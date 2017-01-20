Донос в "лучших" традициях 30-х годов за одну из публикаций Виктора Анатольевича. Этих людей надо знать в лицо. Если это уместно назвать "лицом", конечно. А вы ещё спрашиваете откуда вся эта русофобия? Россия - это данилины. А Шендерович - это противоположность всему, что тут шляется, злобничает, доносит и сажает. Шендерович одинок. Данилиных легион. Шендерович - это отторженная совесть этой страны. Данилины не нуждаются в совести - для них это чужеродное и пугающее понятие, вырезанное под корень за век отрицательной селекции. Говоря - "люби Россию", вы говорите - "люби данилиных". Спасибо, без меня. развернуть>>