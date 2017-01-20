|Следственный комитет принял моё обращение
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20.01 12:11 | 1272
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Из Следственного комитета прислали письмо . Ваш номер обращения R77N12149
А вот само обращение.
Дрыманову Александру Александровичу
Уважаемый Александр Александрович,
В соответствии со статьей 27 пункт 14 Закона г. Москвы от 4 июля 2012 г. N 34 "Об Общественной палате города Москвы", статьей 35 пункт 7 соответствующего Закона, а также, действуя на основании Регламента Общественной палаты города Москвы (статья 7 пункт 3) сообщаю о наличии подозрений в совершении преступления по статье 282.п1. В связи с чем, прошу проверить текст, опубликованный Виктором Шендеровичем на сайте Эхо Москвы на предмет наличия преступления по статье 282. п 1.
Считаю, что меня, как гражданина России, унижают и оскорбляют слова Шендеровича о том, что, цитирую «руки у россиян, по генетической традиции, растут из жопы, а голова, в результате отрицательной селекции, называемой «особый путь развития», набита по преимуществу ботвой».
Прошу принять меры к пресечению
Также прошу сообщить по итогам расследования о наличии или отсутствии в действиях Виктора Шендеровича состава преступления.
С уважением, член Общественной палаты города Москвы
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