 |  число просмотров 1236
Кто бы это мог быть? Путин подписал Указ о признании документов граждан ДНР и ЛНР, правда, стыдливо натянув юбочку на коленки, и обозначив их как "Отдельные районы Украины"
 
История кино. Милош Форман в России
blogOlga Galitskaya    18.02 15:53 |  число просмотров 1485
История кино. Милош Форман в России Отгуляв застолье, Михалков повел Формана осматривать свою усадьбу, в фитнесс-зале неожиданно, украдкой, не говоря ни слова, сунул ему кубышку стодолларовых банкнот
 
Цитаты дня
" Россия признала действительными паспорта ДНР и ЛНР. На очереди признание документов Нарнии, Изумрудного города и Атлантиды. "
19.02 |
blog Sandy_mustache
" Россия скоро погасит последний внешний долг СССР. Эта страница истории перевернута Другие рудименты коммунистического режима еще живы. "
18.02 |
blog aanechaev
" Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России? Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? "
15.02 |
blog https://twitter.com/realDonaldTrump
" Хотите заглянуть в политическое будущее России? Это очень просто: посмотрите на экс-депутата Вороненкова. "
15.02 |
blog https://vk.com/id244477574
" Как я понимаю, Варя Караулова сидит за то, что предвидела и пыталась опередить "подвиг" Жени Прилепина? Фашизм наступает не зная ни дня передышки. "
13.02 |
blog Andrey Volna
" Нужен какой-то пакт о ненападении. Церковь не отбирает у людей скверы и парки. А люди возвращают церкви все, что украли у нее при революции. "
13.02 |
blog Oleg Kozyrev
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Ужин с думскими беглецами
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Ужин с думскими беглецами Денис Вороненков и Мария Максакова глазами западного корреспондента
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