Лично у меня не вызывает сомнений, что атака на гомеопатию срежиссирована и осуществлена фармацевтическими компаниями. А уж озвучивание бюджета гомеопатии без приведения цифр традиционной фармацевтики — вообще приёмчик подленький, ведь там и цены намного выше и объемы продаж в сотни раз больше.

Я пользуюсь услугами гомеопатов уже более двадцати пяти лет и утверждаю — это замечательная медицина, реально помогающая от многих болезней. По сути лечение малыми дозами — это именно то, чего хочет наш организм. Для победы над конкретной болячкой ему не нужна вся таблетка с её громоздкой формулой, ему достаточно небольшой части одного из её ингредиентов.

Конечно же, если у вас открытый перелом, ни о какой гомеопатии не может быть и речи. Но в случае, скажем, заболеваний, не требующих хирургического вмешательства, традиционный медик знает о том, что нам поможет, не больше гомеопата, а потому и прописывает препарат широкого спектра действия — чтобы повысить вероятность попадания в болезнь. Если не угадывает, назначает следующий, и далее по кругу. То количество лекарств, которое со временем начинает принимать больной, зачастую его и гробит.

Но необходимо понимать, что без точной диагностики гомеопатия никому ничем помочь не может. Но и традиционная медицина вслепую наносит один лишь вред! Сегодня существует масса способов определить причину заболевания, надо только не лениться ходить на обследования. А уже разобравшись, решать — каким способом лечиться. Лично я предпочитаю не лупить по организму всякой химией, а за небольшие деньги покупаю подходящий гомеопатический препарат.

До сих пор помогало...