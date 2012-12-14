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Посты по теме
Верховный суд допустил Навального до выборов
Верховный суд допустил Навального до выборов
blogvarlamov
16.11 12:11 |  число просмотров 1164
Верховный суд отменил приговор по делу "Кировлеса", направив его на новое рассмотрение, теперь политик может участвовать в выборах. Ранее Навальный говорил, что собирается участвовать в выборах президента России в 2018 году
 
ЕСПЧ и "дело Кировлеса"
ЕСПЧ и "дело Кировлеса"
blogNavalny
23.02 13:21 |  число просмотров 2133
Ну вот. 2,5 года и Европейский суд по правам человека признал то, что было очевидно всем, кто следил за "делом Кировлеса", читал материалы дела и тем более смотрел трансляцию из суда. Дело тотально сфабриковано
 
Три ценных урока дела Кировлеса
Три ценных урока дела Кировлеса
blogPetr Ofitserov
17.10 14:16 |  число просмотров 1633
Быть твердым, когда тебе отступать некуда - проще, а вот стать таким по своей воле, отрываясь от обычной жизни- для этого действительно нужна сила духа. Это уже другой уровень личности
 
5 лет условно
5 лет условно
blognavalny
16.10 13:58 |  число просмотров 1691
Участие в выборах - это не только "быть кандидатом". И я, и те, кто вокруг меня, мы занимаемся политикой, чтобы сделать жизнь лучше. Ради своего будущего и будущего детей
 
Позвонили из суда, пригласили на заседание 9 октября
Позвонили из суда, пригласили на заседание 9 октября
blogPetr Ofitserov
20.09 15:31 |  число просмотров 1748
Вот и немного осталось ждать до второго сезона сериала "Тайны Кировлеса". В новом сезоне - новые герои: областные судьи, журналисты
 
Репортажи по теме
Гельман, Навальный и рисунки
Гельман, Навальный и рисунки
17.10 00:59 | число просмотров 1022
blogkasanof
 
Глаза судьи во время выступления Навального
Глаза судьи во время выступления Навального
6.07 15:13 | число просмотров 2298
blogteh-nomad
 
Статьи по теме
Кировский суд форсирует новое рассмотрение дела «Кировлеса»
Кировский суд форсирует новое рассмотрение дела «Кировлеса»
Елена Мухаметшина, Алексей Никольский, Петр Козлов
25.11 15:15 |  число просмотров 3122
Знакомый Никиты Белых рассказал «Ведомостям», что представители АП обещали, что его отпустят под домашний арест, если он даст показания на Навального
 
Верховный суд отменил приговор Навальному по «делу «Кировлеса»
Верховный суд отменил приговор Навальному по «делу «Кировлеса»
Анастасия Михайлова
16.11 13:00 |  число просмотров 2577
Верховный суд в среду отменил приговор по первому делу оппозиционера Алексея Навального о хищении средств компании «Кировлес»
 
Сергей Собянин: "Вся эта политизация ничего хорошего не даст"
Сергей Собянин: "Вся эта политизация ничего хорошего не даст"
Александр Габуев, Елизавета Сурначева
21.10 08:50 |  число просмотров 1041
"Отношение Кремля было позитивное к тому, что я считал, что Навальный должен участвовать в выборах. Я не чувствовал, что есть какая-то иная позиция"
 
Смех в темноте
Смех в темноте
Юрий Сапрыкин
18.07 13:02 |  число просмотров 1591
Почему приговор Навальному не способен ничего изменить
 
Генерал Очевидность
Генерал Очевидность
Владимир Маркин
15.07 21:56 |  число просмотров 1134
"Только совсем неопытные политики, шизанутые активисты, ну и еще соискатели западных грантов приписывают СКР политические мотивы. А мы всего лишь исполняем принятые политиками законы. За это нам платят и поощряют, за неисполнение наказывают. Вот и все мотивы"
 
Без права на нейтралитет
Без права на нейтралитет
Олег Кашин
8.07 18:45 |  число просмотров 1302
Креативный класс свой выбор сделал – мы с Собяниным и Воробьевым, с Маркиным и Песковым, с Габреляновым и Венедиктовым. А ты сиди, тебе не повезло. Жизнь вообще ужасно несправедлива
 
Глава кировского суда: "Я с уважением отношусь к Навальному"
Глава кировского суда: "Я с уважением отношусь к Навальному"
Илья Шепелин
16.04 12:25 |  число просмотров 1498
Председатель Ленинского районного суда Кирова, который будет судить Алексея Навального, Константин Зайцев, охотно согласился на интервью, прикрывая таким образом своего заместителя Сергея Блинова. В среду Блинов начнет рассмотрение дела Алексея Навального
 
Владимир Маркин: "Навальный сможет бороться с коррупцией и из тюрьмы"
Владимир Маркин: "Навальный сможет бороться с коррупцией и из тюрьмы"
Александр Григорьев
12.04 11:54 |  число просмотров 1338
Накануне суда над Алексеем Навальным официальный представитель Следственного комитета рассказал "Известиям", на чем строится обвинение известного оппозиционера
 
"Ив Роше" посадит в России три миллиона деревьев и двух братьев Навальных?
"Ив Роше" посадит в России три миллиона деревьев и двух братьев Навальных?
Ирек Муртазин
6.02 12:27 |  число просмотров 1472
В летопись компании можно вписать и активное участие "Ив Роше" в посадке известного оппозиционера Алексея Навального
 
Тексты дня по теме
Почему, оказывается, Навальный поносил Транснефть?
Почему, оказывается, Навальный поносил Транснефть?
28.12 13:45 | число просмотров 2684
blogsterligov
Когда Токарева не удалось купить и запугать его попытались снять. Так страна узнала об бличителе Алексее Навальном . То что сделала за эти годы Транснефть - пример для всех нас, пример тихой, незаметной и очень опасной работы на благо России
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Брат Навального
Брат Навального
28.06 13:04 | число просмотров 1936 число постов 8
Олегу Навальному отказали в УДО из-за взысканий. "Концентрация лжи и лицемерия такая, что рукой хватать можно. Сидят три холуя — от прокуратуры, от колонии и судья", — написал его брат Алексей Навальный, посетив суд
 
Кампания Навального
Кампания Навального
17.09 22:57 | число просмотров 66134 число постов 361
Алексей Навальный подал заявления на отмену результатов на 951 УИКе из 3611, имеющихся в Москве
 
Президент Навальный
Президент Навальный
6.04 21:00 | число просмотров 4762 число постов 18
В эфире "Дождя" глава "Роспила" и член КС оппозиции Алексей Навальный заявил о том, что будет стремиться стать президентом России
 
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Дело Навального: #КировЛес2 <код для ЖЖ>
Дело Навального: #КировЛес2

В Кирове началось новое рассмотрение "дела Кировлеса", фигурантами которого являются политик Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров — Верховный суд России отправил дело на пересмотр после требований ЕСПЧ о реабилитации и выплате компенсаций осужденным.
Создан: 14.12.2012 15:36, обновлен: 25.01.2017 12:14
Просмотров: 125955
Теги:
25 января
Дополнительный аргумент к тому, что могут посадитьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vsevolod.chernozub/blogVsevolod Chernozub
25.01. 12:03
Поискал упоминания Навального и второго дела Кировлеса в соцсетях, посмотрел лайки-репосты у репортажей. Кажется, сам суд публике до лампочки. Может быть редакторам СМИ, отслеживающим клики, иначе всё видится. Статистика весомее ощущений. Однако если интерес, по сравнению с первым делом, реально упал, то вот дополнительный аргумент к тому, что могут посадить.
24 января
Жду когда судья Втюрин скажет "устроили, бл*дь, цирк"ссылка на данный пост
https://twitter.com/laezee/bloglaezee
24.01. 19:00
Жду когда судья Втюрин скажет "устроили, бл*дь, цирк" и закроет всё за отсутствием состава.
Опалев, нагнувшись, смотрит в полссылка на данный пост
https://www.facebook.com/sergey.smirnov.165685/blogSergey Smirnov
24.01. 18:14
— Вячеслав Николаевич, вы похищенные 16 миллионов куда дели? — У кого? — удивляется судья. — У «Кировлеса», конечно. — Не знаю, — говорит Опалев.
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Вы что-то поняли?ссылка на данный пост
https://twitter.com/aavst/blogAlexey Venediktov
24.01. 11:12
Кировлес-2 . Купили лес у области за 14 млн, продали за 16 млн. Ущерб области - 16 млн. Вы что-то поняли?
23 января
Судья объявил, что "Кировлес-2" будет идти каждый день с утра до вечера до 10 февраляссылка на данный пост
https://www.facebook.com/navalny/blogНавальный
23.01. 16:51
 Я уже писал о том, что Кремль дал какое-то суперважное указание ускорить наш процесс. Тут у нас происходит такое, что и наши видавшие виды адвокаты сидят с отвисшей челюстью. Все их остальные процессы (которые мешают ежедневно заседать по "Кировлесу-2") отменяют один за одним.
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Мы продолжаем "Кировлес"...ссылка на данный пост
https://twitter.com/Bobchensk/blogBobchensk
23.01. 09:18
Мы продолжаем "Кировлес"
Для чего? Для чего?
Чтоб не осталось в кандидатах
Никого, никого.
6 декабря
За эти три года Киров изменился, это сразу заметно в аэропортуссылка на данный пост
https://www.facebook.com/petr.ofitserov/blogPetr Ofitserov
06.12. 21:41
За эти три года Киров изменился, это сразу заметно в аэропорту - яркая красочная отделка, много ларьков с вятскими товарами, кофейные аппараты и даже кафе. И конечно же, три рейса в день на нормальных самолётах- это действительно круто.
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манделизация Навального накануне президентских выборовссылка на данный пост
https://www.facebook.com/pchikov/blogPavel Chikov
06.12. 13:06
Повторное рассмотрение дела Кировлеса заставило подумать о его итогах. На мой взгляд, у властей стоит довольно трудная задача. Во-первых, надо не ухудшить положение Навального (ему апелляция при первом рассмотрении в панике на следующий день после приговора заменила 5 лет общего режима на условный срок), иначе будет скандал, демонстративное игнорирование выводов ЕСПЧ и манделизация Навального накануне президентских выборов марта 2018. Во-вторых, надо учесть позицию ЕСПЧ, что суды признали преступлением обычную коммерческую деятельность. При этом ЕСПЧ не установил факта политически мотивированного уголовного преследования Навального, по сути ограничив весь спор вопросом коммерческой деятельности.
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5 декабря
Скучать не приходитсяссылка на данный пост
https://navalny.com/blogNavalny
05.12. 15:51
Ну вот, процесс «Кировлес-2» сходу перешёл в режим «по аду». Судья отклонил наши ходатайства о прекращении уголовного преследования и передаче дела обратно в прокуратуру.
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Снова Киров и Кировлесссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexandra.astakhovablogAlexandra Astakhova
05.12. 14:03
Снова Киров и Кировлес. И еще и 5 декабря. Было бы смешно. Но совсем не смешно, честно говоря. Ровно 5 лет назад начались массовые митинги. Я идти тогда не хотела. Настроение было примерно как сейчас. Но пошла. А потом были стотысячные болотные, новые знакомства, с некоторыми людьми я сейчас дружу и это просто счастье. И еще и возобновление некоторых старых дружб. Надежды. Почти целая жизнь могла бы в этот период уложиться. Уж точно киносценарий был бы нескучный; но не цельный - пока не ясно, чем это сценарий можно было бы закончить...
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17 ноября
Вот вы серьезно вот это все про выборы и про появившийся шанс? ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/babchenkoa/blogАркадий Бабченко
17.11. 00:15
 Эммм... Слушайте, а вы вот чего, вот прям серьезно про то, что Навальный может участвовать теперь в выборах, да? Что вот он прям такой выходит, набирает 51 процент, Путин такой - а, ну все, да, ты честно победил, вот тебе ключи от Кремля. А это ключи от камеры Дадина. А это от Сенцова. А это Кольченко. А это карта с крестиками, где мы убитых крымских татар закопали. А это признательные показания по Боингу. Ну, все. Береги Россию. А я устал, я поехал в Гаагу. Ну или прям здесь меня на пожизненное укатайте. А лучше выдайте в Киев. И Сечин такой - да, Леш, и меня. Поздравляю с победой. И Шойгу - танки, стоять! И меня, пожалуйста, повесьте тоже. И Рамзан Ахматович уже на мобилу звонит. 
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16 ноября
В сценарий линейно Навальный-Путин я не вполне верю, как и мои куда более информированные знакомые из разных башен.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ekaterina.vinokurova.3/blogEkaterina Vinokurova
16.11. 19:47
В сценарий линейно Навальный-Путин я не вполне верю, как и мои куда более информированные знакомые из разных башен. А если он будет, то я впервые в жизни осознанно не пойду на выборы. И мои неполитизированные подруги не пойдут, так как этот сценарий сбивает явку и демотивирует лично меня примерно так же, как и Путин со старцами.
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Чем черт не шутит!ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/koch.kokh.haus/blogКох Альфред
16.11. 12:34
 По Навальному - хорошая новость. Поздравляю, Алексей! Теперь ты можешь в Президенты идти в 2018 году. Если только дадут подписи собрать. Как говориться - дело за малым... Хотя... Чем черт не шутит!
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У офиса ФБК пикет клоунов из НОДассылка на данный пост
https://twitter.com/leonidvolkov/blogLeonid Volkov
16.11. 12:15
У офиса ФБК пикет клоунов из НОДа с плакатами «вор должен сидеть в тюрьме» — то есть им, на секундочку, слили решение ВС заранее (!)
Не успел написать, что всякие говноеды сейчас будут форсить темуссылка на данный пост
https://twitter.com/dmlitvinov/blogdmlitvinov
16.11. 12:10
Не успел написать, что всякие говноеды сейчас будут форсить тему "власть готовит Навального к президентским выборам", а Доренко уже
Сколько всего у нас изменилось с тех порссылка на данный пост
https://www.facebook.com/FeldmanEvgeny/blogEvgeny Feldman
16.11. 12:07
 приговор Навальному по Кировлесу отменили, дело будет заново рассмотрено в Кирове подумал вот, что интересно, сколько всего у нас изменилось с тех пор. навскидку: — каждое заседание тогда в прямом эфире показывала дочка РИА Новости, РАПСИ. теперь там всех разогнали (UPD: РИА переименовали, РАПСИ существует, но без видео и без пересечения "двойных сплошных"
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Президиум Верховного суда фактически отказался выполнять решение ЕСПЧссылка на данный пост
https://twitter.com/navalny/blogAlexey Navalny
16.11. 11:48
Президиум Верховного суда фактически отказался выполнять решение ЕСПЧ: они не прекратили дело, а отправили его на новое рассмотрение.
Навального выводят на президентские выборыссылка на данный пост
https://twitter.com/rasstriga/blogRasstriga
16.11. 11:45
Навального выводят на президентские выборы. Ураган. С него сняты обвинения
Верховный суд допустил Навального до выборовссылка на данный пост
http://varlamov.ru/blogvarlamov
16.11. 11:41
 Верховный суд России отменил приговор Алексею Навальному по делу "Кировлеса", направив его на новое рассмотрение, теперь политик может участвовать в выборах. Ранее Навальный говорил, что собирается участвовать в выборах президента России в 2018 году.
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19 октября
Про ксенофобию и визыссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000976634979blogЮлия Галямина
19.10. 07:53
 Хотела уточнить термины. Нелюбовь к какой-либо национальности и ксенофобия - это в строго научном смысле слова - разные вещи. Но вообще групповые стереотипы - вещь опасная, она детерминирует поведение и группы, подверженной стереотипу, и той группы, о которой данный стереотип складывается. В последнем номере "В Мире науки "есть отличная статья про это. Отказ от групповых стереотипов позволяет женщинам лучше решать технические задачки, белм - бегать, темнокожим - выполнять тесты на уровень IQ Это доказанный научный факт.
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17 октября
Алексей Навальный вернулся из Кировассылка на данный пост
https://www.facebook.com/FeldmanEvgeny/blogEvgeny Feldman
17.10. 10:53
приехали  
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Я бы судей вообще от настоящих не отличил!ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001602582009blogРыклин Александр
17.10. 08:13
 Народ второй день продолжает поносить судей Кировоблсуда...
По-моему, совершенно напрасно! Я честно посмотрел все шоу от начала до конца и хочу сказать, что, на мой взгляд, судьи сыграли прекрасно! Никто из них нигде не слажал, в камеру они не косились, рожи не корчили, говорили внятно, до самого конца удержали интригу, никаких лишних пауз не допустили, от софитов не щурились... Ну, чего вам еще надо? Да, я бы их вообще от настоящих не отличил!
16 октября
Навальный остается на свободе, это хорошоссылка на данный пост
https://www.facebook.com/prokhorovmdblogМихаил Прохоров
16.10. 17:01
 Навальный остается на свободе, это хорошо, Алексея можно только поздравить. На мой взгляд, приговор отражает уровень компромисса между разными группами высшей бюрократии и ручной характер управления судебной системой в России. Телефонное право никто не отменял, и на событиях, развернувшихся вокруг Навального, мы это отчетливо видим: посадили на невероятный срок, выпустили по ходатайству прокуратуры, что само по себе нонсенс, отпустили на свободу, но с условным сроком.
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Навальный нужен как посредник между властью и протестующимиссылка на данный пост
https://twitter.com/dmitryhorse/blogdmitryhorse
16.10. 17:00
 Навальный нужен как посредник между властью и протестующими. Чтобы говорил нам с трибуны: "Во всём виноваты чёрные" и "Давайте расходиться"
Хомячки! Ваша Золушка- Алексей Навальный стала принцессой!ссылка на данный пост
https://twitter.com/edvlimonovblogedvlimonov
16.10. 17:00
 Хомячки! Ваша Золушка- Алексей Навальный стала принцессой! Радуйтесь, хомячки! Все в Жан-Жак и каждому по штруделю !
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Фото
Видео
Речь Алексея Навального на Ярославском вокзале


Судья Блинов читает рэп


Последнее слово Алексея Навального по делу Кировлеса


Киров.Суд по делу Навального 15.05.13 г. 2 ч.


Речь Навального сразу после первого решения суда
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Цитаты
" Как говорят юристы, они не могут вспомнить случая в практике, чтобы осужденных с такими сроками выпускали из зала суда до апелляции. Это ведь жуткая демонстрация "телефонного права". "
21.07
blogamoro1959
" В Москве не больше 450 мест в КПЗ. Всех не заберут. Вспомним лозунг Ганди — заполним тюрьмы! "
18.07
blogMitya Aleshkovskiy
"

В удивительное время мы живём. Люди с незадекларированными дворцами судят человека из панельной двушки в хищении в особо крупном размере.

 "
18.06
blogMikhail Svetov
" Судья Блинов, посовещавшись с судьей Блиновым, нашел необоснованным требование отвода судье Блинову. Продолжаем разговор. "
24.04
blogIlyaYashin
" Против Навального десяток дел, но все в подвешенном состоянии. А против болотных - по одному, но все в тюрьме. "
25.02
blogshusharin
" У Следственного Комитета сейчас в разработке две преступные группы - те, кто 6 мая участвовал в шествии, и все фигуранты телефонной книжки Навального. "
8.02
blogPavel Elizarov
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