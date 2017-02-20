Ни одному из них не было больше 67 лет.

20 февраля 2017 - Умер постпред России в ООН Чуркин. Ему было 64 года. https://www.unian.net/…/1786966-umer-postpred-rossii-v-oon-…

26 января 2017 - Умер посол России в Индии Александр Кадакин. Ему было 67 лет. https://rg.ru/…/umer-posol-rossii-v-indii-aleksandr-kadakin…

9 января 2017 - В Афинах скончался 55-летний российский консул https://ria.ru/world/20170109/1485358818.html

19 декабря 2016 - Посол России в Турции убит. Ему было 62 года. http://www.rbc.ru/politi…/…/12/2016/585815979a7947ac1dae1c12

8 ноября 2016 - В Нью-Йорке погиб сотрудник российского консульства. В полиции сообщили, что обнаружили 63-летнего мужчину без сознания. Сотрудники консульства сказали Би-би-си, что мужчина умер от сердечного приступа. http://www.bbc.com/russian/news-37916676

3 июня 2016 - Умер советник-посланник посольства РФ в Украине Воробьев. Ему было 56 лет. http://gordonua.com/…/skoropostizhno-umer-vremennyy-poveren…