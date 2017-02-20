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|stalic 20.02 17:29 | 544
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|У расхитителей бюджета московского здравоохранения горит земля под ногами. И проверки идут, и ФАС вдруг стала раскрывать картельные сговоры
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|Olga Efa 19.02 20:40 | 1133
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|Телеканал "Дождь" отцензурировал речь Порошенко в Мюнхене и подает ее как полную версию. Отрезали ровно три минуты начала, где Петр Алексеевич проводит параллели с фашистской Германией и Чемберленом
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|www.facebook.com 19.02 15:43 | 1186
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|Участок в Горках-2, размером, примерно, 6 футбольный полей. На нем грандиозная строительная движуха
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|Ilya Shumanov 19.02 14:49 | 1275
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|А как же санкции, спросите вы? Дело в том, что под европейскими санкциями из ближнего круга Владимира Путина сейчас находятся Юрий Ковальчук и Аркадий Ротенберг. Сечин не попал под персональные санкции ЕС
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|www.facebook.com 18.02 20:06 | 1189
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|Путин подписал Указ о признании документов граждан ДНР и ЛНР, правда, стыдливо натянув юбочку на коленки, и обозначив их как "Отдельные районы Украины"
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