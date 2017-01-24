Вообще хотелось бы услышать версию, что Володин сегодня намеренно сказал про каторжников и черту оседлости.
Он конечно знает, что это про евреев, но благородный спикер берет на себя удар . Пусть лучше его обвиняют в невежестве, а не его подчиненного Петра Толстого в антисемитизме.
Скандал с вице-спикером Толстым и поспешная нелепая реакция на него спикера Володина в очередной раз указывают на то, что Володин в рамках нынешней системы считает себя не просто спикером, спикеров и до него было много. Нет, он начальник (или хозяин, кому как привычнее) всех депутатов в типичном для России административно-феодальном смысле. Поэтому он и комментирует каждый информационный сюжет с упоминанием депутатов, хотя, казалось бы, они все взрослые, самостоятельные и даже избранные кем-то люди. С точки зрения здравого смысла, их легитимность от Володина никак не зависит, но мы же всё-таки в России живём.
Вице-спикер Петр Толстой, оказывается, заявил, что противниками передачи Исакиевского собора РПЦ являются "потомки тех, кто выскочил с револьвером из-за черты оседлости в 17-м году". Ну, что на это можно сказать? Гр-н ТОлстой показал себя как идейный потомок тех, кто выскочил с факелом из пивной в 33-м.
Про черту оседлости, люди из-за которой мешают РПЦ заполучить Исаакиевский собор, — это, конечно, антисемитизм, с чем Петра Толстого и поздравляю. Но речь-то у него вчера была о другом: о врагах РПЦ. Там и интеллигенция, и евреи, и просто люди оппозиционных взглядов, то есть телеведущий вице-спикер бил по площадям.
Как говорил очень давно Мих.Лифшиц, "круглый дурак - тоже своего рода совершенство". Опять же - еврей, да еще и марксист. Не в той палате место Пете, и даже не в другой, а в третьей - Парижской палате мер и весов.
Исаакиевский собор сорок лет строили русские императоры, а вовсе не РПЦ. Затем цари почему-то передали построенный собор Министерству путей сообщения, а позже -- МВД. Но почему-то не РПЦ! Трудно понять почему, но это исторический факт: РПЦ не имела к храму никакого отношения, кроме того, что проводила там службы, но не финансировала строительство, не имела собор в собственности, и даже не владела им.
В который раз выступаю в качестве адвоката дьявола. Перевожу Толстого (который мерзавец, хоть и не Алексей) с русского на русский. Он сказал мысль вполне политически содержательную. Мысль эта заключается в том, что авторитет церкви должен быть непререкаем. И его ни в коем случае нельзя расшатывать. А если ставить его под сомнение, распадаются сами основы «русской цивилизации» и «русской государственности». И наступают последствия, которые и наступили после 1917 года. Когда люди, которых церковь (вместе с государством) ограничивала, эти ограничения сломали и стали сводить с ней счеты. Вот такая вот у Толстого концепция, и он ее высказывает, как умеет. А уж как к этой концепции относиться, ваше дело. Как к ней отношусь я, все знают. Для меня это концепция черносотенная, то есть мракобесная. Но чтобы с ней бороться, надо не бояться вещи до конца договаривать. Сказать, что, да, мы против «русской цивилизации» и «русской государственности», основанных на лжи, насилии и надутом властью фальшивом авторитете церкви. Да, мы против этого Левиафана. Вот так надо отвечать, а не телеги на Толстого в СКР писать по 282.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой объявил, что главными противниками передачи Исаакия РПЦ являются потомки выходцев из «черты оседлости», то есть евреи... Ну, предположим, даже так, и что? Евреи вступились за Исаакия - нормальный сюжет. А если бы Исаакий был не памятником архитектуры и музеем, а просто человеком? Представьте себе: вот живет в Питере какой-нибудь Исаакий Монферранович Собор, видный деятель культуры, любимец петербуржцев, меценат, и вдруг он узнает, что с завтрашнего дня его, как крепостного, передают РПЦ... Кошмарный сон.
До появления этого высказывания я не был против передачи Исакия РПЦ. Мне казалось, что какая-то логика в ней есть. Но теперь я точно подпишу все петиции и выйду на все демонстрации против. Потому что совсем не хочется иметь точку зрения, совпадающую с позицией этого... вице-спикера.
Вице-спикер Государственной Думы поднявшейся с колен России, потомок отлученного от Церкви графа Толстого вступился за РПЦ, объяснив, что Исаакиевский Собор ей не хотят отдать потомки тех самых евреев, которые в свое время разрушали храмы. Жиды, кто не понял.
очень любопытно, как дальше дело пойдет с П.Толстым. По заведенной традиции теперь его коллеги на 1-м, 2-м канале, а также НТВ и РЕН-ТВ должны дать ему возможность "пояснить свою мысль". Разумеется, в ток-шоу, с приглашением других "экспертов" ("по разрушению храмов", так сказать). И по заведенной же традиции вся эта орда должна окончательно запутаться в собственном антисемитизме, рассказывая, что у Петра есть "друзья-евреи" (и всю эту галиматью)... И что Петр имел в виду не тех "евреев", а вот "тех", которые... они собственно как бы и не евреи... то есть они евреи... но не в том смысле... и так неделю...
Мой прадед по материнской линии — Яков Наумович Эйдельман родился за чертой оседлости, в городе Житомире. В 1942 году ушел добровольцем на фронт. Награждён пятнадцатью наградами — орденами и медалями. От Синявских высот и болот на Волховском фронте, через донские степи (внешнее кольцо Сталинградского котла), затем Смоленщина; при Корсунь-Шевченковской операции особенно отличился и чудом спасся от гибели, а оттуда со 2-м Украинским фронтом (маршала Малиновского) — на юго-запад, через Украину, Молдавию, через Бухарест, Будапешт, Прагу; а в Праге погрузились в теплушки и на Дальний Восток — в Маньчжурию, Порт-Артур.
Сильно удивлен реакцией на мою оценку правомерности передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах «признаки антисемитизма». Это было, напротив, предостережение от повторения событий, случившихся 100 лет назад, после которых были разгромлены тысячи храмов, а сотни тысяч людей были сосланы и расстреляны. Кому-то явно очень хочется навесить ярлык в попытках внести в общественную дискуссию очередную линию раскола, теперь - по национальному признаку. Еще раз подчеркиваю: в моем отсыле к действительным историческим событиям нет никаких признаков того, что хотят разглядеть особо бдительные товарищи.
Интересно, а что они знают о "болтающемся маятнике Фуко"? А то по3,14здеть - лёгко, им всем именно маятник муляет.
Правильно Мединский в сердцах сказал - вместо маятника Фуко надо повесить тех, кто против передачи собора Гундяеву.