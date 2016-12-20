Сравнения убийства российского посла Андрея Карлова с гибелью Грибоедова или роковым выстрелом Гаврилы Принципа, конечно, крайне поверхностны. Чисто журналистское верхоглядство. С Грибоедовым Карлова объединяет только дипломатическая служба и смерть во время исполнения обязанностей. Однако причины убийств совершенно различны. Гаврило Принцип же застрелил австрийского эрцгерцога в относительно мирное время. Совсем иначе обстоит дело со смертью Андрея Карлова. Россия уже больше года активный участник жесточайшей войны в Сирии и желающих отомстить государству российскому в мусульманском мире появилось предостаточно. По сути убийство в Анкаре было актом идущей войны, а не обычным террором. Выстрелы в турецкой столице были адресованы персонально, но в посла стреляли не как в конкретного человека, а как в функцию и символ системы. Так в своё время убивали губернаторов и министров. В этом смысле персональные покушения и политически и психологически сильно отличаются от взрывов в метро или на автобусных остановках при которых гибнут "безымянные", непричастные к событиям люди.

Доморощенные конспирологи окончательно оторвавшиеся от реальности гадают какие спецслужбы стоят за покушением: ЦРУ или английская разведка? А может быть это противники Эрдогана хотят поссорить Турцию с Москвой? Нет, конспирологи. В любом случае первопричина гибели российского посла - участие России в сирийской войне, а не чьи-то интриги. И пора осознать, что заложниками этой войны сегодня являются все российские граждане. Безопасность всегда иллюзорна.