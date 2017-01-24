В который раз выступаю в качестве адвоката дьявола. Перевожу Толстого (который мерзавец, хоть и не Алексей) с русского на русский. Он сказал мысль вполне политически содержательную. Мысль эта заключается в том, что авторитет церкви должен быть непререкаем. И его ни в коем случае нельзя расшатывать. А если ставить его под сомнение, распадаются сами основы «русской цивилизации» и «русской государственности». И наступают последствия, которые и наступили после 1917 года. Когда люди, которых церковь (вместе с государством) ограничивала, эти ограничения сломали и стали сводить с ней счеты. Вот такая вот у Толстого концепция, и он ее высказывает, как умеет. А уж как к этой концепции относиться, ваше дело. Как к ней отношусь я, все знают. Для меня это концепция черносотенная, то есть мракобесная. Но чтобы с ней бороться, надо не бояться вещи до конца договаривать. Сказать, что, да, мы против «русской цивилизации» и «русской государственности», основанных на лжи, насилии и надутом властью фальшивом авторитете церкви. Да, мы против этого Левиафана. Вот так надо отвечать, а не телеги на Толстого в СКР писать по 282.