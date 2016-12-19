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Прощай, Андрей...
Прощай, Андрей...
www.facebook.com
20.12 14:26 |  число просмотров 898
Я впервые пишу на странице Посольства от своего имени. Я пишу и не могу сдержать слез. Погиб мой товарищ Андрей Карлов. Прощай, мой лучший друг, мой брат, мой дорогой товарищ
 
Чисто журналистское верхоглядство
Чисто журналистское верхоглядство
blogАлексей Лапшин
20.12 14:17 |  число просмотров 1000
Сравнения убийства российского посла Андрея Карлова с гибелью Грибоедова или роковым выстрелом Гаврилы Принципа, конечно, крайне поверхностны
 
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Сирия наш
18.12 11:06 | число просмотров 13408 число постов 56
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Убийство российского посла в Турции <код для ЖЖ>
Убийство российского посла в Турции
Российский посол в Турции Андрей Карлов был убит на открытии фотовыставки. МИД заявил, что считает убийство терактом. Нападавший, бывший сотрудник полиции Анкары, по сведениям ряда СМИ он выкрикнул: "Мы умираем в Алеппо, вы умрете здесь!"
Создан: 19.12.2016 22:01, обновлен: 20.12.2016 14:24
Просмотров: 1806
Теги:
20 декабря
Удар не по режиму, а по Россииссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dgudkov/blogDmitry Gudkov
20.12. 14:07
 Нужно сказать это еще раз: убийство Андрея Карлова в Анкаре — это трагедия. Удар не по режиму, а по России. Мне приходилось беседовать со многими нашими послами на Западе: это очень умные, тонкие и грамотные люди. Им приходится идти на компромиссы и озвучивать всю эту безумную риторику о «партнерах-врагах», но при этом в своей непубличной работе большинство из них стараются это смягчать. Если бы сейчас в посольствах не было дипломатов «старой школы», вынужденных приспосабливаться под нынешние реалии, положение России в мире могло бы быть гораздо хуже.
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Это и есть та самая непредсказуемая и неконтролируемая эскалацияссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexander.skobov/blogAlexander Skobov
20.12. 11:48
 Все говорят, что Андрей Геннадиевич Карлов был мягким, добрым, интеллигентным человеком, сделавшим всё для урегулирования российско-турецких отношений. Да и вообще, убийство посла – событие не только прискорбное (как и любое убийство), но чреватое непредсказуемой и малоконтролируемой эскалацией международных конфликтов. Вот только негодования у меня это убийство не вызывает. В подоплеке негодования негодующих нет ничего, кроме стремления к тому, чтобы «мы» могли бомбить больницы в Алеппо и чтобы «нам» за это ничего не было. Так не бывает. Если вы бомбите больницы в Алеппо, обязательно появятся люди, желающие убить вашего посла. И их будет достаточно много для того, чтобы у кого-то это таки получилось.
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Венская конвенция, она существует в том числе для того, чтобы защитить дипломатов страны, с которой вы воюетессылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexander.baunov/blogAlexander Baunov
20.12. 00:33
Напоминаю, что Венская конвенция, она существует в том числе для того, чтобы защитить дипломатов страны, с которой вы воюете. То есть не дипломатов мимимишных и во всех отношениях приятных кукольных королевств, а вот прямо тех гадов, которые по вашей земле сейчас едут в танке. Вот им вы должны предоставить охрану, и если ваше правительство решило, что совсем невмоготу, под этой охраной в целости и сохранности отправить до дома. Потому что их наличие в столице единственный, бывает, шанс сделать так, чтобы танки остановились, или не приехали с какого-то неожиданного направления. Например, всю вторую мировую войну в СССР было открыто посольство союзной Гитлеру Японии, и его даже эвакуировали в Куйбышев-городок, когда немцы были в Химках Московской области.
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19 декабря
первый звонок, который сделает Трамп после заседания Коллегии выборщиков, будет адресован Путинуссылка на данный пост
https://telegram.me/ATC_ATC/blogATC_ATC
19.12. 21:36
Ожидается, что первый звонок, который сделает Трамп после заседания Коллегии выборщиков, будет адресован Путину в связи с убийством российского посла в Турции.
Злая ирония судьбыссылка на данный пост
https://telegram.me/mtd4k/blogМетодичка
19.12. 21:14
Сообщают, что из-за убийства посла был отменен визит Владимира Путина в отреставрированный Малый театр. А смотреть он там сегодня должен был "Горе от ума" А.С.Грибоедова.
атака посла - это всегда следствие той или иной политики государствассылка на данный пост
https://www.facebook.com/davletbaev/blogMarat Davletbaev
19.12. 21:05
Неприкосновенность посла - древний принцип, который был сформулирован еще в Древнем Китае, Древней Индии и Древней Греции. Дипломатическая работа - не самая безопасная деятельность - https://ria.ru/spravka/20140314/999565445.html - и люди, несущие эту службу, подвергают себя существенной опасности.
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еще летом новость была бы широко использована прежде всего для внутрироссийского потребления с целью нагнетания антитурецой истерииссылка на данный пост
https://telegram.me/mtd4k/blogМетодичка
19.12. 21:03
В Турции убит российский посол. Тема по большей части внешнеполитическая, хотя еще летом новость была бы широко использована прежде всего для внутрироссийского потребления с целью нагнетания антитурецой истерии. Сейчас, очевидно, такого ожидать не приходится. Равно как и вообще серьезного охлаждения в отношениях с Турцией.
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Сатановский на Лайфе называет Саудовскую Аравию организатором убийства посла Карловассылка на данный пост
https://telegram.me/russica2/blogНЕЗЫГАРЬ
19.12. 20:54
Сатановский на Лайфе называет Саудовскую Аравию организатором убийства посла Карлова.  Буквально- через полтора часа после выстрелов.  А руководство России собирает информацию.  Путин не поехал на открытие Малого театра.  Полиция берет в окружение посольство Турции и готова перекрыть улицу.
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А когда в последний раз настолько высокопоставленный российский дипломат был убит?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/pantherclaw/blogRoman Moguchiy
19.12. 20:54
А когда в последний раз настолько высокопоставленный российский дипломат был убит? Полпреда в Польше убивали в 27, и в Лозанне в 23 (и туда им была и дорога — Войкову и Воровскому). Третьего секретаря убивали в Багдаде в 2006, второго секретаря в Гватемале в 1996. Но посол? Со времён Грибоедова было такое?
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    Убийство посла России в Турции
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