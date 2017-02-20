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Чуркин скончался <код для ЖЖ>
Чуркин скончался

Накануне своего 65-летнего юбилея в Нью-Йорке скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. В соцсетях и телеграм-каналах вспоминают о его работе.
Создан: 20.02.2017 22:33, обновлен: 22.02.2017 10:27
Просмотров: 1657
Теги:
21 февраля
Жаль вот только, во время неподходящее родилсяссылка на данный пост
https://www.facebook.com/karina.orlova.3348/blogKarina Orlova
21.02. 08:41
 Представляю теперь, в каком припадке горести и отчаяния забьется наше либеральное оппозиционное сообщество, во главе с утирающими слезы скорби СМИ, регулярно получавшими палкой по башке, когда помрет Путин.
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Господь разберётсяссылка на данный пост
https://www.facebook.com/elena.zaharova.355/blogElena Zaharova
21.02. 04:32
Мне говорят, что нужно склонить голову и молчать, когда заканчивает свой земной путь очередная гнида. Я думаю, что это ханжество, ведь, когда мы давим тараканов, мы не склоняем головы и не замолкаем скорбно. А тараканы, заметьте, гораздо меньше вреда приносят нам, чем тот же Чуркин, например. Так что желаю ему глубокой сковородки, а его начальникам вместительных котлов.
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Чуркину повезло по жизни, конечноссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kirill.shulika/blogКирилл Шулика
21.02. 01:49
Не, Чуркину повезло по жизни, конечно. Оцениваешь человека по отзывам после смерти. Если блогосфера глумиться и прыгает от радости, значит, человек из себя что-то представлял и не зря прожил жизнь. Хуже когда сухие некрологи и поддельная скорбь. Если радуются, значит, не зря. Тем более кто радуется...
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Царствие небесное этому достойнейшему человеку!ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/aud.agapova/www.facebook.com
21.02. 01:11
 Невыносимо думать о том, что мы безвозвратно потеряли столь яркого защитника интересов России и всего справедливого мира. Солдата, который был всегда на передовой. Не щадил себя, свое сердце. Глубокие соболезнования семье дипломата, Сергею Викторовичу Лаврову, мидовцам, которые брали с него пример.Виталий Чуркин - великий дипломат, красивый и масштабный человек. Мне посчастливилось познакомиться с ним в 1993 году, в Брюсселе, потом встречалась в Москве. Последний раз говорила с ним на вручении премии "Фемида". Сергей Степашин тогда вручил Виталию Ивановичу эту высшую юридическую премию России. Он был, как всегда, доброжелателен и дипломатичен. Обсуждала с ним возможности участия членов ИППО как представителей гражданского общества в работе Генеральной сессии ООН по теме защиты христиан на Ближнем Востоке. Он очень поддержал идею.Я строила планы, но не успела... Царствие небесное этому достойнейшему человеку!   Фото Елены Агаповой.
Скажу лишь: "Покойся с миром, Чуркин!"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ekmakarevich/blogЕкатерина Макаревич
21.02. 01:08
Ненависть всегда приводит не только к внешним разрушениям. Обратная сторона этой медали - саморазрушение. Мне почему-то кажется, что этот век продемонстрирует столько примеров того, как человек, живущий в ненависти к себе, людям вокруг и другим странам, самоуничтожает себя изнутри, что в конце-концов этот вопрос будет волновать умы не только философов и мыслителей, но и наука докажет это опытным путём. Испытуемых-то вокруг вон сколько. Наблюдай за любым и ставь ставки, как долго человек проживёт в ненависти.
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На смерть дипломатассылка на данный пост
https://www.facebook.com/maria.phillimore.1/blogMaria Phillimore-Slonim
21.02. 01:04
Умер Чуркин, представлявший путинскую Россию в ООН.  Я не знала Чуркина, он мне не брат, не сват, вообще никто.  Но, меня коробит, когда я читаю проклятия ему вслед, мертвому. 
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Чуркин умер, а мы все как будто вчера родилиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001602582009blogРыклин Александр
21.02. 00:32
Чуркин умер, а мы все как будто вчера родились... По базовым вопросам не можем договориться... Вряд ли кто-то здесь будет спорить с тем, что общественная роль, которую этот человек играл, была жалкой... Но он же умер, а мы где-то когда-то слышали, что на какое-то время смерть лишает нас права судить человека, что эта функция переходит в другие руки... Однако далеко не все готовы придерживаться данного правила.. И нет никаких оснований их одергивать... Но очень хочется, потому что наезд на только что умершего воспринимается как быдловатость... А еще больше раздражаешься от понимания, что собственная позиция ужасно лицемерна...
Мои соболезнования семье В.И.Чуркинассылка на данный пост
https://www.facebook.com/mbk313373/www.facebook.com
21.02. 00:08
Мои соболезнования семье В.И.Чуркина, человека выполнявшего свой долг, как он его понимал. Чье сердце не выдержало. Позиции, которые он был должен отстаивать, часто были мне неблизки, стиль тоже, но работал он профессионально и при другой власти принес бы гораздо больше пользы России.
20 февраля
Вся карьера Чуркина - чистой воды пропагандассылка на данный пост
https://t.me/russica2/blogНезыгарь
20.02. 23:27
Вся карьера Чуркина - чистой воды пропаганда. Да, он был талантливый агитатор и пропагандист, участник информационной войны. Был ли он дипломатом- вопрос для будущих историков. Работал практически со всеми министрами иностранных дел России, правая рука Козырева, первый придумал брифинги в МИД.
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Выдающийся дипломат, который бескомпромиссно отстаивал интересы нашей страныссылка на данный пост
https://twitter.com/MedvedevRussia/blogMedvedevRussia
20.02. 22:40
Ушел из жизни Виталий Иванович Чуркин. Выдающийся дипломат, который бескомпромиссно отстаивал интересы нашей страны. Мои соболезнования.
Для меня лично #Чуркин ассоциируется с чувством позорассылка на данный пост
https://twitter.com/senko/blogPavel Senko
20.02. 22:18
Для меня лично #Чуркин ассоциируется с чувством позора, которое я испытывал просматривая заседания Совбеза по #MH17 и Украине
От сердечного приступа, но правда в Нью-Йорке, а не на территории РФссылка на данный пост
https://www.facebook.com/DenGrekus/www.facebook.com
20.02. 21:46
Тут пишут Чуркин помер. От сердечного приступа, но правда в Нью-Йорке, а не на территории РФ. Так что вероятно сам помер, без помощи. Хотя кто знает, конечно. Символично, что в день памяти "Небесной сотни" и ДР Доктора Лизы, да. Вообще в такие моменты начинаешь думать, что все не просто так - у кого-то там, наверху, весьма суровое чувство юмора, если так. Интересно - кого теперь пошлют на его место? Ничуть не удивлюсь, если плясунью - Захарову. Квалификация, конечно, тут нужна, но ведь может быть, теоретически, и указ о том, что хватит простой беспринципности с хамством. Что там? Заявить арабам, что они арабы, что детей в Сирии специально посыпают бетоном и обливают кровью для фото, или что "ихтамнет" - это же все для непрофессионала даже легче, поскольку дурак и врет с чувством исполненного долга, а поскольку хам - так ему еще и плевать, как он при этом выглядит. В общем, мне кажется, надо выдвигать Захарову - она там и спляшет на столе, если что - колотить тапком это прошлый век.
Холмогоров обратил вниманиессылка на данный пост
https://t.me/kashinguru/blogkashinguru
20.02. 20:57
Холмогоров обратил внимание. Чуркин:
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Противно читать эти радостные вопли по поводу смерти Чуркинассылка на данный пост
https://t.me/fyodork/blogfyodork
20.02. 20:57
Противно читать эти радостные вопли по поводу смерти Чуркина. Можно подумать, дело было в нем. Ну сейчас другой будет сидеть в ООН, и что? Украинцев жалко, они все ищут зарю новой жизни в трупных пятнах.
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всякие сволочи продолжают коптить землюссылка на данный пост
https://twitter.com/Khinshtein/blogKhinshtein
20.02. 20:54
Вот почему такие светлые люди уходят, а всякие сволочи продолжают коптить землю? Несправедливо. Вечная память Виталию Ивановичу. #Чуркин
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Чуркин умер в день начала войны России с Украинойссылка на данный пост
https://twitter.com/golub/bloggolub
20.02. 20:49
Символично, что Чуркин умер в день начала войны России с Украиной.
Бывают ли в жизни такие совпадения? Наверное...ссылка на данный пост
https://t.me/ATC_ATC/blogМетодичка
20.02. 20:47
На рабочем месте умер постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. За 1 день до 65-летия. Бывают ли в жизни такие совпадения? Наверное...
Чуркин ровесник Путина, кстатиссылка на данный пост
https://t.me/fyodork/blogfyodork
20.02. 20:28
Чуркин ровесник Путина, кстати. Вот он наверное расстроился. Когда ровестники умирают - всегда печально, особенно вот так вот. Впрочем, может он давно уже считает себя сверхчеловеком.
Мы потеряли родного человекассылка на данный пост
https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/blogMaria Zakharova
20.02. 20:27
Сегодня в Нью-Йорке скоропостижно скончался Виталий Иванович Чуркин. Завтра ему исполнилось бы 65 лет. Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек.
Мы потеряли родного человека.
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