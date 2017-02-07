Имею ряд историй про гомеопатию. 1. Про совпадения. С 10 до 13 лет я болела редкой болезнью – геморрагическим васкулитом (какая-то неясная аутоимунная хрень в стиле Доктора Хауса). Это было херово: в принципе, тебе не плохо и редко больно, но из-за того, что лопаются капилляры, нельзя активно двигаться, сильно веселиться, загорать, нужно соблюдать строгую скучную диету и т.д. Лежала я полтора месяца в больнице – без толку, только заработала из-за гепарина язву желудка (ну, хоть не раздулась в 3 раза, как остальные дети на гематологическом отделении). Поскольку интернета тогда еще не было, казалось, что это – очень страшная болезнь: лопнут сосуды на внутренних органах – и каюк. Поэтому меня начали водить по всевозможным вариантам, включая гомеопатов (и тут можно понять: 90-е, российская медицина фиг знала, что это и чем лечить, да и до сих пор никакая толком не знает, а ребенок мб помирает). И последним был доктор Тайц (достаточно известный гомеопат, царствие ему небесное), принимал в старинной аптеке на Невском. Он помимо горошин назначил еще и дыхательную гимнастику, которую я мягко сказать дико ненавидела. Однако через какое-то время болезнь у меня пропала. И только недавно в иностранных статьях я прочитала, что, в общем-то, в пубертате васкулит почти и не встречается. Причем, и в детстве было чувство, что болезнь прошла как-то вдруг сама с возрастом, как внезапно и началась. Если б меня тогда спросили, что мне помогло: я бы сказала, что скорее нарочно сама выздоровела, только чтобы больше не делать этих унизительных фух-фух-фух.; 2. Про доказательства. Уважаемый ЛОР не так давно помимо прочего прописывает мне Циннабсин. Я ему - Так это же гомеопатия?! - а он мне - Ну, смотрите, немцы выпускают его уже 20 лет; немцы – четкие люди, они не будут производить и употреблять то, что не помогает. - Ох*енчик, думаю я: на такие резкие доказательства у меня тоже есть парочка своих: 1. Что русскому хорошо, то немцу — смерть, и, видимо, наоборот; 2. Немцы NSDAP выбрали – смотрите-ка, ошиблись!; 3. Про силу знания. На самом деле, пока я со своим гуманитарным образованием не начала работать в музее науки, и мне не рассказали хотя бы в формате для чайников, как работают белки, сколько времени надо, чтобы найти подходящую молекулу лекарства, и почему в одном месте она лечит, а в другом – калечит (и упаси боже, если она еще вообще свернется в другую сторону), сколько этапов испытаний должен пройти каждый препарат и т.д., понятия не имела о фармакологии (в отличие от большинства из вас, походу). Но мне уже очень нравится работать в области популяризации естественной науки: вижу большой потенциал. Вот не-биологи прочитали, скажем, одну книжку Аси Казанцевой, и все остальные коллеги с оццилококцинумом – уже серость и нерукопожатные, хуже, чем если бы за Путина проголосовали или считали, что Исаакий надо РПЦ отдать. Вот это – влияние просвещения, вот это я понимаю!