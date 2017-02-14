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Посты по теме
Оставьте в покое Вороненкова и Максакову!
Оставьте в покое Вороненкова и Максакову!
blogКох Альфред
15.02 16:28 |  число просмотров 463
Простой расчет показывает что их переход на сторону противников путинского режима дает не только плюс два человека этой (вашей?) стороне, но и минус два - путинской
 
Вот это — настоящие настроения элиты, когда ей уже не страшно
Вот это — настоящие настроения элиты, когда ей уже не страшно
blogDmitry Gudkov
14.02 19:30 |  число просмотров 1349
Активы выведены, семья за границей, и можно, как князь Курбский, сообщить Ивану Грозному все, что думаешь о нем, о его свите и опричнине
 
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Призрак коммуниста
Призрак коммуниста
Роман Анин
15.02 11:35 |  число просмотров 0
Бывший депутат от КПРФ Денис Вороненков сбежал на Украину. Что он там рассказывает — и что мы узнали о нем
 
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Дивный депутат
18.06 14:20 | число просмотров 2998 число постов 11
Блогеры обсуждают оперную диву и депутата Марию Максакову, предложившую устранить из антигейского закона "дискриминационное начало". Она подчеркнула, что "никто не сделал для гей-движения в России больше, чем Мизулина"
 
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Беглый Вороненков <код для ЖЖ>
Беглый Вороненков
В сети обсуждают интервью экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который эмигрировал в Украину и получил украинское гражданство. "Ситуация в России сейчас как в нацистской Германии Гитлера", — откровенничает Вороненков.
Создан: 14.02.2017 19:01, обновлен: 15.02.2017 10:43
Просмотров: 1910
Теги:
15 февраля
История с Вороненковым это,по большому счету, личная вендетта нескольких силовиковссылка на данный пост
https://t.me/russica2/blogНезыгарь
15.02. 02:03
История с Вороненковым это,по большому счету, личная вендетта нескольких силовиков, так и не сумевших договориться друг с другом. От которой уже,видимо, устали и гаранты, и покровители, и наблюдатели. Тот случай, когда говорят -заебали. И "белые одежды" киевского Вороненкова -мягко говоря удивляют.
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Ловкий депутат ГД Вороненков разработал закон о запрете иностранцам контролировать более 20% капитала российских СМИссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ilya.shumanov/blogIlya Shumanov
15.02. 00:49
Ловкий депутат ГД Вороненков разработал закон о запрете иностранцам контролировать более 20% капитала российских СМИ, немного подождал, и сам сбежал в Украину, где стал иностранцем.
Вороненков объявлен в федеральный розыскссылка на данный пост
https://t.me/russica2/blogНезыгарь
15.02. 00:30
Вороненков объявлен в федеральный розыск.  Академия им. Гнесиных уволит жену Вороненкова Максакову
Вороненков обвинялся как соучастник рейдерских захватов имуществассылка на данный пост
https://t.me/russica2/blogНезыгарь
15.02. 00:21
В то же время известно, что Вороненков обвинялся  как соучастник рейдерских захватов имущества. В 2001-м Вороненкова вместе с коллегой-юристом Игорем Новиковым задержали при получении 10 тыс. долларов взятки. Дело было закрыто Прокуратурой.
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Про Вороненкова складывается увлекательная историяссылка на данный пост
https://t.me/russica2/blogНезыгарь
15.02. 00:12
Про Вороненкова складывается увлекательная история. В ней очень много мифов. И , по всей вероятности, Вороненков рассчитывает стать таким "Сергеем Пугачевым №2". Из рассказов самого Вороненкова мы знаем, что якобы где-то в 2005 или в 2006 году Черкесов пригласил его возглавить отдел ФСКН, который разрабатывал дело "Трех китов". Вместе с Бульбовым они собрали компромат на высокопоставленных сотрудников ФСБ. В результате было уволено 16 генералов ФСБ. Черкесов и Вороненков якобы имели прямой доступ к Президенту. Сам Вороненков говорил, что это он тот самый "следователь из Петербурга", о котором Президент упомянул  в интервью в Шанхае в 2006 (Президент тогда сказал, что специально попросил расследовать дело о торговле мебелью в магазинах "Гранд" и "Три кита" следователя из Ленинградской области. "Это должен быть человек, не связанный с правоохранительными органами и таможней").  Так это или нет неизвестно, в официальной биографии Вороненкова упоминается, что в эти годы он работал в Юридическом институте Санкт-Петербурга.
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14 февраля
мой муж Денис Вороненков никогда не был членом КПРФссылка на данный пост
https://www.facebook.com/maria.maksakova/blogMaria Maksakova
14.02. 17:14
К сведению особо идейных: мой муж Денис Вороненков никогда не был членом КПРФ. Он был непартийным членом фракции ГД. Как можно исключить того, кто не был???
Вот ведь трижды продажная шкура. Поучительный пример из жизни "борца с бандеровцами"ссылка на данный пост
https://navalny.com/blogNavalny
14.02. 14:40
Прочитал утром в газете и не поверил своим глазам: ну даёт депутат. Оказывается герой нашего расследования и один из примеров незаконного обогащения чиновников для кампании #20 бывший депутат Вороненков сбежал от любимых партии и правительства на Украину и даже даёт показания в суде на Януковича.
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предатели и перевертышиссылка на данный пост
https://twitter.com/Khinshtein/blogKhinshtein
14.02. 13:48
Думаю, реакция та же, что у любого нормального человека: предатели и перевертыши. Загоралась земля под ногами, сразу стали борцами с режимом https://twitter.com/A_Gasparyan/status/831449334638080000
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он говорит, что не голосовал за Крым, а коллеги просто воспользовались его карточкойссылка на данный пост
https://www.facebook.com/blogbogomir
14.02. 12:20
Не поленитесь обойти эту блокировку: http://censor.net.ua/…/eksdeputat_gosdumy_denis_voronenkov_… Здесь по ссылке экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков режет правду-матку.
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