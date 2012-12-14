В Кирове началось новое рассмотрение "дела Кировлеса", фигурантами которого являются политик Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров — Верховный суд России отправил дело на пересмотр после требований ЕСПЧ о реабилитации и выплате компенсаций осужденным.
Поискал упоминания Навального и второго дела Кировлеса в соцсетях, посмотрел лайки-репосты у репортажей. Кажется, сам суд публике до лампочки. Может быть редакторам СМИ, отслеживающим клики, иначе всё видится. Статистика весомее ощущений. Однако если интерес, по сравнению с первым делом, реально упал, то вот дополнительный аргумент к тому, что могут посадить.
Я уже писал о том, что Кремль дал какое-то суперважное указание ускорить наш процесс. Тут у нас происходит такое, что и наши видавшие виды адвокаты сидят с отвисшей челюстью.
Все их остальные процессы (которые мешают ежедневно заседать по "Кировлесу-2") отменяют один за одним.
За эти три года Киров изменился, это сразу заметно в аэропорту - яркая красочная отделка, много ларьков с вятскими товарами, кофейные аппараты и даже кафе.
И конечно же, три рейса в день на нормальных самолётах- это действительно круто.
Повторное рассмотрение дела Кировлеса заставило подумать о его итогах. На мой взгляд, у властей стоит довольно трудная задача. Во-первых, надо не ухудшить положение Навального (ему апелляция при первом рассмотрении в панике на следующий день после приговора заменила 5 лет общего режима на условный срок), иначе будет скандал, демонстративное игнорирование выводов ЕСПЧ и манделизация Навального накануне президентских выборов марта 2018. Во-вторых, надо учесть позицию ЕСПЧ, что суды признали преступлением обычную коммерческую деятельность. При этом ЕСПЧ не установил факта политически мотивированного уголовного преследования Навального, по сути ограничив весь спор вопросом коммерческой деятельности.
Снова Киров и Кировлес. И еще и 5 декабря.
Было бы смешно. Но совсем не смешно, честно говоря.
Ровно 5 лет назад начались массовые митинги. Я идти тогда не хотела. Настроение было примерно как сейчас. Но пошла. А потом были стотысячные болотные, новые знакомства, с некоторыми людьми я сейчас дружу и это просто счастье. И еще и возобновление некоторых старых дружб. Надежды. Почти целая жизнь могла бы в этот период уложиться. Уж точно киносценарий был бы нескучный; но не цельный - пока не ясно, чем это сценарий можно было бы закончить...
Эммм... Слушайте, а вы вот чего, вот прям серьезно про то, что Навальный может участвовать теперь в выборах, да? Что вот он прям такой выходит, набирает 51 процент, Путин такой - а, ну все, да, ты честно победил, вот тебе ключи от Кремля. А это ключи от камеры Дадина. А это от Сенцова. А это Кольченко. А это карта с крестиками, где мы убитых крымских татар закопали. А это признательные показания по Боингу. Ну, все. Береги Россию. А я устал, я поехал в Гаагу. Ну или прям здесь меня на пожизненное укатайте. А лучше выдайте в Киев. И Сечин такой - да, Леш, и меня. Поздравляю с победой. И Шойгу - танки, стоять! И меня, пожалуйста, повесьте тоже. И Рамзан Ахматович уже на мобилу звонит.
В сценарий линейно Навальный-Путин я не вполне верю, как и мои куда более информированные знакомые из разных башен.
А если он будет, то я впервые в жизни осознанно не пойду на выборы. И мои неполитизированные подруги не пойдут, так как этот сценарий сбивает явку и демотивирует лично меня примерно так же, как и Путин со старцами.
приговор Навальному по Кировлесу отменили, дело будет заново рассмотрено в Кирове
подумал вот, что интересно, сколько всего у нас изменилось с тех пор. навскидку:
— каждое заседание тогда в прямом эфире показывала дочка РИА Новости, РАПСИ. теперь там всех разогнали (UPD: РИА переименовали, РАПСИ существует, но без видео и без пересечения "двойных сплошных"
Верховный суд России отменил приговор Алексею Навальному по делу "Кировлеса", направив его на новое рассмотрение, теперь политик может участвовать в выборах. Ранее Навальный говорил, что собирается участвовать в выборах президента России в 2018 году.
Хотела уточнить термины. Нелюбовь к какой-либо национальности и ксенофобия - это в строго научном смысле слова - разные вещи. Но вообще групповые стереотипы - вещь опасная, она детерминирует поведение и группы, подверженной стереотипу, и той группы, о которой данный стереотип складывается. В последнем номере "В Мире науки "есть отличная статья про это. Отказ от групповых стереотипов позволяет женщинам лучше решать технические задачки, белм - бегать, темнокожим - выполнять тесты на уровень IQ Это доказанный научный факт.
Народ второй день продолжает поносить судей Кировоблсуда...
По-моему, совершенно напрасно! Я честно посмотрел все шоу от начала до конца и хочу сказать, что, на мой взгляд, судьи сыграли прекрасно! Никто из них нигде не слажал, в камеру они не косились, рожи не корчили, говорили внятно, до самого конца удержали интригу, никаких лишних пауз не допустили, от софитов не щурились... Ну, чего вам еще надо? Да, я бы их вообще от настоящих не отличил!
Навальный остается на свободе, это хорошо, Алексея можно только поздравить.
На мой взгляд, приговор отражает уровень компромисса между разными группами высшей бюрократии и ручной характер управления судебной системой в России. Телефонное право никто не отменял, и на событиях, развернувшихся вокруг Навального, мы это отчетливо видим: посадили на невероятный срок, выпустили по ходатайству прокуратуры, что само по себе нонсенс, отпустили на свободу, но с условным сроком.