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Петр Толстой как зеркало русского патриотизма
Петр Толстой как зеркало русского патриотизма
Леонид Невзлин
30.01 15:11 |  число просмотров 1838

Как только речь заходит об отношении к евреям в сегодняшней России, сразу же звучит мантра: «Государственного антисемитизма в современной России нет!». Т.е. сейчас не существуют более те неписаные законы, которые определяли в какие ВУЗы можно принимать еврейских абитуриентов, а в какие не стоит. Нет более негласных указаний, задающих процент евреев в научных учреждениях и определяющие их карьерный рост. Моё поколение хорошо знакомо с подобным скрытым государственным антисемитизмом.

Зато сейчас — НИКОГДА ЕВРЕИ НЕ ЖИЛИ ТАК ХОРОШО, КАК СЕЙЧАС.

Именно этот лозунг постоянно звучит из уст руководителей еврейских общин и федераций. И все они, как один, объясняют отсутствие государственного антисемитизма тем, что ПУТИН — не антисемит. Тут и друзей его еврейских вспоминают, и бизнес — партнеров, и тренера по дзюдо, и еврейского соседа по коммунальной квартире. Об этом свидетельствуют и многочисленные фотографии Гаранта с раввинами и лидерами еврейской общины.

При этом почему-то никто не видит унизительности этого аргумента. Т.е. залогом процветания и безопасности евреев в России является не Конституция, а её Гарант. А что же случится с евреями, если, не дай Бог, что-то случится с Гарантом?

 

И вдруг на фоне такой благостной атмосферы за несколько дней до Международного дня Холокоста выступает государственное лицо, вице-спикер Госдумы РФ и заявляет, что православные храмы разрушали выходцы из черты оседлости, а их нынешние потомки продолжают это чёрное дело.

К счастью или к несчастью я тоже принадлежу к потомкам выходцев из черты оседлости . Много лет я воздерживался от каких-либо комментариев по поводу ситуации с евреями в России. В конце концов, я свой выбор сделал 14 лет тому назад. Я живу в Израиле, работаю в Израиле, у меня есть дети и внуки, родившиеся в этой стране. Казалось бы, ну что мне какие-то обвинения и предостережения бывшего российского телепропагандиста.

А в этот раз не выдержал. Решил сказать, что мне обидно за своих дедов, вышедших из маленьких местечек в Белоруссии (да-да, той самой черты оседлости). Захотелось подробно рассказать про деда, который всю ленинградскую блокаду защищал город в частях береговой обороны, про другого деда, который всю жизнь проработал в оборонной промышленности. Оба были ветеранами войны, оба были коммунистами, оба были награждены орденами и медалями. Про бабушек, которые вместе с маленькими детьми прошли голодные годы эвакуации, про трёх братьев моей бабушки, которые погибли на войне. Про своих родителей, тоже членов партии, честно трудившихся на Советскую власть.

Но потом я подумал — а зачем? Перед кем я должен оправдываться, кому и что доказывать? Г-ну Толстому? Да он только укрепится в своих убеждениях о вредоносных замыслах «этой» нации. Или репутация его как-то пострадает?

 

Да господь с вами. Товарищи Петра Олеговича по партии и Думе только ещё больше его зауважают и будут подходить к нему в кулуарах, крепко пожимать руку и заглядывать в глаза со значением. И станет Петр Олегович одним из духовных лидеров Парламента, вроде Милонова или Мизулиной.

 

Я не знаю сколько всего антисемитов среди нынешней государственной и партийной номенклатуры, так называемой элиты. Вполне возможно , что большинство себя таковыми и не считает.

Но уверен в одном — все они видят себя хозяевами нынешней России, солью Земли русской, её коренным населением. Видят себя новыми аристократами и дворянами Святой православной Руси, которую они столь успешно поднимают с колен.

А меня и моих соплеменников считают инородцами, которых можно терпеть время от времени и даже иногда давать особо избранным некоторые привилегии и преференции. Но время от времени им нужно напоминать — кто они такие, откуда вышли и чтоб знали своё место. Тем более, по мнению толстых, на наших предках лежит вина за порушенные храмы той самой Святой Руси.

 

Разделение на своих, коренных и домотканых, и всех прочих — инородцев, и есть современный антисемитизм. Глубинный, утробный, который никакими проповедями и разъяснениями не вытравишь. И уходит этот антисемитизм корнями и в далёкое дореволюционное прошлое, и в относительно недалекое — сталинское.

До революции нас обвиняли, что мы вместе со «скубентами и сицилистами» хотим разрушить Святую Русь, потом уже при Иосифе Виссарионовиче, что вкупе с Джойнтом и британской разведкой планируем перетравить всех советских вождей и разрушить братскую семью народов, и вот снова — мы разрушители всего светлого и доброго в России и даже замахиваемся на Собор святаго нашего Ицхака Авраамовича в Санкт-Петербурге, в городе названного Петром Первым в честь Св. Петра апостола, он же еврей Шимон, рыбак из Галилеи.

Причем, обратите внимание, евреи, с точки зрения этих господ, не просто инородцы, мы хуже, страшнее, инфернальнее. Мы на переднем фронте тёмных сил, стремящихся разрушить Россию — то «сицилисты», то иностранные агенты, то «либерал — фашиствующая сволочь», как припечатал национал — журналист М. Шевченко.

 

Грустно становится от цикличности русской истории, в которой приходится вертеться тамошним евреям.

Можно отмечать Хануку в общинных центрах и убеждать друг друга, что всё будет хорошо, искательно обращая взоры в сторону Верховного Главнокомандующего.

 

Но я почему-то всё чаще и чаще вспоминаю Генералиссимуса, верного ленинца-интернационалиста, которого долго никто не подозревал ни в каком антисемитизме... И вдруг ленинец заговорил библейскими оборотами, дал Православной церкви немного отдышаться, а евреев, наоборот, стал гнуть и давить.

Прямые исторические параллели грешат неточностью. И всё же сегодняшнее сочетание православной патриотичности с властной вертикалью невольно пробуждает воспоминания о 40-х и 50-х годах, об убийстве Михоэлса, о расстреле Еврейского антифашистского комитета, о деле врачей, о массовом выселении евреев в Сибирь и на Дальний Восток, чудом несостоявшемся благодаря смерти кремлёвского пахана.

 

Вы скажете — в наши дни такого быть не может! Это какой-то бред и фантастика!

А то, что совсем недавно по высочайшему повелению украинцы из братского народа в одночасье превратились в фашистов — это не фантастика? А необъявленная война на востоке Украины и гибель десятков тысяч людей — это не бред?

И становится понятно, что любой тоталитаризм в России — коммунистический или державный — рано или поздно вынимает из рукава козырь шовинизма и ультранационализма. Вчера это был анти-украинизм, а завтра?

Вот об этом следующем козыре антисемитизма и напомнил нам Петр Толстой.

Как вы его назовете — государственным или православно-патриотическим — особого значения не имеет.

 

В заключение хочу напомнить, что за четыре тысячелетия существования еврейского народа мы перевидали многих антисемитов, пытавшихся нас уничтожить. А мы, народ Израиля, живы (Ам Исраэль хай).
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