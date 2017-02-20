Тут пишут Чуркин помер. От сердечного приступа, но правда в Нью-Йорке, а не на территории РФ. Так что вероятно сам помер, без помощи. Хотя кто знает, конечно. Символично, что в день памяти "Небесной сотни" и ДР Доктора Лизы, да. Вообще в такие моменты начинаешь думать, что все не просто так - у кого-то там, наверху, весьма суровое чувство юмора, если так. Интересно - кого теперь пошлют на его место? Ничуть не удивлюсь, если плясунью - Захарову. Квалификация, конечно, тут нужна, но ведь может быть, теоретически, и указ о том, что хватит простой беспринципности с хамством. Что там? Заявить арабам, что они арабы, что детей в Сирии специально посыпают бетоном и обливают кровью для фото, или что "ихтамнет" - это же все для непрофессионала даже легче, поскольку дурак и врет с чувством исполненного долга, а поскольку хам - так ему еще и плевать, как он при этом выглядит. В общем, мне кажется, надо выдвигать Захарову - она там и спляшет на столе, если что - колотить тапком это прошлый век.