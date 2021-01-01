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Новые законы в новом году: россиян обложат штрафами и уголовкой
Новые законы в новом году: россиян обложат штрафами и уголовкой
Марина Озерова
13.01 11:40 |  число просмотров 434
(«Московский комсомолец»)
Хотелось бы, чтобы 2021 год был позитивным, но едва ли так получится. Власти наши готовятся к выборам в Госдуму как к войне с иноземным неприятелем, и в последние недели 2020-го напринимали много законов, которые превращают любую мирную общественную активность, любое пожелание или требование к государству в квест «Как не сесть и не стать иностранным агентом». Мы сделали обзор таких законов, вступающих в силу в новом году.

То ли Белоруссия напугала, то ли Хабаровск, то ли ещё что-то, нам неведомое, но факт остается фактом: очевидно желание иметь под рукой как можно больше возможностей штрафовать, сажать, ограничивать в правах и блокировать.

Причем при несчастливом стечении обстоятельств попасть под каток могут не только те, кто сознательно занимается «политикой». Но и те, кто с дури что-то «не то» репостнул в Интернете, кто собирал подписи против стройки во дворе или вышел на улицу стихийно, но мирно выразить свое мнение.

Как всегда, мы предупреждаем: таковы новые правила, которые вступят в жизнь сразу после новогодних каникул, и их надо иметь в виду, тем более что незнание законов от обязанности их исполнять и от ответственности за неисполнение никого не освобождает.
 

Правило первое: сидите дома

Проведение согласованных уличных акций ещё больше усложнится, а вышедшие на улицу должны быть готовы к тому, что их за что-нибудь да накажут. Все законы на эту тему попали в Госдуму за подписью депутата Дмитрия Вяткина («ЕР»), но его роль здесь примерно такая же, как у того, кто поджигает фитиль заложенного в пушку снаряда: команду «пли!» отдавали другие.

По факту в последние месяцы полиция и так задерживает, а суды наказывают участников «пикетных очередей», когда с одним и тем же плакатом поочередно и молча стоит несколько десятков, а то и сотен человек. Теперь же закон «О собраниях, митингах…» официально позволит судьям признавать «пикетные очереди» массовой акцией, требующей согласования.

Уличной акцией, требующей согласования, становится и любое «массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах», если по ходу дела эти граждане выражают или вырабатывают мнение по какому-то вопросу. 

Собрались во дворе или сквере, обсуждаете волнующую жителей дома, района или города проблему, но за 10 дней до того не уведомили власти и не получили их согласие - всё, ваша сходка не санкционирована со всеми вытекающими отсюда последствиями, самым легким из которых станет штраф.

Список требований к организаторам акций удлиняется, и перечень оснований для отмены властями в последний момент даже согласованной вроде бы акции - тоже. Но настоящей головной болью для партий или активистов, которые захотят собрать в одном месте более 500 человек, станет невиданное прежде требование вместе с уведомлением о намерении митинг или шествие провести предоставлять властям еще и реквизиты банковского счета, открытого в российском банке, через который должны идти все потраченные на проведение акции средства.

Получать деньги от иностранных государств или организаций, международных организаций и общественных движений, иностранцев, российских НКО — иностранных агентов, россиян моложе 16 лет и российских компаний, созданных меньше года назад, нельзя. Все, кто перечисляет деньги на транспаранты, транспорт, мегафон и трибуну, обязаны будут указать свои паспортные данные и информацию о гражданстве, а организации - ИНН и прочие реквизиты. После акции оставшиеся на счету средства придется вернуть жертвователям пропорционально их вкладу, и еще сдать бухгалтерский отчет местным властям…

 
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