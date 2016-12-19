Российский посол в Турции Андрей Карлов был убит на открытии фотовыставки. МИД заявил, что считает убийство терактом. Нападавший, бывший сотрудник полиции Анкары, по сведениям ряда СМИ он выкрикнул: "Мы умираем в Алеппо, вы умрете здесь!"
Нужно сказать это еще раз: убийство Андрея Карлова в Анкаре — это трагедия. Удар не по режиму, а по России. Мне приходилось беседовать со многими нашими послами на Западе: это очень умные, тонкие и грамотные люди. Им приходится идти на компромиссы и озвучивать всю эту безумную риторику о «партнерах-врагах», но при этом в своей непубличной работе большинство из них стараются это смягчать. Если бы сейчас в посольствах не было дипломатов «старой школы», вынужденных приспосабливаться под нынешние реалии, положение России в мире могло бы быть гораздо хуже.
Все говорят, что Андрей Геннадиевич Карлов был мягким, добрым, интеллигентным человеком, сделавшим всё для урегулирования российско-турецких отношений. Да и вообще, убийство посла – событие не только прискорбное (как и любое убийство), но чреватое непредсказуемой и малоконтролируемой эскалацией международных конфликтов. Вот только негодования у меня это убийство не вызывает. В подоплеке негодования негодующих нет ничего, кроме стремления к тому, чтобы «мы» могли бомбить больницы в Алеппо и чтобы «нам» за это ничего не было. Так не бывает. Если вы бомбите больницы в Алеппо, обязательно появятся люди, желающие убить вашего посла. И их будет достаточно много для того, чтобы у кого-то это таки получилось.
Напоминаю, что Венская конвенция, она существует в том числе для того, чтобы защитить дипломатов страны, с которой вы воюете. То есть не дипломатов мимимишных и во всех отношениях приятных кукольных королевств, а вот прямо тех гадов, которые по вашей земле сейчас едут в танке. Вот им вы должны предоставить охрану, и если ваше правительство решило, что совсем невмоготу, под этой охраной в целости и сохранности отправить до дома. Потому что их наличие в столице единственный, бывает, шанс сделать так, чтобы танки остановились, или не приехали с какого-то неожиданного направления. Например, всю вторую мировую войну в СССР было открыто посольство союзной Гитлеру Японии, и его даже эвакуировали в Куйбышев-городок, когда немцы были в Химках Московской области.
Неприкосновенность посла - древний принцип, который был сформулирован еще в Древнем Китае, Древней Индии и Древней Греции.
Дипломатическая работа - не самая безопасная деятельность - https://ria.ru/spravka/20140314/999565445.html - и люди, несущие эту службу, подвергают себя существенной опасности.
В Турции убит российский посол. Тема по большей части внешнеполитическая, хотя еще летом новость была бы широко использована прежде всего для внутрироссийского потребления с целью нагнетания антитурецой истерии. Сейчас, очевидно, такого ожидать не приходится. Равно как и вообще серьезного охлаждения в отношениях с Турцией.
Сатановский на Лайфе называет Саудовскую Аравию организатором убийства посла Карлова. Буквально- через полтора часа после выстрелов. А руководство России собирает информацию. Путин не поехал на открытие Малого театра. Полиция берет в окружение посольство Турции и готова перекрыть улицу.
А когда в последний раз настолько высокопоставленный российский дипломат был убит? Полпреда в Польше убивали в 27, и в Лозанне в 23 (и туда им была и дорога — Войкову и Воровскому). Третьего секретаря убивали в Багдаде в 2006, второго секретаря в Гватемале в 1996. Но посол? Со времён Грибоедова было такое?