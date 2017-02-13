Еще со времен посадки Таисии Осиповой ее муж Сергей Фомченков у меня в друзья тут. И вот вдруг выясняется, что это как раз он командир того батальона, который создал Захар Прилепин (где сам он - политрук).

Так все сложно устроено в "русском мире": жене дали "десятку" и она сидит, муж-нацбол поехал воевать в Донбасс (интересно: дети с кем остались? но это "другой вопрос", тут "другая россия", поэтому и вопросы "другие"). Прилепин позирует под портретом Путина (режим которого и впаял "десятку" жене комбата). Думаю, что сама Осипова (как и сидящий Удальцов) поддерживает весь пафос Прилепина о том, что "надо идти на Киев" ("И муж пошел на Киев").

Все они "пошли на Киев"... Да и что мелочиться? Ведь не только в Киеве победил нацизм, а по всей Европе. Куда ни глянь: везде фашистские правительства, поэтому брать придется и Берлин, и Варшаву... В добрый путь! (Вот и писатель Леонид Юзефович написал сегодня, что мы не должны ерничать, а должны вдуматься и понять героизм писателя Прилепина... А что мы должны понять? Что мы никогда теперь не выгребем из этого хаоса?).