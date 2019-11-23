Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий присваивать статус иностранного агента физическим лицам. Директор правозащитного фонда «Общественный вердикт» (принудительно внесен в реестр иноагентов в 2014 году) Наталья Таубина рассказала “Ъ”, как, по ее мнению, будет действовать этот закон. По ее словам, он настолько сырой и непродуманный, что иноагентом рискует стать каждый, у кого есть блог в социальной сети. Представьте ситуацию: вы российский гражданин, активный пользователь социальных сетей, и у вас есть коммерческая фирма, скажем, по пошиву фартуков. А еще у вас есть любящая бабушка в Армении, которая время от времени присылает «Почтой России» сухофрукты, а на день рождения переводит немного денег. Совсем скоро вас могут признать иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Вам придется указывать этот статус в каждой записи своего блога, раз в квартал сдавать финансовую отчетность и ежегодно проходить аудит Минюста. А вашу фирму по пошиву фартуков включат в особый Реестр российских юридических лиц, выполняющих функции иностранных агентов. И теперь далеко не каждый клиент решится заказать у вас партию товара. Представили? Правда, кажется чем-то невероятным? Вынуждена вас огорчить — все это станет возможным, если принятый 21 ноября в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в закон РФ "О средствах массовой информации" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"» вступит в силу. Сейчас текст законопроекта вызывает огромное количество вопросов о том, как с точки зрения здравого смысла он станет работать на практике. У депутатов нет ответов на эти вопросы — что не помешало им одобрить новый закон. Раньше термин «иностранный агент» применялся только к НКО или СМИ. Теперь в нашей стране появятся «лица, выполняющие функции иностранного агента», и «российские юридические лица, выполняющие функции иностранных агентов». Исходя из текста закона «СМИ—иностранным агентом» может быть признан любой человек, если он «распространяет информацию для неограниченного круга лиц». В современном мире для этого достаточно иметь открытый аккаунт в Facebook, «ВКонтакте» или даже Instagram. И пусть ваши фотографии с котами лайкают всего десять человек из числа родственников и друзей, с точки зрения закона они, безусловно, являются информацией и «доступны неограниченному кругу лиц». Второе условие — получение денежных средств или иного имущества из-за рубежа. И не важно, что это за деньги — перевод от родственников из Минска, оплата заказа от иностранного покупателя или премия за победу в международном конкурсе фотографий котов. Из практики аналогичных норм закона об НКО мы знаем, что иностранными средствами легко признают и оплату билетов для участия в научной конференции, и даже неожиданные переводы минимальных сумм от неизвестных лиц из-за рубежа. Есть блог? Есть хоть какие-то иностранные деньги? Добро пожаловать в реестр СМИ—иностранных агентов. Теперь вам придется соблюдать соответствующие нормы закона об НКО: раз в квартал сдавать отчетность, проходить ежегодный обязательный аудит и во всех своих блогах указывать, что автор записей — СМИ—иностранный агент. Так будет записано в ч. 3 ст. 6 закона «О СМИ», если президент подпишет принятый депутатами законопроект. Но и это еще не все. Согласно законопроекту, физическое лицо, которое признали СМИ—иностранным агентом, больше не сможет от своего имени писать в бложек... простите, распространять информацию. Теперь оно должно писать от имени какого-то юридического лица. Нет такого? Тогда гражданин обязан в течение месяца зарегистрировать юридическое лицо и проинформировать об этом Минюст, чтобы тот внес это юрлицо в отдельный реестр.