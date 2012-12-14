Эммм... Слушайте, а вы вот чего, вот прям серьезно про то, что Навальный может участвовать теперь в выборах, да? Что вот он прям такой выходит, набирает 51 процент, Путин такой - а, ну все, да, ты честно победил, вот тебе ключи от Кремля. А это ключи от камеры Дадина. А это от Сенцова. А это Кольченко. А это карта с крестиками, где мы убитых крымских татар закопали. А это признательные показания по Боингу. Ну, все. Береги Россию. А я устал, я поехал в Гаагу. Ну или прям здесь меня на пожизненное укатайте. А лучше выдайте в Киев. И Сечин такой - да, Леш, и меня. Поздравляю с победой. И Шойгу - танки, стоять! И меня, пожалуйста, повесьте тоже. И Рамзан Ахматович уже на мобилу звонит. развернуть>>