Про черту оседлости, люди из-за которой мешают РПЦ заполучить Исаакиевский собор, — это, конечно, антисемитизм, с чем Петра Толстого и поздравляю. Но речь-то у него вчера была о другом: о врагах РПЦ. Там и интеллигенция, и евреи, и просто люди оппозиционных взглядов, то есть телеведущий вице-спикер бил по площадям. Видный во всех смыслах представитель «Единой России» не столько о евреях, он четко проводит разграничивающую черту: наши и враги. Кто не с нами — тот против нас. Сейчас эта черта остается уделом телевизора, там она наглядна: справа и слева гости за барьерчиками-вольерчиками. А теперь теленавыки выплеснулись в реальную жизнь. Не та стилистика не в том месте. А главное — все от этой «стилистики» устали. За два года поиски врагов страну утомили. Враги так и не нашлись, как Толстой и иже с ним на голубых экранах не старались. Уже и к рукоприкладству перешли, уже и «я убивал», а поднять народ на чистки не получилось. НОД с хоругвеносцами так и остались маргиналами. И — назовите меня оптимистом — кажется, что взаимное озлобление с двух сторон сейчас уходит. Не так бодро звучат «иностранные агенты», не так презрительно произносятся «ватники». Обществу нужна дискуссия, и это я вижу по своему окружению. Уж на что оно политизировано, каждый знакомый по-своему, а и то, сейчас, когда украинский запал пропал, начинаются попытки услышать друг друга. И вот в эту постепенно успокаивающуюся бурю со своим «бей-спасай» врывается наш непротивленец власти голосованием. Ведь интеллигенция, которая ему так не нравится, не призывает к расправам. И верующие не бегут с факелами. Градус вражды поддерживает лишь сама власть, которая то устроит драку в питерском ЗакСе, а то спустит на пресс-конференции Толстого. Нам — обществу — вражда и война не нужны, каких бы мы взглядов ни были. А вот они без нее не могут, как иначе разделять и властвовать? Помните, как с год назад Останкино огородили колючей проволокой? Я тогда еще шутил, что прохожих защитили от его обитателей. Вот и здесь та же история. «поджигатели войны» у нас в меньшинстве, они специально делают все для раскола общества, теперь вот попробовали антисемитизм. Но, к счастью, и это не сработало. Рано или поздно, несмотря на все их усилия, мы договоримся. В контексте Исаакия это называется «несть ни ватника, ни агента».