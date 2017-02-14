Не поленитесь обойти эту блокировку: http://censor.net.ua/…/eksdeputat_gosdumy_denis_voronenkov_… Здесь по ссылке экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков режет правду-матку.

Крым сп****ла Россия, все окружение Путина — коррупционеры, ФСБ правит Россией, войну на Донбассе устроили кремлевские пропагандисты. В общем, все то, что мы и так в FB обсуждаем, теперь звучит из уст некогда совершенно лояльного власти человека.

Более того: он говорит, что не голосовал за Крым, а коллеги просто воспользовались его карточкой.