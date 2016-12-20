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Не могу не залезть на табуретку
Не могу не залезть на табуретку
Evgeny Feldman
14.02 10:02 |  число просмотров 395
Тут в твиттере журналиста кремлевского пула из "Комсомолки" 80% читателей согласились, что победа кадра с убийством посла на World Press Photo — это кощунство и ненормально.
Не могу не залезть на табуретку.
Конечно, это не кощунство и совершенно нормально. Никого не удивляют фотографии смертей или последствий терактов. Но победа этого кадра плоха с точки зрения профессии.
На WPP есть номинация spot news — как раз для таких фотографий, новостных и с короткими событиями, происходящими прямо в кадре.
Но гран-при обычно — особенно в последние годы — давали фотографиям посложнее, не сиюминутным, завязанным скорее на эстетике и сложных длинных сюжетах, чем сиюминутном. Фотографии мигрантов, проверяющихся телефоны под луной на пляже после успешного преодоления океанов, фотографии геев в Питере или других мигрантов, перелезающих через колючую проволоку. Некоторые из этих выборов были спорными, но это были карточки, созданные фотографом, построенные на эстетике и невозможные, недоступные для любителей — и даже для большинства профессионалов.
Фотография с послом — очень сильная, а то, что фотограф, ничего такого не ожидавший и приехавший снимать очередное скучное мероприятие, не зассал и снял все круто, делает ее вдвойне достойной.
Но! За вычетом "не испугался и не растерялся" эту картинку сделал не фотограф, а убийца. Бывают же очень красивые концертные фотографии, да? Но в них не очень много заслуги фотографа. Так и тут. Равно как и сиюминутность, на мой взгляд, несколько низводит этот кадр. (UPD Если смотреть с другой стороны, не профессиональной, а символической, то ещё и не очень правильно, наверно, делать главным за год кадр, показывающий яркого и привлекательного террориста — хотя, см.ниже, мне смысл конкурса представляется более изолированным от интересов публики, чем другим комментаторам)
И еще — фотография, получающая гран-при, задает некоторый тренд в профессии. И профессия как раз из-за условных "любителей с телефонами" находится в сложном положении в последние годы. WPP как задающий тренд конкурс должен как раз эту границу очерчивать, на мой взгляд — это конкурс профессиональной фотографии, конкурс недоступного для любителей.
Собственно, то, что это конкурс профессионального сообщества и для профессионального сообщества — главный аргумент против идиотских заходов про кощунство. Да, вот такая профессия — снимать войну или убийства. Никто удовольствия от этой войны и этих убийств не получает. Но внутри сообщества определять тренды — право сообщества. Что этот конкурс стал таким публичным и люди вне сообщества воспринимают его результаты как кощунство или там меряние снятыми бедами — проблема публики, а не сообщества.
...
Отдельная тема, что к конкурсу в целом — тем более к отдельным выборам в его рамках — есть много разных системных претензий в фотографическом сообществе, и многие достойные коллеги в нем просто не участвуют.
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