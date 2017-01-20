Павел Данилин попросил Следственный комитет проверить пост Виктора Шендеровича на экстремизм. Прокремлёвского деятеля унизили и оскорбили слова сатирика о том, что у русского человека руки растут из жопы, а голова набита ботвой
Замерев от нетерпения, жду решения Следственного комитета по моему вопросу, в связи с обращением политолога Данилина. Опасаюсь, не сорвется ли. Признаться, я предвижу много пользы Отечеству от этого дела...
Благодаря этому замечательному человеку, Павлу Данилину, нас ждёт увлекательное публичное разбирательство того, откуда у россиян растут руки и чем набита их голова? В частности, анализу будет подвергнуто содержание головы самого Данилина, что сулит нам открытия чудные. Сторона #Данилина приведёт в суд несколько человек со справками, что руки у них растут вовсе не из жопы, а из какого-то другого места, а голова ничем не набита - пуста совсем. А защита #Шендеровича скажет, что он имел в виду не всех, а некоторых, в частности, политолога Данилина, относительно которого даже у суда не может быть сомнений. Теперь, даже если Трамп санкции не отменит, все равно, будет весело.
Павел Данилин не уважает наш народ, если отказывает нашим писателям в праве обличать беды народа и его нравы. Хоть в сатирической форме, хоть и без нее вовсе. Народ всегда любил тех, кто говорил правду в глаза. И всегда не любил тех, кто строчил доносы полицаям.
мне кажется, что Следственный комитет должен так поступить: в выражении "руки растут из жопы" и "голова забита ботвой", конечно, нельзя усмотреть экстремизма. Но вот оскорбительное высказывание об "особом пути России" - недопустимо. Конечно, сейчас нет оснований за это судить, но тут должны подключиться законодатели.
А что не так? Вот, если бы Виктор Шендерович написал, что у россиян по генетической традиции голова растет из жопы, а руки набиты ботвой, мы бы, конечно, возмутились и сами бы написали на него донос...
Донос в "лучших" традициях 30-х годов за одну из публикаций Виктора Анатольевича. Этих людей надо знать в лицо. Если это уместно назвать "лицом", конечно. А вы ещё спрашиваете откуда вся эта русофобия? Россия - это данилины. А Шендерович - это противоположность всему, что тут шляется, злобничает, доносит и сажает. Шендерович одинок. Данилиных легион. Шендерович - это отторженная совесть этой страны. Данилины не нуждаются в совести - для них это чужеродное и пугающее понятие, вырезанное под корень за век отрицательной селекции. Говоря - "люби Россию", вы говорите - "люби данилиных". Спасибо, без меня.
Вообще, он своими высказываниями давно заработал судебное разбирательство. Но выжившего из ума сатирика, вообще-то, жалко. Явно человек брызгает желчью в силу возрастных причин. Особенно остроумным он никогда не был, а его литературные заслуги вообще сомнительны, но передачи его некогда были весьма злободневны и забавны. Теперь же остался голый сарказм, переходящий в оскорбления всего русского народа. Кругом него остались только те, чьи "головы набиты ботвой", по его мнению.