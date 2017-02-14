|Оставьте в покое Вороненкова и Максакову!
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15.02 16:28 | 284
|Господа блюстители чистоты рядов! Оставьте в покое Вороненкова и Максакову!
Простой расчет показывает что их переход на сторону противников путинского режима дает не только плюс два человека этой (вашей?) стороне, но и минус два - путинской.
Итого зараз - четыре плюс. Да еще каких: с деньгами, со связями и с информацией. Или вы не хотите, чтобы сторонников Путина становилось меньше, а его противников - больше?
Или вы как-то иначе видите такой каминг аут? Тогда опишите как он должен выглядеть, чтобы вам понравилось: на коленях, с посыпанием головы пеплом? С отдачей вам лично всех своих денег?
Ну, серьезно! Перестаньте валять дурака, порадуйтесь за них и за себя и примите их как родных. Вспомните как евангельский Отец принял своего Блудного сына...
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Беглый Вороненков