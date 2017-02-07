|Зверей моих много лет лечил ветеринарный врач с помощью гомеопатических средств
|Я о гомеопатии. На себе не пробовала - врать не буду. А вот зверей моих много лет лечил ветеринарный врач с помощью гомеопатических средств. Только не надо шуточек типа "вот пусть на собаках и экспериментируют") Во-первых, собака тоже человек и даже часто лучше человека. А, во-вторых, собака-то уж точно силой самовнушения не обладает и слепой веры во что бы то или в кого бы то ни было (кроме как в хозяина) напрочь лишена. А он, наш доктор Айболит, не один раз вытаскивал моих (и не только моих) собакевичей буквально с того света, когда никакие традиционные средства уже не помогали. И я это чудо видела собственными глазами! Хотите верьте....
|7 февраля
|«Ну, хватит, надоело! Тащи другое слово»
Коммуникативное поле фейсбука похоже на какую-нибудь салонную игру – вроде «шляпы» или «лото».
Допустим, в обувную коробку кладут некоторое количество маленьких бумажек, на каждой из которых написано какое-нибудь слово или словосочетание.
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|- Надо делать операцию! Иначе никак!
В газетах пишут, гомеопатия теперь лженаука.
Ну-ну.
Мне было года, может быть, три.
Или четыре.
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|РАН – могучей мудрости чистейший образец
Гомеопатия не наука. Наука не гомеопатия. Научный метод – дико крут. РАН – могучей мудрости чистейший образец. Маркс и Энгельс оба молодцы.
Теперь можно мне вопрос без протокола? В каждой дискуссии на эту тему воспроизводится одна и та же модель: только сегодня ночью, пока доблестный мастер чинил мой комп на разные лады, я её прочитал раз пятнадцать.
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|Гомеопатия - тоже наука, но разбавленная в пропорции 12C
|Гомеопатия - тоже наука, но разбавленная в пропорции 12C (1:1000000000000000000000000)
|Мы все умрем, спасибо за внимание
|Гомеопатия, доказательная медицина, домашние роды, роды в медицинском учреждении, траволечение, таблетки, прививки, без прививок, слинг, коляска, памперс, без памперса, ГВ+СС, ГВ без СС, СС без ГВ, ни ГВ, ни СС, школа, домашнее обучение, феминизм, традиционализм, религия, наука, бумажные книги, электронные книги, фотопленка, цифра, айфон, самсунг, всем надеть платки, всем снять платки, кофе-кошки-Мандельштам-Пастернак-чай-собаки, хорошо, плохо, так надо всем, так не надо никому, мы все умрем, спасибо за внимание, у меня всё. :)
|О, наконец-то, и мне есть, что сказать на тему актуального срача!
|Имею ряд историй про гомеопатию. 1. Про совпадения. С 10 до 13 лет я болела редкой болезнью – геморрагическим васкулитом (какая-то неясная аутоимунная хрень в стиле Доктора Хауса). Это было херово: в принципе, тебе не плохо и редко больно, но из-за того, что лопаются капилляры, нельзя активно двигаться, сильно веселиться, загорать, нужно соблюдать строгую скучную диету и т.д. Лежала я полтора месяца в больнице – без толку, только заработала из-за гепарина язву желудка (ну, хоть не раздулась в 3 раза, как остальные дети на гематологическом отделении). Поскольку интернета тогда еще не было, казалось, что это – очень страшная болезнь: лопнут сосуды на внутренних органах – и каюк. Поэтому меня начали водить по всевозможным вариантам, включая гомеопатов (и тут можно понять: 90-е, российская медицина фиг знала, что это и чем лечить, да и до сих пор никакая толком не знает, а ребенок мб помирает). И последним был доктор Тайц (достаточно известный гомеопат, царствие ему небесное), принимал в старинной аптеке на Невском. Он помимо горошин назначил еще и дыхательную гимнастику, которую я мягко сказать дико ненавидела. Однако через какое-то время болезнь у меня пропала. И только недавно в иностранных статьях я прочитала, что, в общем-то, в пубертате васкулит почти и не встречается. Причем, и в детстве было чувство, что болезнь прошла как-то вдруг сама с возрастом, как внезапно и началась. Если б меня тогда спросили, что мне помогло: я бы сказала, что скорее нарочно сама выздоровела, только чтобы больше не делать этих унизительных фух-фух-фух.; 2. Про доказательства. Уважаемый ЛОР не так давно помимо прочего прописывает мне Циннабсин. Я ему - Так это же гомеопатия?! - а он мне - Ну, смотрите, немцы выпускают его уже 20 лет; немцы – четкие люди, они не будут производить и употреблять то, что не помогает. - Ох*енчик, думаю я: на такие резкие доказательства у меня тоже есть парочка своих: 1. Что русскому хорошо, то немцу — смерть, и, видимо, наоборот; 2. Немцы NSDAP выбрали – смотрите-ка, ошиблись!; 3. Про силу знания. На самом деле, пока я со своим гуманитарным образованием не начала работать в музее науки, и мне не рассказали хотя бы в формате для чайников, как работают белки, сколько времени надо, чтобы найти подходящую молекулу лекарства, и почему в одном месте она лечит, а в другом – калечит (и упаси боже, если она еще вообще свернется в другую сторону), сколько этапов испытаний должен пройти каждый препарат и т.д., понятия не имела о фармакологии (в отличие от большинства из вас, походу). Но мне уже очень нравится работать в области популяризации естественной науки: вижу большой потенциал. Вот не-биологи прочитали, скажем, одну книжку Аси Казанцевой, и все остальные коллеги с оццилококцинумом – уже серость и нерукопожатные, хуже, чем если бы за Путина проголосовали или считали, что Исаакий надо РПЦ отдать. Вот это – влияние просвещения, вот это я понимаю!
|В защиту гомеопатии пост
Удивляюсь, как люди потрясают своими знаниями о числе Авогадро, полученными в пятом классе, не желая вдуматься и присмотреться.Гомеопатия помогла не десяткам и даже не сотням, а более, - думаю, тысячам - людей. Только я знаю около десяти примеров, в том числе из истории моей семьи, в том числе о случаях, когда официальная медицина отказалась бороться или была бессильна. Отсутствие теории - как правильно написала Marina Fridman в комментах на ФБ - не опровергает результат. Она же отметила, что речь может идти об усилении изначально слабого эффекта во внутриклеточных каскадах. Механизм не изучен. Но топтать то, что не понимаешь, просто потому, что не понимаешь - преступно. И, к слову, это совершенно не научный подход.
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|Если вы хотите знать мое мнение (хотя кому оно всралось, в общем-то)
Если вы хотите знать мое мнение (хотя кому оно всралось, в общем-то), то, как уже сказал один мой прекрасный друг, "если вы внезапно или давно веруете в гомеопатию, и считаете, что вам она помогает, а значит, эффективна, то у вас очень большие проблемы с когнитивной сферой". Мне добавить нечего. Эффект плацебо в современной науке признан, активно изучается, и работает вообще много на чем. Так что если вам помогаетгомеопатия, веганство, прана, солнечная энергия и все вот это прочее, - прекрасно, пусть помогает.
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|Эта гомеопатическая аптека на Невском была всегда, сколько себя помню
Эта гомеопатическая аптека на Невском была всегда, сколько себя помню. Когда я ребенком с мамой шел мимо, я спросил ее, что такое гомеопатия. Она рассказала, как сейчас понимаю, довольно правильно, суть этой лженауки.
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|6 февраля
|Гомеопаты поставили дело на широкую ногу
Значит, у РАН гомеопатия - это лженаука, а излечение методами РПЦ - это чудо как хорошо. И не только РПЦ, а вааще, всякая религия.
Заказуха, конечно. Гомеопаты поставили дело на широкую ногу. И, действительно, есть ряд заболеваний, особливо аллергического свойства, как-то: астмы, экземы, всякие кожные зуды, тонзиллиты, аденоиды - их гомеопаты отлично лечили. По крайней мере, старые гомеопаты. Я это знаю на личном примере.
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|Надо делать гомеопатическую водку
|Со всех сторон хорошая идея: раз уж россияне считают, что гомеопатия работает, делать гомеопатическую водку.
|Задумалась над реакциями видимой мне части общества
Задумалась над реакциями видимой мне части общества на антигомеопатический меморандум комиссии по борьбе с лженаукой. Навскидку тут видны несколько любопытных моментов.
Во-первых, ассоциация гомеопатии Ганемана с "природой", с целительной силой "натуральных лекарств" (отсюда и частое объединение фитотерапии и гомеопатии в узком смысле под общим зонтичным термином). В XIX веке популярность учения Ганемана не случайно возрастала вместе с технократизацией медицины (а также урбанизацией европейских обществ), отчуждением тела пациента в пространстве больницы и переносом в сферу медицинского внимания процессов и явлений, прежде считавшихся "естественными".
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|Как умереть от гомеопатии
Интернет-деятелю Антону Носику.
Я, Антон, поскольку являюсь одним из авторов Экспертного заключения о лженаучности гомеопатии, врачом и педагогом, постараюсь объяснить Вам, почему я не считаю слухи об угрозе гомеопатии преувеличенными.
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|Как не умереть от гомеопатии
Комиссия РАН опубликовала сегодня меморандум «О лженаучности гомеопатии».
В строгом соответствии с заголовком, в документе констатируется, что гомеопатия является лженаукой.
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|Борьба с «лекарственными продуктами»
Комиссия РАН по борьбе со лженаукой выпустила заявление о гомеопатии, общий посыл которого сводится ко тому, что гомеопатия как раз и есть лженаука, и государству и гражданам нужно это четко понимать.
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|5 февраля
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|Мошенники должны быть наказаны
Наконец-то неделя начинается с хороших новостей. Комиссия РАН по борьбе с лженаукой совместно с просветительским фондом "Эволюция" признала гомеопатию (сюрприз-сюрприз!) лженаукой и опубликовала соответствующий меморандум (отдельное спасибо Alexander Panchin и Petr Talantov).
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