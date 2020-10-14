Вот уже несколько месяцев в Чеченской Республике по нарастающей продолжаются репрессии против членов близкого круга Рамзана Кадырова. В местах незаконного лишения свободы, в подвалах «секретных тюрем», содержатся от нескольких дней до недель и даже месяцев не только высокопоставленные чеченские чиновники, но и их родственники, охранники и ближайшее окружение. У задержанных под пытками получают информацию о нелегальных бизнесах, описывают и отбирают практически все имущество. Тех, кого выпускают, обязывают заплатить в Фонд им. Ахмата Кадырова многомиллионные пожертвования. Зачистки ближнего круга начались в первых числах августа, через несколько дней после увольнения с должности мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева — человека, к которому Кадыров много лет испытывал неприязненное отношение и тем не менее долго терпел. Неслучившийся заговор Рамзан Кадыров поздравляет Ибрагима Темирбаева с днем рождения. Кадр: пресс-служба Рамзана Кадырова / Грозный-информ Темирбаев — малоизвестный федеральным СМИ чеченский чиновник, но в Чечне (и особенно в Аргуне) он обладал большой властью и плохой славой. С одной стороны, он беспрекословно исполнял все спущенные сверху карательные приказы, непосредственно участвуя в похищении тех, кого местные власти подозревали в причастности или сочувствии чеченскому подполью. Именно при Темирбаеве Аргун и аргунская «секретная тюрьма» на базе городского ОМВД прогремели на весь мир в связи с зачисткой представителей чеченского ЛГБТ-сообщества. С другой стороны, Ибрагим Темирбаев проработал в кресле руководителя Аргуна 15 лет и оброс достаточно большой базой сторонников и связей, в том числе за пределами Чечни. Своей карьерой и местом, которое принесло его семье огромный достаток, он не был обязан Рамзану Кадырову, и поэтому, насколько это, конечно, возможно в сегодняшней Чечне, был одним из относительно независимых чиновников. Неприязненное отношение к Темирбаеву у Рамзана Кадырова появилось еще в 2006 году, когда в Чечне шла ожесточенная борьба за власть между действовавшим тогда президентом Алу Алхановым и непосредственно Рамзаном Кадыровым, младшим сыном убитого в мае 2004-го Ахмата Кадырова. На стороне Алу Алханова выступили братья Ямадаевы, по тем временам — самый могущественный клан Чечни. Также в Нальчике в 2006 году прошла встреча, на которой влиятельные на тот момент чеченские силовики также предложили Алханову свою поддержку. Экс-президент Чечни Алу Алханов. Фото: РИА Новости В частности, на встрече присутствовали: глава Аргуна Ибрагим Темирбаев, командир чеченского ОМОНа Артур Ахмадов и его заместитель Бувади Дахиев, сотрудник службы безопасности Ахмата Кадырова Шамиль Магомаев (возглавлял затем последовательно Аргунский РОВД, Веденский и Шелковской районы, потом стал депутатом республиканского парламента), известный своей жестокостью амнистированный боевик Идрис Гаибов (впоследствии он был назначен префектом Октябрьского района Грозного, затем стал депутатом республиканского парламента) и другие. На встречу прилетел из Москвы уже невъездной в республику (хотя номинально ее президент) Алу Алханов, однако в силу своей нерешительности он так и не склонился к силовому противостоянию со своим молодым, но отчаянным конкурентом. Сведения об этой сходке дошли до Кадырова и, несмотря на, казалось бы, давность событий, отголоски неслучившегося «нальчикского заговора» дают знать о себе до сих пор. Так, в прошлом году были задержаны, подвергнуты пыткам и затем лишены мандатов два депутата республиканского парламента — Идрис Гаибов и Шамиль Магомаев. В ходе этой июльской волны зачисток, поднятой задержанием Ибрагима Темирбаева, Шамиль Магомаев был повторно задержан, а вот Идрис Гаибов смог оперативно покинуть республику (говорят, что уже и страну). Источники «Новой газеты» сообщают, что Шамиль Магомаев — «сердечник» и мог не выдержать пыток. А из-за побега Гаибова были задержаны его близкие родственники, до сих пор они находятся в ОМВД по Курчалоевскому району. «Новой газете» удалось выйти на связь с женой одного задержанного, однако убедить ее написать заявление о похищении своего мужа не получилось. Женщина смертельно напугана. Впрочем, страх сегодня охватил всю чеченскую элиту. Одного за другим высокопоставленных чеченцев доставляют в полицейские подвалы и под пытками выбивают признания в нелояльности Рамзану Кадырову. 18 сентября 2016. Врио главы Чечни Рамзан Кадыров у одного из избирательных участков в селе Центарой в единый день голосования. Фото: РИА Новости Именно проявления неуважения к правящей семье, допущенные этими людьми в приватных разговорах или встречах, стали основной причиной задержаний их самих и их родственников, а также тех, на кого они дали показания. Самого Ибрагима Темирбаева задержали в начале августа, через три дня после его отставки с должности мэра Аргуна и буквально накануне назначения советником главы Чечни.