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Признаться, я предвижу много пользы Отечеству от этого дела
Признаться, я предвижу много пользы Отечеству от этого дела
blogВиктор Шендерович
20.01 12:21 |  число просмотров 723
Замерев от нетерпения, жду решения Следственного комитета по моему вопросу, в связи с обращением политолога Данилина. Восемь лет назад мы исследовали, является ли животным йеху депутат Абельцев
 
Следственный комитет принял моё обращение
Следственный комитет принял моё обращение
www.facebook.com
20.01 12:11 |  число просмотров 569
Считаю, что меня унижают и оскорбляют слова Шендеровича о том, что, «руки у россиян, по генетической традиции, растут из жопы, а голова, в результате отрицательной селекции, называемой «особый путь развития», набита по преимуществу ботвой»
 
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Донос на Шендеровича <код для ЖЖ>
Донос на Шендеровича
Павел Данилин попросил Следственный комитет проверить пост Виктора Шендеровича на экстремизм. Прокремлёвского деятеля унизили и оскорбили слова сатирика о том, что у русского человека руки растут из жопы, а голова набита ботвой
Создан: 20.01.2017 11:58, обновлен: 20.01.2017 12:27
Просмотров: 749
Теги:
20 января
Признаться, я предвижу много пользы Отечеству от этого делассылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001762579664blogВиктор Шендерович
20.01. 12:01
 Замерев от нетерпения, жду решения Следственного комитета по моему вопросу, в связи с обращением политолога Данилина. Опасаюсь, не сорвется ли. Признаться, я предвижу много пользы Отечеству от этого дела... 
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Данилин - тайный агент Обамыссылка на данный пост
https://www.facebook.com/leonid.gozman.77/blogLeonid Gozman
20.01. 03:48
Благодаря этому замечательному человеку, Павлу Данилину, нас ждёт увлекательное публичное разбирательство того, откуда у россиян растут руки и чем набита их голова? В частности, анализу будет подвергнуто содержание головы самого Данилина, что сулит нам открытия чудные. Сторона #Данилина приведёт в суд несколько человек со справками, что руки у них растут вовсе не из жопы, а из какого-то другого места, а голова ничем не набита - пуста совсем. А защита #Шендеровича скажет, что он имел в виду не всех, а некоторых, в частности, политолога Данилина, относительно которого даже у суда не может быть сомнений. Теперь, даже если Трамп санкции не отменит, все равно, будет весело.
19 января
Павел Данилин не уважает наш народссылка на данный пост
https://www.facebook.com/oleg.kozyrev.7/blogOleg Kozyrev
19.01. 23:21
Павел Данилин не уважает наш народ, если отказывает нашим писателям в праве обличать беды народа и его нравы. Хоть в сатирической форме, хоть и без нее вовсе. Народ всегда любил тех, кто говорил правду в глаза. И всегда не любил тех, кто строчил доносы полицаям.
Стучи, стукачок. Получишь значокссылка на данный пост
https://www.facebook.com/babchenkoa/blogАркадий Бабченко
19.01. 22:08
А можно я тоже скажу? Я не согласен с Виктором Шендеровичем. Например, у политолога Данилина не руки из жопы растут. У него голова из жопы растет. Доносчик и мразь.
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Конечно, сейчас нет оснований за это судить, но тут должны подключиться законодателиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367268883blogАлександр Морозов
19.01. 21:47
мне кажется, что Следственный комитет должен так поступить: в выражении "руки растут из жопы" и "голова забита ботвой", конечно, нельзя усмотреть экстремизма. Но вот оскорбительное высказывание об "особом пути России" - недопустимо. Конечно, сейчас нет оснований за это судить, но тут должны подключиться законодатели.
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Павел Данилин - мразь и гнидассылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001602582009blogРыклин Александр
19.01. 21:20
А что не так? Вот, если бы Виктор Шендерович написал, что у россиян по генетической традиции голова растет из жопы, а руки набиты ботвой, мы бы, конечно, возмутились и сами бы написали на него донос...
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Донос в "лучших" традициях 30-х годовссылка на данный пост
https://www.facebook.com/TverskoyAA/blogАлександр Тверской
19.01. 20:32
Донос в "лучших" традициях 30-х годов за одну из публикаций Виктора Анатольевича. Этих людей надо знать в лицо. Если это уместно назвать "лицом", конечно. А вы ещё спрашиваете откуда вся эта русофобия? Россия - это данилины. А Шендерович - это противоположность всему, что тут шляется, злобничает, доносит и сажает. Шендерович одинок. Данилиных легион. Шендерович - это отторженная совесть этой страны. Данилины не нуждаются в совести - для них это чужеродное и пугающее понятие, вырезанное под корень за век отрицательной селекции. Говоря - "люби Россию", вы говорите - "люби данилиных". Спасибо, без меня.
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Шендеровича будут судить по статье экстремизмссылка на данный пост
http://rovego.livejournal.com/blogrovego
19.01. 14:10
Вообще, он своими высказываниями давно заработал судебное разбирательство. Но выжившего из ума сатирика, вообще-то, жалко. Явно человек брызгает желчью в силу возрастных причин. Особенно остроумным он никогда не был, а его литературные заслуги вообще сомнительны, но передачи его некогда были весьма злободневны и забавны. Теперь же остался голый сарказм, переходящий в оскорбления всего русского народа. Кругом него остались только те, чьи "головы набиты ботвой", по его мнению.
Ваш номер обращения R77N12149ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/danilin.pavel.50/www.facebook.com
19.01. 12:57
Из Следственного комитета прислали письмо . Ваш номер обращения R77N12149 А вот само обращение. Дрыманову Александру Александровичу 
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