Напоминаю, что Венская конвенция, она существует в том числе для того, чтобы защитить дипломатов страны, с которой вы воюете. То есть не дипломатов мимимишных и во всех отношениях приятных кукольных королевств, а вот прямо тех гадов, которые по вашей земле сейчас едут в танке. Вот им вы должны предоставить охрану, и если ваше правительство решило, что совсем невмоготу, под этой охраной в целости и сохранности отправить до дома. Потому что их наличие в столице единственный, бывает, шанс сделать так, чтобы танки остановились, или не приехали с какого-то неожиданного направления. Например, всю вторую мировую войну в СССР было открыто посольство союзной Гитлеру Японии, и его даже эвакуировали в Куйбышев-городок, когда немцы были в Химках Московской области. развернуть>>