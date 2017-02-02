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Сегодня приговор (9-я серия 4-го сезона)
Алексей Навальный
8.02 12:50 |  число просмотров 391

- Ну ты сумочку-то на всякий случай возьми, — сказали мои адвокаты и они, конечно, правы.

Юля уже стала профи по быстрому сбору сумки в соответствии с инструкцией "Что можно туда взять".

Нет ничего глупее, чем понадеяться на авось и оказаться в СИЗО без вещей. Потом будешь месяц передачу со спортивными штанами и носками выцарапывать из администрации.

Так что сумку мне Юля собрала (вернее пересобрала, заменив во всегда собранной сумке просроченные продукты), а сказать я хочу вот что.

Приговор может быть любой, кроме оправдательного (в такое я не верю, хоть мы и выиграли ЕСПЧ по этому же делу. Не для того фабрикуют дела, чтобы потом людей оправдывать).

- Он может быть условный;

- Он может быть реальный;

- Он может быть условно-реальный в таком же подлом формате, как по «Делу Ив Роше». Меня отпустят, а Офицерова, оказавшегося в замесе случайно, посадят чисто из садистских соображений.

Я не знаю, какой он будет, но точно знаю, что он гарантированно не облегчит политический деятельности: ни конкретно моей, ни остальных независимых политиков и активистов. Ещё один акт запугивания сработает не на всех, но на кого-то сработает, для того всё и делается.

Отстаивать своё мнение станет ещё немножечко сложнее, но для приличного человека это должно приводить к единственному последствию: защищать своё мнение и свои права ещё настойчивее.

Самое важное, что нам всем надо понимать: Никакого хитрого плана Кремля по удержанию власти нет. Всё очень просто. Подконтрольные суды, правоохранительные система и СМИ хотят вас вынудить подчиниться им заранее. В инициативном порядке. Вас никто не репрессирует, не принуждает, но жути нагнали, и вот вы уже прикинули в голове, как надо себя вести, чтобы система вас одобрила и не имела к вам претензий.

И вот вы уже даже в фейсбуке не написали возмущенный пост. Вы не пришли на митинг. Вы промолчали в разговоре. Вы проголосовали как надо (вдруг они всё-таки могут проверить). И всё.

Вы повиновались несправедливости в инициативном порядке, а значит внесли свой вклад в победу зла над добром.

Всё точно по формуле: Всё, что нужно для торжества Зла — это бездействие добрый людей.

Хорошая новость в том, что формула борьбы так же проста: не подчиняйтесь добровольно и заранее. Не все готовы бросаться на танк, но точно не стоит стелить этому танку ковровую дорожку или подталкивать его сзади, когда он завяз, переезжая кого-то.

Всё остальное — уже тактика. Выборы, бойкоты, митинги и тд. В основе всего лежит отказ от инициативного подчинения. Когда достаточное количество людей (не обязательно даже большинство) отказывается — любой авторитарный режим рушится. Потому что в его основе всегда ложь очередного голого короля.

Что бы там ни было впереди — я добровольно подчиняться отказываюсь. И вас к этому призываю.
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