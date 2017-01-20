Замерев от нетерпения, жду решения Следственного комитета по моему вопросу, в связи с обращением политолога Данилина. Опасаюсь, не сорвется ли. Признаться, я предвижу много пользы Отечеству от этого дела...

Восемь лет назад, в суде на Зоологической улице, мы исследовали, является ли животным йеху депутат пятой Государственной думы Абельцев Сергей Николаевич - и выяснили, что да, является. Пораженный этим открытием, Владимир Вольфович Жириновский даже не взял Абельцева в шестую думу.

Сегодня у отечественного правосудия есть замечательная возможность исследовать в суде мою версию о рукожопости россиян. Я уже посматриваю по сторонам (да и в зеркало, признаться) в поисках доказательной базы.

В деле же исследования моей второй версии - о вековой отрицательной селекции, приведшей к тому, что в головах россиян, вместо мозгов, находится преимущественно ботва, а всякая дрянь может стать элитой страны, - я очень рассчитываю на личное участие в процессе автора доноса, члена Московской Общественной палаты, главы Центра политического анализа политолога Данилина.

Надеюсь, Следственный комитет не станет препятствовать поиску истины.