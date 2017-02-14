|Вот это — настоящие настроения элиты, когда ей уже не страшно
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14.02 19:30 | 593
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Не поленитесь обойти эту блокировку: http://censor.net.ua/…/eksdeputat_gosdumy_denis_voronenkov_… Здесь по ссылке экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков режет правду-матку.
Крым сп****ла Россия, все окружение Путина — коррупционеры, ФСБ правит Россией, войну на Донбассе устроили кремлевские пропагандисты. В общем, все то, что мы и так в FB обсуждаем, теперь звучит из уст некогда совершенно лояльного власти человека.
Более того: он говорит, что не голосовал за Крым, а коллеги просто воспользовались его карточкой.
Вот это — настоящие настроения элиты, когда ей уже не страшно и нечего терять. Активы выведены, семья за границей, и можно, как князь Курбский, сообщить Ивану Грозному все, что думаешь о нем, о его свите и опричнине.
Вопрос остается только один: когда все остальные коллеги экс-депутата Вороненкова понесут свои показания. Год, два, пять? Вопрос времени — и сколько тогда нам будет уготовано чудных открытий, сколько патриотов восстанет из пепла.
А пока — любуемся первой ласточкой, прилетевшей в наши обледеневшие сени.
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Беглый Вороненков