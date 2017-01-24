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Речь-то была о врагах РПЦ
Речь-то была о врагах РПЦ
blogDmitry Gudkov
24.01 11:07 |  число просмотров 813
Там и интеллигенция, и евреи, и просто люди оппозиционных взглядов, то есть телеведущий вице-спикер бил по площадям. Пётр Толстой не столько о евреях, он четко проводит разграничивающую черту: наши и враги
 
Кому-то явно очень хочется навесить ярлык
Кому-то явно очень хочется навесить ярлык
www.facebook.com
24.01 11:04 |  число просмотров 626
Это не антисемитизм, напротив, предостережение от повторения событий, случившихся 100 лет назад, после которых были разгромлены тысячи храмов, а сотни тысяч людей были сосланы и расстреляны
 
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Исаакиевский раздор
14.01 12:28 | число просмотров 1679 число постов 15
РПЦ МП вновь хочет забрать Исаакиевский собор, ежегодно генерирующий сотни миллионов рублей прибыли. Георгий Полтавченко распорядился передать Исаакий к декабрю 2017 года. Однако петербужцы настроены решительно против. Собрано около 150.000 подписей, эксперты говорят, что собор исторически являлся государственной собственностью. В ночь на старый Новый год около Исаакия народный сход в несколько сотен человек объявил о начале кампании протеста и общегородском митинге 28 января
 
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Толстой и евреи <код для ЖЖ>
Толстой и евреи
Зампред ГосДумы Петр Толстой заявил, что против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступают евреи, потомки тех, кто раньше рушил русские храмы
Создан: 24.01.2017 10:51, обновлен: 24.01.2017 17:36
Просмотров: 1238
Теги:
24 января
Он конечно знает, что это про евреев, но благородный спикер берет на себя ударссылка на данный пост
https://t.me/smirnovmz/blogСергей Смирнов
24.01. 16:12
Вообще хотелось бы услышать версию, что Володин сегодня намеренно сказал про каторжников и черту оседлости. Он конечно знает, что это про евреев, но благородный спикер берет на себя удар . Пусть лучше его обвиняют в невежестве, а не его подчиненного Петра Толстого в антисемитизме. 
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Скандал с вице-спикером Толстым и поспешная нелепая реакция на него спикера Володинассылка на данный пост
https://t.me/mtd4k/blogМетодичка
24.01. 16:11
Скандал с вице-спикером Толстым и поспешная нелепая реакция на него спикера Володина в очередной раз указывают на то, что Володин в рамках нынешней системы считает себя не просто спикером, спикеров и до него было много. Нет, он начальник (или хозяин, кому как привычнее) всех депутатов в типичном для России административно-феодальном смысле. Поэтому он и комментирует каждый информационный сюжет с упоминанием депутатов, хотя, казалось бы, они все взрослые, самостоятельные и даже избранные кем-то люди. С точки зрения здравого смысла, их легитимность от Володина никак не зависит, но мы же всё-таки в России живём.
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Гр-н ТОлстой показал себя как идейный потомок тех, кто выскочил с факелом из пивной в 33-мссылка на данный пост
https://www.facebook.com/oleg.shein.1/blogOleg Shein
24.01. 13:09
Вице-спикер Петр Толстой, оказывается, заявил, что противниками передачи Исакиевского собора РПЦ являются "потомки тех, кто выскочил с револьвером из-за черты оседлости в 17-м году". Ну, что на это можно сказать? Гр-н ТОлстой показал себя как идейный потомок тех, кто выскочил с факелом из пивной в 33-м.
Но речь-то у него вчера была о другом: о врагах РПЦссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dgudkov/blogDmitry Gudkov
24.01. 10:52
 Про черту оседлости, люди из-за которой мешают РПЦ заполучить Исаакиевский собор, — это, конечно, антисемитизм, с чем Петра Толстого и поздравляю. Но речь-то у него вчера была о другом: о врагах РПЦ. Там и интеллигенция, и евреи, и просто люди оппозиционных взглядов, то есть телеведущий вице-спикер бил по площадям.
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Не в той палате место Пете, и даже не в другойссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vtkud/blogКудрявцев Владимир
24.01. 10:07
Как говорил очень давно Мих.Лифшиц, "круглый дурак - тоже своего рода совершенство". Опять же - еврей, да еще и марксист. Не в той палате место Пете, и даже не в другой, а в третьей - Парижской палате мер и весов.
Толстой фактически солидаризовался с нацистамиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/petrochenkov/www.facebook.com
24.01. 09:53
 Исаакиевский собор сорок лет строили русские императоры, а вовсе не РПЦ. Затем цари почему-то передали построенный собор Министерству путей сообщения, а позже -- МВД. Но почему-то не РПЦ! Трудно понять почему, но это исторический факт: РПЦ не имела к храму никакого отношения, кроме того, что проводила там службы, но не финансировала строительство, не имела собор в собственности, и даже не владела им.
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Перевожу Толстого (который мерзавец, хоть и не Алексей) с русского на русскийссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexander.skobov/blogAlexander Skobov
24.01. 09:39
В который раз выступаю в качестве адвоката дьявола. Перевожу Толстого (который мерзавец, хоть и не Алексей) с русского на русский. Он сказал мысль вполне политически содержательную. Мысль эта заключается в том, что авторитет церкви должен быть непререкаем. И его ни в коем случае нельзя расшатывать. А если ставить его под сомнение, распадаются сами основы «русской цивилизации» и «русской государственности». И наступают последствия, которые и наступили после 1917 года. Когда люди, которых церковь (вместе с государством) ограничивала, эти ограничения сломали и стали сводить с ней счеты. Вот такая вот у Толстого концепция, и он ее высказывает, как умеет. А уж как к этой концепции относиться, ваше дело. Как к ней отношусь я, все знают. Для меня это концепция черносотенная, то есть мракобесная. Но чтобы с ней бороться, надо не бояться вещи до конца договаривать. Сказать, что, да, мы против «русской цивилизации» и «русской государственности», основанных на лжи, насилии и надутом властью фальшивом авторитете церкви. Да, мы против этого Левиафана. Вот так надо отвечать, а не телеги на Толстого в СКР писать по 282.
Такие пещерные кретины способствуют консолидации приличных людейссылка на данный пост
https://www.facebook.com/maxim.reznik.775www.facebook.com
24.01. 09:07
Мне кажется, что такие пещерные кретины (как вике-спикер ГД Петр Толстой) способствуют консолидации приличных людей гораздо сильнее, чем на это,увы, способны сами приличные люди
Гаврила был зампредом в Думе...ссылка на данный пост
https://twitter.com/Gavriliada/blogGavriliada
24.01. 08:52
Гаврила был зампредом в Думе
Гавриле можно зиговать.
Евреи вступились за Исаакия - нормальный сюжетссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010560969309www.facebook.com
24.01. 08:28
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой объявил, что главными противниками передачи Исаакия РПЦ являются потомки выходцев из «черты оседлости», то есть евреи... Ну, предположим, даже так, и что? Евреи вступились за Исаакия - нормальный сюжет. А если бы Исаакий был не памятником архитектуры и музеем, а просто человеком? Представьте себе: вот живет в Питере какой-нибудь Исаакий Монферранович Собор, видный деятель культуры, любимец петербуржцев, меценат, и вдруг он узнает, что с завтрашнего дня его, как крепостного, передают РПЦ... Кошмарный сон.
Пётр Толстой считает евреев, чтобы уснутьссылка на данный пост
https://twitter.com/Buddy_Judge/blogBuddy_Judge
24.01. 08:23
Пётр Толстой считает евреев, чтобы уснуть.
До появления этого высказывания я не был против передачи Исакия РПЦссылка на данный пост
https://www.facebook.com/abbas.gallyamov/blogAbbas Gallyamov
24.01. 05:02
 До появления этого высказывания я не был против передачи Исакия РПЦ. Мне казалось, что какая-то логика в ней есть. Но теперь я точно подпишу все петиции и выйду на все демонстрации против. Потому что совсем не хочется иметь точку зрения, совпадающую с позицией этого... вице-спикера.
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Бей жидов - спасай Россию. Возвращение традицийссылка на данный пост
https://www.facebook.com/leonid.gozman.77/blogLeonid Gozman
24.01. 01:43
 Вице-спикер Государственной Думы поднявшейся с колен России, потомок отлученного от Церкви графа Толстого вступился за РПЦ, объяснив, что Исаакиевский Собор ей не хотят отдать потомки тех самых евреев, которые в свое время разрушали храмы. Жиды, кто не понял.
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Петр имел в виду не тех "евреев", а вот "тех", которые...ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367268883blogАлександр Морозов
24.01. 00:18
очень любопытно, как дальше дело пойдет с П.Толстым. По заведенной традиции теперь его коллеги на 1-м, 2-м канале, а также НТВ и РЕН-ТВ должны дать ему возможность "пояснить свою мысль". Разумеется, в ток-шоу, с приглашением других "экспертов" ("по разрушению храмов", так сказать). И по заведенной же традиции вся эта орда должна окончательно запутаться в собственном антисемитизме, рассказывая, что у Петра есть "друзья-евреи" (и всю эту галиматью)... И что Петр имел в виду не тех "евреев", а вот "тех", которые... они собственно как бы и не евреи... то есть они евреи... но не в том смысле... и так неделю...
Пётр Толстой, наци-спикер Государственной Думы РФссылка на данный пост
http://dolboeb.livejournal.com/blogdolboeb
24.01. 00:15
Зампред Госдумы, единоросс Пётр Толстой, сегодня расставил все точки над i в вопросе о передаче Исаакиевского собора православной церкви. Оказывается, процессу мешают евреи.
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23 января
Жаль, что фашистом в нашей стране теперь быть дозволено и почётноссылка на данный пост
https://www.facebook.com/mitya.aleshkovskiy/blogMitya Aleshkovskiy
23.01. 23:36
 Мой прадед по материнской линии — Яков Наумович Эйдельман родился за чертой оседлости, в городе Житомире. В 1942 году ушел добровольцем на фронт. Награждён пятнадцатью наградами — орденами и медалями. От Синявских высот и болот на Волховском фронте, через донские степи (внешнее кольцо Сталинградского котла), затем Смоленщина; при Корсунь-Шевченковской операции особенно отличился и чудом спасся от гибели, а оттуда со 2-м Украинским фронтом (маршала Малиновского) — на юго-запад, через Украину, Молдавию, через Бухарест, Будапешт, Прагу; а в Праге погрузились в теплушки и на Дальний Восток — в Маньчжурию, Порт-Артур.
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А фашизм "на Украине", дассылка на данный пост
https://www.facebook.com/lazutin/www.facebook.com
23.01. 23:22
Вот поскреби любого из этих ребят, хоть в России, хоть где - сразу выползет то антисемитизм, то расизм или еще какая ксенофобская грязь. А фашизм "на Украине", да.
Кому-то явно очень хочется навесить ярлыкссылка на данный пост
https://www.facebook.com/tolstoy.petr/www.facebook.com
23.01. 22:50
Сильно удивлен реакцией на мою оценку правомерности передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах «признаки антисемитизма». Это было, напротив, предостережение от повторения событий, случившихся 100 лет назад, после которых были разгромлены тысячи храмов, а сотни тысяч людей были сосланы и расстреляны. Кому-то явно очень хочется навесить ярлык в попытках внести в общественную дискуссию очередную линию раскола, теперь - по национальному признаку. Еще раз подчеркиваю: в моем отсыле к действительным историческим событиям нет никаких признаков того, что хотят разглядеть особо бдительные товарищи.
"На словах ты Петр Толстой, а на деле х...й простой" (с) народссылка на данный пост
http://v-n-zb.livejournal.com/blogv-n-zb
23.01. 22:47
 Интересно, а что они знают о "болтающемся маятнике Фуко"? А то по3,14здеть - лёгко, им всем именно маятник муляет. Правильно Мединский в сердцах сказал - вместо маятника Фуко надо повесить тех, кто против передачи собора Гундяеву.
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