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Посты по теме
Я вручил погоны майора ВС ДНР Прилепину
Я вручил погоны майора ВС ДНР Прилепину
blogAlexZaxarchenko
13.02 17:33 |  число просмотров 418
Опыт у Прилепина достаточный, чтобы в армии ДНР выполнять те обязанности, которые возложила на него Республика
 
Прилепин, Таисия Осипова и ее супруг
Прилепин, Таисия Осипова и ее супруг
blogАлександр Морозов
13.02 17:25 |  число просмотров 779
Прилепин позирует под портретом Путина (режим которого и впаял "десятку" жене комбата)
 
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Захар Прилепин собрал в ДНР свой батальон
Захар Прилепин собрал в ДНР свой батальон
Александр Коц
13.02 18:36 |  число просмотров 0
Все эти кривляния, что вот ты писатель, поэтому ничего не должен делать, меня совершенно не волнуют. Я хочу – пишу, хочу – не пишу. Здесь идет война.
 
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Активист Войны на Донбассе
10.02 10:51 | число просмотров 1265 число постов 11
Блогеры обсуждают пропажу на Донбассе экс-активиста группы Война Олега Васильева, которого Владимир Путин в разговоре с Ангелой Меркель называл "чучелом еврея". Известный математик и радикальный оппозиционер получил убежище в Финляндии под именем Серое Фиолетовое. Европейская жизнь довела активиста до идеи провести акцию в ДНР.
 
Двухсотый Гиви
Двухсотый Гиви
9.02 11:18 | число просмотров 1821 число постов 14
Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как Гиви, погиб в результате теракта — заявили в самопровозглашённой ДНР. Однако блогеры уверены, что за этой и другими похожими смертями стоят российские спецслужбы
 
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Майор Прилепин <код для ЖЖ>
Майор Прилепин

Писатель Захар Прилепин получил от главы самопровозглашенной ДНР погоны майора вооруженных сил. В блогах обсуждают новый виток карьеры Прилепина.
Создан: 13.02.2017 17:36, обновлен: 13.02.2017 20:14
Просмотров: 880
Теги:
13 февраля
Оруэлл воевал на Арагонском фронте за красных, вернулся в Англию и совершенно не был судимссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexander.baunov/blogAlexander Baunov
13.02. 20:13
Насчёт уехать воевать политруком на территорию чужого государства в составе незаконного вооружённого формирования, за что следует немедленно и превентивно судить. Независимо от отношения к личным качествам и разумности выбора нашего политрука, Оруэлл воевал на Арагонском фронте за красных, вернулся в Англию и совершенно не был судим. Зато многое сам понял.
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Психиатрический инфантилизм. ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/babchenkoa/blogАркадий Бабченко
13.02. 20:02
А вообще, конечно, фантастика, что в голове у сорокалетнего человека рождаются мысли про интербригады, про какой-то там, блядь, спецназ русской литературы, песню "сержант", декабристов-нацболов, добровольца Пушкина, русский город Киев, Святую Россию, спасителей мира и хранителей украинства.
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Я не большой поклонник Прилепинассылка на данный пост
https://www.facebook.com/k.a.krylov/blogКонстантин Крылов
13.02. 19:59
Тут общественность ужасно недовольничает, что Прилепин собрался в Донецк воевать. Дескать, вот он, обнажил кровожадную натуру. Я не большой поклонник Прилепина. Но я не понимаю вот чего: в течении многих лет общественность постоянно твердила Прилепину, что он должен поехать в Донецк воевать, а то он тут в тылу отсиживается за чужими спинами. И когда он, наконец, исполнил их же собственное требование - они опять чем-то недовольны.
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Преступление (и соучастие в государственном преступлении) обернуто в пропагандистский кокон.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1196293572www.facebook.com
13.02. 19:55
Что заставляет людей думать, будто их участие в войне с Украиной за Донбасс это не преступление, не просто приемлемое занятие, а некий подвиг? Только одно: они не видят большого смысла в продолжении своей обычной жизни в мирных условиях в России.
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Мальбрук в поход собралсяссылка на данный пост
https://www.facebook.com/elena.zelinskaya.9/blogElena Zelinskaya
13.02. 19:43
Писатель Прилепин, присвоив себе внеочередное воинское звание, объявил, что идет воевать Киев. Мне интересно, я пропустила новость о том, что наша страна объявила войну Украине?Или теперь каждый из нас имеет право объявлять личную войну по собственному выбору, типа как барон Мюнхаузен грозил войной Англии?
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Нелитературноессылка на данный пост
https://www.facebook.com/valerij.zelenogorskij/blogВалерий Зеленогорский
13.02. 19:37
Нелитературное. Меня спрашивают товарищи по перу, что я думаю про политрука Прилепина. Я про него редко думаю, он ясен мне, как пень. Лет десять-пятнадцать он терся у нас в редакции журнала "Медведь", всех обаял, был нежен, хоть к жопе прикладывай. Мои товарищи, влюбленные в него, говорили мне, посмотри, какой мужик, нацбол, ветеран чеченской войны, пишет сердцем.
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Все это не может существовать без санкции Сурковассылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367268883blogАлександр Морозов
13.02. 19:14
а все-таки с этим "батальоном прилепина" так ярко анонсированном в КП есть неясность. Всем понятно, что "самодеятельные" очаги активности в Донбассе - будь то Изборский клуб, или "литературный батальон Прилепина" - все это не может существовать без санкции Суркова, который как раз и отвечает перед Путиным за всю эту "художественную самодеятельность".
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Леонид Юзефович написал о том, что Захар Прилепин молодецссылка на данный пост
https://www.facebook.com/mbudaragin/www.facebook.com
13.02. 17:50
Леонид Юзефович написал о том, что Захар Прилепин молодец, что, руководствуясь убеждениями и чувством долга, отправился защищать людей, которых убивают ради "целостности" не существующего государства "Украина".
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Это всё Пушкинссылка на данный пост
http://ren.tv/blog/81401blogЗахар Прилепин
13.02. 17:47
По существу заданных мне вопросов хочу сказать следующее. Батальон (в котором я служу на благо народа Донбасса) был задуман прошлым летом и создан ещё в октябре месяце, я никогда не скрывал того, что вступил в должность заместителя командира батальона.
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Прилепин позирует под портретом Путинассылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367268883blogАлександр Морозов
13.02. 15:14
Еще со времен посадки Таисии Осиповой ее муж Сергей Фомченков у меня в друзья тут. И вот вдруг выясняется, что это как раз он командир того батальона, который создал Захар Прилепин (где сам он - политрук).
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ссылка на данный пост
https://twitter.com/AlexZaxarchenko/blogAlexZaxarchenko
13.02. 14:24
Опыт у Прилепина достаточный, чтобы в армии ДНР выполнять те обязанности, которые возложила на него Республика.
я лично вручил ему погоны майора ВС ДНРссылка на данный пост
https://twitter.com/AlexZaxarchenko/blogAlexZaxarchenko
13.02. 14:22
Захар Прилепин поступил мужественно и честно, следуя традициям великой русской литературы. И я лично вручил ему погоны майора ВС ДНР.
Прилепин - настоящий патриот России и Донбассассылка на данный пост
https://twitter.com/AlexZaxarchenko/blogAlexZaxarchenko
13.02. 14:20
Захар Прилепин - настоящий патриот России и Донбасса, не на словах. Поэтому он решил защищать Русский мир с оружием в руках.
прочитал интервью майора Прилепина для Комсомольской правдыссылка на данный пост
https://www.facebook.com/maxim.goryunov/blogMaxim Goryunov
13.02. 11:38
прочитал интервью майора Прилепина для Комсомольской правды: писатель заявил, что украинцы существуют (!), что у них есть свой язык (!), и что ему нравятся вышиванки(!). какой можно сделать вывод?
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Российское частное лицо публично объявило об отъезде в другую страну, чтобы убивать её гражданссылка на данный пост
https://twitter.com/Varfolomeev/blogVarfolomeev
13.02. 11:09
Российское частное лицо публично объявило об отъезде в другую страну, чтобы убивать её граждан. И... никакой реакции от государства.
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    Зева Делюкс Подушечки Автор: Zewa Russia Хорошо там, где забота zewa.ru/Deluxepads 0:03 / 0:10 Писатель Захар Прилепин уехал воевать на юго-восток Украины
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    Цитаты
    " Как я понимаю, Варя Караулова сидит за то, что предвидела и пыталась опередить "подвиг" Жени Прилепина? Фашизм наступает не зная ни дня передышки. "
    13.02
    blogAndrey Volna
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