Из Следственного комитета прислали письмо . Ваш номер обращения R77N12149

А вот само обращение.

Дрыманову Александру Александровичу

Руководителю Главного следственного управления

Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве

Адрес: г. Москва, ул. Арбат, д. 16/2, стр. 1

от члена Общественной палаты города Москвы

Данилина Павла Викторовича

Адрес: Москва, Успенский пер., 14, стр. 2

Уважаемый Александр Александрович,

В соответствии со статьей 27 пункт 14 Закона г. Москвы от 4 июля 2012 г. N 34 "Об Общественной палате города Москвы", статьей 35 пункт 7 соответствующего Закона, а также, действуя на основании Регламента Общественной палаты города Москвы (статья 7 пункт 3) сообщаю о наличии подозрений в совершении преступления по статье 282.п1. В связи с чем, прошу проверить текст, опубликованный Виктором Шендеровичем на сайте Эхо Москвы на предмет наличия преступления по статье 282. п 1.

Считаю, что меня, как гражданина России, унижают и оскорбляют слова Шендеровича о том, что, цитирую «руки у россиян, по генетической традиции, растут из жопы, а голова, в результате отрицательной селекции, называемой «особый путь развития», набита по преимуществу ботвой».

Прошу принять меры к пресечению

Также прошу сообщить по итогам расследования о наличии или отсутствии в действиях Виктора Шендеровича состава преступления.

С уважением, член Общественной палаты города Москвы

Павел Данилин