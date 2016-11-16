До последнего слова и ухода судьи на приговор ещё дня полтора минимум, но можно сказать, что процесс «Кировлес-2» благополучно завершился.

Благополучно для тех, кто фабриковал это дела и запустил его снова, после того, как мы выиграли в Европейском суде.

Фабула дела, я напоминаю, здесь. И там всё просто: Навальный создал преступную группу и вынудил предприятие продать лес дешевле (по невыгодной цене) своему подельнику Офицерову.

И в прошлый раз, и в этот раз, мы с первого дня процесса говорим одно: давайте посмотрим отпускные цены Кировлеса, и тогда все смогут убедиться, что Офицеров покупал продукцию по средней цене. На Офицерова пришлось только 3% продаж в году и огромная часть из оставшихся 97% была продана по цене ещё дешевле.

Это очень просто и моментально решает вопрос о состоятельности обвинения.

Именно поэтому документы такие нам не дают, а суд их запрашивать категорически не хочет. Прокуратура категорически возражает против получения и приобщения этих документов (ещё бы).

Ну и вот только что мы дошли до этого момента истины и в деле «Кировлес-2». Случилось ровно то же самое, что и на первом процессе.

Судья ушёл совещаться «на 15 минут».

Вернулся через 50 минут и вынес вердикт: нет, категорически нет. Никаких документов и цен Кировлеса он запрашивать и знать не желает.

Весь дальнейший процесс просто потерял смысл. Это теперь такая формалистика, чтобы создать видимость: у нас тут всамделишный суд.

Приговор будет обвинительным.

PS.

Видеотрансляция процесса здесь.

Репортажи со вчерашнего заседания здесь и здесь.