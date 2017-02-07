  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
День рождения Володина
4.02 число просмотров 769 число записей 3
 
Охота на "Шалтая"
2.02 число просмотров 2299 число записей 9
 
Открытка Потупчик
1.02 число просмотров 3504 число записей 16
 
Исаакиевский раздор
29.01 число просмотров 1914 число записей 15
 
Декриминализация побоев
28.01 число просмотров 973 число записей 15
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Лебедев против Навального
28.01 число просмотров 3149 число записей 26
 
Открытка Потупчик
1.02 число просмотров 3504 число записей 16
 
Охота на "Шалтая"
2.02 число просмотров 2299 число записей 9
 
Толстой и евреи
26.01 число просмотров 2102 число записей 20
 
Исаакиевский раздор
29.01 число просмотров 1914 число записей 15
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Я пользуюсь услугами гомеопатов более 25 лет
Я пользуюсь услугами гомеопатов более 25 лет
Юрий Лоза
7.02 10:57 |  число просмотров 322
 Лично у меня не вызывает сомнений, что атака на гомеопатию срежиссирована и осуществлена фармацевтическими компаниями. А уж озвучивание бюджета гомеопатии без приведения цифр традиционной фармацевтики — вообще приёмчик подленький, ведь там и цены намного выше и объемы продаж в сотни раз больше. 
Я пользуюсь услугами гомеопатов уже более двадцати пяти лет и утверждаю — это замечательная медицина, реально помогающая от многих болезней. По сути лечение малыми дозами — это именно то, чего хочет наш организм. Для победы над конкретной болячкой ему не нужна вся таблетка с её громоздкой формулой, ему достаточно небольшой части одного из её ингредиентов. 
Конечно же, если у вас открытый перелом, ни о какой гомеопатии не может быть и речи. Но в случае, скажем, заболеваний, не требующих хирургического вмешательства, традиционный медик знает о том, что нам поможет, не больше гомеопата, а потому и прописывает препарат широкого спектра действия — чтобы повысить вероятность попадания в болезнь. Если не угадывает, назначает следующий, и далее по кругу. То количество лекарств, которое со временем начинает принимать больной, зачастую его и гробит. 
Но необходимо понимать, что без точной диагностики гомеопатия никому ничем помочь не может. Но и традиционная медицина вслепую наносит один лишь вред! Сегодня существует масса способов определить причину заболевания, надо только не лениться ходить на обследования. А уже разобравшись, решать — каким способом лечиться. Лично я предпочитаю не лупить по организму всякой химией, а за небольшие деньги покупаю подходящий гомеопатический препарат. 
До сих пор помогало...
Обсудить в блоге автора
Сюжет по теме
Лженаучная гомеопатия Лженаучная гомеопатия
число просмотров 29 число постов 9
Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований предложила Минздраву вывести гомеопатические препараты из употребления в государственных клиниках, а ФАС — предотвратить рекламу о наличии лечебных свойств. Блогеры не смогли пройти мимо любимой темы
Посты дня
Поздравляю ФСБ с серьезным успехом
blogDmitry Gudkov    7.02 12:21 |  число просмотров 394
Поздравляю ФСБ с серьезным успехом По утру в Москве вскрыта опасная экстремистская ячейка. Сначала у нее болгаркой вскрыта дверь, а потом пойман участник одиночных пикетов Марк Гальперин
 
В детстве я умирал от диспепсии
www.facebook.com    7.02 00:41 |  число просмотров 632
В детстве я умирал от диспепсии Когда казалось, что ничто уже не поможет, мне повезло. Моей маме порекомендовали обратиться к врачу гомеопату.
 
Какова себестоимость хлеба, который "фермер Всея Руси" продаёт по 3200 рублей?
blogt-itanium    6.02 23:12 |  число просмотров 1391
Какова себестоимость хлеба, который "фермер Всея Руси" продаёт по 3200 рублей? Самая-самая органик и прочее мука на Амазоне стоит примерно $2 за фунт. На буханку в 1 кг. надо ~ 1.5 фунта, это $3
 
В Ярославле снегоуборочная техника полностью уничтожила чугунную ограду XIX века
www.facebook.com    6.02 17:58 |  число просмотров 538
В Ярославле снегоуборочная техника полностью уничтожила чугунную ограду XIX века Чугунный забор был приобретён и установлен на мои личные средства весной 2016 года. Эта изящная ограда была отлита на одном из чугунолитейных заводов Юга Российской Империи ориентировочно в конце XIX века
 
Алгоритм на случай, если вашего друга взломали и от его лица просят денег
www.facebook.com    6.02 17:44 |  число просмотров 612
Алгоритм на случай, если вашего друга взломали и от его лица просят денег Если знаем телефон и уместно звонить — звоним, если человек не очень знакомый — посылаем SMS что его взломали. Номер телефона на страничке может быть уже изменен, поэтому по нему можно не звонить/не писать
 
все записи
Выбор редактора
Вячеслав Бутусов подписал петицию за запрет фильма "Матильда"
www.facebook.com    6.02 17:15 |  число просмотров 987
Вячеслав Бутусов подписал петицию за запрет фильма "Матильда" Хватит глумиться. Нужно созидать, а не разрушать. Это либо попытка привлечь к себе незаслуженное внимание, либо банальный идеологический заказ
 
Подал в администрацию Петербурга письмо о "марше Немцова"
blogAndrey Pivovarov    6.02 17:00 |  число просмотров 271
Подал в администрацию Петербурга письмо о "марше Немцова" Мы просим городское правительство не чинить препятствий и согласовать проведение 26 февраля Марша памяти от станции метро «Горьковская» до Марсова поля
 
Что это было, и как это избежать в следующий раз?
www.facebook.com    5.02 15:51 |  число просмотров 1320
Что это было, и как это избежать в следующий раз? Очередной сотрудник погранконтороля подходил ко мне с моим паспортом, спрашивал где я учусь, почему «зарубежная организация» (i.e. Cornell University) оплачивает мое обучение, должна ли я буду потом «отрабатывать» оплату своего обучения этой организации после выпуска
 
Цитаты дня
" Консилиум политологов: "Пермь пронесло". Целиком присоединяюсь к мнению коллег. "
6.02 |
blog Gleb Pavlovsky
" Насколько же Кац должен ненавидеть Навального, чтобы публично заявлять, что Явлинский — хороший кандидат? "
5.02 |
blog aleshru
" Все смерти в этой войне — наша вина. Потому что если бы не российское вмешательство никакой бы там войны не было. "
2.02 |
blog Max Katz
" Цитаты великих. Пройдите,пожалуйста,в жопу (Леонтьев). Представься, мразь (Соловьев). Дебилы,блядь (Лавров). Конченые мрази (Мединский). "
18.01 |
blog Roskin_M
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Кремль пожертвует губернаторами ради президентских выборов
Петр Козлов  6.02 10:22 |  число просмотров 282
Кремль пожертвует губернаторами ради президентских выборов В ближайшее время возможны отставки нескольких региональных лидеров
Силовики против адвокатов. 6:0
 2.02 13:12 |  число просмотров 730
Силовики против адвокатов. 6:0 Защитников заставляют давать показания на своих клиентов, к ним врываются в офисы, их сажают под административный арест, бьют и таскают за волосы — и это только получившие огласку случаи
все записи
События
Прерванное перемирие
2.02 |  число просмотров 16198
Прерванное перемирие
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
все записи
Кино
Новогодний Шерлок
7.01 |  число просмотров 5960
Новогодний Шерлок
Уже второй раз первым впечатлением блогеров в Новом году становится спецвыпуск Шерлока. Мемы, приколы, жабы — британский сериал становится "Иронией судьбы" для миллениалов
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 7408
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2202
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3816
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012