Тут общественность ужасно недовольничает, что Прилепин собрался в Донецк воевать. Дескать, вот он, обнажил кровожадную натуру. Я не большой поклонник Прилепина. Но я не понимаю вот чего: в течении многих лет общественность постоянно твердила Прилепину, что он должен поехать в Донецк воевать, а то он тут в тылу отсиживается за чужими спинами. И когда он, наконец, исполнил их же собственное требование - они опять чем-то недовольны. развернуть>>