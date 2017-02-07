В детстве я умирал от диспепсии.

Мама показывала меня разным профессорам, но я угасал, несмотря на их авторитетные рекомендации.

Когда казалось, что ничто уже не поможет, мне повезло. Моей маме порекомендовали обратиться к врачу гомеопату.

Он выписал мне какие-то белые шарики, которые мама давала мне в прописанной последовательности в строго определенное время.

В итоге я выздоровел, вырос, у меня три дочки, внук и внучка, а сам я сейчас пишу эти строки на ФБ.

Спасибо большое за все это гомеопатам. А теперь новость: комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований опубликовала меморандум, по которому гомеопатия признается лженаукой в России.