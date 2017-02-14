Про Вороненкова складывается увлекательная история. В ней очень много мифов. И , по всей вероятности, Вороненков рассчитывает стать таким "Сергеем Пугачевым №2". Из рассказов самого Вороненкова мы знаем, что якобы где-то в 2005 или в 2006 году Черкесов пригласил его возглавить отдел ФСКН, который разрабатывал дело "Трех китов". Вместе с Бульбовым они собрали компромат на высокопоставленных сотрудников ФСБ. В результате было уволено 16 генералов ФСБ. Черкесов и Вороненков якобы имели прямой доступ к Президенту. Сам Вороненков говорил, что это он тот самый "следователь из Петербурга", о котором Президент упомянул в интервью в Шанхае в 2006 (Президент тогда сказал, что специально попросил расследовать дело о торговле мебелью в магазинах "Гранд" и "Три кита" следователя из Ленинградской области. "Это должен быть человек, не связанный с правоохранительными органами и таможней"). Так это или нет неизвестно, в официальной биографии Вороненкова упоминается, что в эти годы он работал в Юридическом институте Санкт-Петербурга. развернуть>>