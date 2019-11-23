  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Как я провёл путч
8.11 число просмотров 13906 число записей 162
 
Блогеры против: Аэрофлот
1.11 число просмотров 55950 число записей 116
 
Блогеры против: транспортная политика в Москве
21.10 число просмотров 3408 число записей 10
 
Блогеры против: РЖД
21.10 число просмотров 56157 число записей 143
 
Блогеры против: Победа
22.09 число просмотров 10010 число записей 14
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Черно-белый "Француз"
2.11 число просмотров 1758 число записей 4
 
Клоачный русский
9.11 число просмотров 1454 число записей 19
 
Ушел Владимир Буковский
28.10 число просмотров 1514 число записей 11
 
Прислать свою ссылку
«Статус иностранного агента будет распространяться как грипп»
«Статус иностранного агента будет распространяться как грипп»
Наталья Таубина
23.11 00:05 |  число просмотров 405
(«Коммерсант»)

Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий присваивать статус иностранного агента физическим лицам. Директор правозащитного фонда «Общественный вердикт» (принудительно внесен в реестр иноагентов в 2014 году) Наталья Таубина рассказала “Ъ”, как, по ее мнению, будет действовать этот закон. По ее словам, он настолько сырой и непродуманный, что иноагентом рискует стать каждый, у кого есть блог в социальной сети.

Представьте ситуацию: вы российский гражданин, активный пользователь социальных сетей, и у вас есть коммерческая фирма, скажем, по пошиву фартуков. А еще у вас есть любящая бабушка в Армении, которая время от времени присылает «Почтой России» сухофрукты, а на день рождения переводит немного денег.

Совсем скоро вас могут признать иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Вам придется указывать этот статус в каждой записи своего блога, раз в квартал сдавать финансовую отчетность и ежегодно проходить аудит Минюста. А вашу фирму по пошиву фартуков включат в особый Реестр российских юридических лиц, выполняющих функции иностранных агентов. И теперь далеко не каждый клиент решится заказать у вас партию товара.

Представили? Правда, кажется чем-то невероятным? Вынуждена вас огорчить — все это станет возможным, если принятый 21 ноября в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в закон РФ "О средствах массовой информации" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"» вступит в силу. Сейчас текст законопроекта вызывает огромное количество вопросов о том, как с точки зрения здравого смысла он станет работать на практике. У депутатов нет ответов на эти вопросы — что не помешало им одобрить новый закон.

Раньше термин «иностранный агент» применялся только к НКО или СМИ. Теперь в нашей стране появятся «лица, выполняющие функции иностранного агента», и «российские юридические лица, выполняющие функции иностранных агентов».

Исходя из текста закона «СМИ—иностранным агентом» может быть признан любой человек, если он «распространяет информацию для неограниченного круга лиц».

В современном мире для этого достаточно иметь открытый аккаунт в Facebook, «ВКонтакте» или даже Instagram. И пусть ваши фотографии с котами лайкают всего десять человек из числа родственников и друзей, с точки зрения закона они, безусловно, являются информацией и «доступны неограниченному кругу лиц».

Второе условие — получение денежных средств или иного имущества из-за рубежа. И не важно, что это за деньги — перевод от родственников из Минска, оплата заказа от иностранного покупателя или премия за победу в международном конкурсе фотографий котов. Из практики аналогичных норм закона об НКО мы знаем, что иностранными средствами легко признают и оплату билетов для участия в научной конференции, и даже неожиданные переводы минимальных сумм от неизвестных лиц из-за рубежа.

Есть блог? Есть хоть какие-то иностранные деньги? Добро пожаловать в реестр СМИ—иностранных агентов.

Теперь вам придется соблюдать соответствующие нормы закона об НКО: раз в квартал сдавать отчетность, проходить ежегодный обязательный аудит и во всех своих блогах указывать, что автор записей — СМИ—иностранный агент.

Так будет записано в ч. 3 ст. 6 закона «О СМИ», если президент подпишет принятый депутатами законопроект.

Но и это еще не все. Согласно законопроекту, физическое лицо, которое признали СМИ—иностранным агентом, больше не сможет от своего имени писать в бложек... простите, распространять информацию. Теперь оно должно писать от имени какого-то юридического лица. Нет такого? Тогда гражданин обязан в течение месяца зарегистрировать юридическое лицо и проинформировать об этом Минюст, чтобы тот внес это юрлицо в отдельный реестр.
Далее
Посты дня
Того же я желаю и всем гражданам Российской Федерации
www.facebook.com    1.12 14:19 |  число просмотров 402
Того же я желаю и всем гражданам Российской Федерации Ржепорые – это суверенный, независимый городской район, который сам решает, где, кому и когда ставить памятник, решает это через своих представителей, выбранных демократическим путем, а также по итогам публичных дебатов, на которых каждый местный житель имеет возможность свободно и без страха высказаться
 
Константин Котов отправлен в колонию
blogMaria Eismont    30.11 20:31 |  число просмотров 343
Константин Котов отправлен в колонию Скоро в отряде "к" будет отбой. А через 8 часов - подьем, и талантливый программист Костя Котов будет бегать строем и повторять правила внутреннего распорядка. Человек, которому было не все равно
 
В России не осталось ни одного проверенного лекарства для больных муковисцидозом
www.facebook.com    29.11 22:05 |  число просмотров 390
В России не осталось ни одного проверенного лекарства для больных муковисцидозом Сегодня, около стен Минздрава стояла девочка, которая уже не может дышать без кислородного концентратора, в её руках плакат" ХОЧУ ЖИТЬ"
 
Результат очередного визита президента Путина в Петербург
blogБорис Вишневский    28.11 17:08 |  число просмотров 645
Результат очередного визита президента Путина в Петербург Перекрытые дороги, мосты и набережные. Машины, стоящие в глухих пробках. Люди, бегущие из-за пробок с чемоданами по КАДу, чтобы успеть в аэропорт. Потерянное время и деньги тех, кто так и не успел к рейсу
 
В Москве напали на Руслана Левиева
blogRuslan Leviev    27.11 20:54 |  число просмотров 602
В Москве напали на Руслана Левиева ёл утром по дворам домой, постепенно со мной поравнялся какой-то чувак, дальше провал памяти и следующее что уже помню — как захожу домой уже весь в зелёнке и с гудящей головой.
 
все записи

Выбор редактора
Чем хотят заменить Википедию
blogSerguei Parkhomenko    9.11 12:35 |  число просмотров 2626
Чем хотят заменить Википедию Что в России были президентские выборы 2018 года, Большая Российская Энциклопедия ничего не знает. А президентом США, согласно этой энциклопедии, является Барак Обама
 
Что я пережил в те сутки - назвать ужасом не могу, это гораздо хуже
www.facebook.com    9.11 09:38 |  число просмотров 3099
Что я пережил в те сутки - назвать ужасом не могу, это гораздо хуже В ночь с 28 на 29 октября со мной случилась ужасная история. Я оказался в машине скорой помощи, в которой меня обчистили фельдшеры
 
Дошло до уйгурской кухни
blogРыклин Александр    9.11 09:12 |  число просмотров 2714
Дошло до уйгурской кухни Лапшичная "Тянем-потянем", что расположена на Центральном рынке в начале Рождественского бульвара, подала иск к Навальному и Соболь на сто тысяч рублей, желая возместить убытки, понесенные во время летних акций...
 
Новый метод ремонта подводных лодок Валерия Пшеничного
blogРустем Адагамов    9.11 08:50 |  число просмотров 2923
Новый метод ремонта подводных лодок Валерия Пшеничного Пшеничного в 2018 г. обвинили в хищениях, посадили в СИЗО, где подвергли пыткам электрическим током, изнасиловали и задушили, представив это самоубийством.
 
События
Мы - Иван Голунов
10.06 |  число просмотров 3385
Мы - Иван Голунов
Журналист Иван Голунов отпущен на свободу, уголовное дело против него прекращено, в отставке несколько причастных к его делу полицейских.
все записи
Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 3457
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
все записи
Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 4349
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
все записи
Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 3172
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
все записи
Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 7049
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012