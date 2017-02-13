|Я вручил погоны майора ВС ДНР Прилепину
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13.02 17:33 | 260
|Захар Прилепин - настоящий патриот России и Донбасса, не на словах. Поэтому он решил защищать Русский мир с оружием в руках.
Захар Прилепин поступил мужественно и честно, следуя традициям великой русской литературы. И я лично вручил ему погоны майора ВС ДНР.
Опыт у Прилепина достаточный, чтобы в армии ДНР выполнять те обязанности, которые возложила на него Республика.
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Майор Прилепин