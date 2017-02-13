Захар Прилепин - настоящий патриот России и Донбасса, не на словах. Поэтому он решил защищать Русский мир с оружием в руках.



Захар Прилепин поступил мужественно и честно, следуя традициям великой русской литературы. И я лично вручил ему погоны майора ВС ДНР.



Опыт у Прилепина достаточный, чтобы в армии ДНР выполнять те обязанности, которые возложила на него Республика.





