Насчёт уехать воевать политруком на территорию чужого государства в составе незаконного вооружённого формирования, за что следует немедленно и превентивно судить. Независимо от отношения к личным качествам и разумности выбора нашего политрука, Оруэлл воевал на Арагонском фронте за красных, вернулся в Англию и совершенно не был судим. Зато многое сам понял.
А вообще, конечно, фантастика, что в голове у сорокалетнего человека рождаются мысли про интербригады, про какой-то там, блядь, спецназ русской литературы, песню "сержант", декабристов-нацболов, добровольца Пушкина, русский город Киев, Святую Россию, спасителей мира и хранителей украинства.
Тут общественность ужасно недовольничает, что Прилепин собрался в Донецк воевать. Дескать, вот он, обнажил кровожадную натуру.
Я не большой поклонник Прилепина. Но я не понимаю вот чего: в течении многих лет общественность постоянно твердила Прилепину, что он должен поехать в Донецк воевать, а то он тут в тылу отсиживается за чужими спинами. И когда он, наконец, исполнил их же собственное требование - они опять чем-то недовольны.
Что заставляет людей думать, будто их участие в войне с Украиной за Донбасс это не преступление, не просто приемлемое занятие, а некий подвиг?
Только одно: они не видят большого смысла в продолжении своей обычной жизни в мирных условиях в России.
Писатель Прилепин, присвоив себе внеочередное воинское звание, объявил, что идет воевать Киев.
Мне интересно, я пропустила новость о том, что наша страна объявила войну Украине?Или теперь каждый из нас имеет право объявлять личную войну по собственному выбору, типа как барон Мюнхаузен грозил войной Англии?
Нелитературное.
Меня спрашивают товарищи по перу, что я думаю про политрука Прилепина.
Я про него редко думаю, он ясен мне, как пень.
Лет десять-пятнадцать он терся у нас в редакции журнала "Медведь", всех обаял, был нежен, хоть к жопе прикладывай. Мои товарищи, влюбленные в него, говорили мне, посмотри, какой мужик, нацбол, ветеран чеченской войны, пишет сердцем.
а все-таки с этим "батальоном прилепина" так ярко анонсированном в КП есть неясность.
Всем понятно, что "самодеятельные" очаги активности в Донбассе - будь то Изборский клуб, или "литературный батальон Прилепина" - все это не может существовать без санкции Суркова, который как раз и отвечает перед Путиным за всю эту "художественную самодеятельность".
Леонид Юзефович написал о том, что Захар Прилепин молодец, что, руководствуясь убеждениями и чувством долга, отправился защищать людей, которых убивают ради "целостности" не существующего государства "Украина".
По существу заданных мне вопросов хочу сказать следующее.
Батальон (в котором я служу на благо народа Донбасса) был задуман прошлым летом и создан ещё в октябре месяце, я никогда не скрывал того, что вступил в должность заместителя командира батальона.
Еще со времен посадки Таисии Осиповой ее муж Сергей Фомченков у меня в друзья тут. И вот вдруг выясняется, что это как раз он командир того батальона, который создал Захар Прилепин (где сам он - политрук).