  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Блогеры против: Победа
21.08 число просмотров 9436 число записей 13
 
Акция 3 августа
6.08 число просмотров 1628 число записей 11
 
Регистрируй
16.07 число просмотров 3496 число записей 31
 
Грузия под запретом
23.06 число просмотров 2119 число записей 16
 
Съели Нюту
16.06 число просмотров 2066 число записей 15
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Как голосовать 8 сентября
8.09 число просмотров 1179 число записей 14
 
Итоги дня выборов
13.09 число просмотров 1115 число записей 29
 
Свадьба Собчак
15.09 число просмотров 915 число записей 9
 
Прислать свою ссылку
Игорь Каляпин рассказал об изнасилованиях и пытках в российских тюрьмах
Игорь Каляпин рассказал об изнасилованиях и пытках в российских тюрьмах
Елена Светлова
24.09 01:11 |  число просмотров 146
(«Московский комсомолец»)

Игорь Каляпин, глава «Комитета против пыток», испытал на себе, что значит допрос с пристрастием. В девяностые на него сфабриковали уголовное дело о хищении денег. После задержания сутки избивали в полицейском участке. Потом три месяца в переполненной камере СИЗО.

Игорь Каляпин рассказал об изнасилованиях и пытках в российских тюрьмах
Фото: facebook.com/Игорь Каляпин
 
 

Каляпину повезло: дело в отношении его прекратили, потому что нашли настоящих виновников. Но в бизнес он больше не вернулся. Начал заниматься правозащитной деятельностью. Просто понял — любой человек может оказаться на нарах. И надо, чтобы кто-то за него вступился.

Скоро двадцать лет, как он возглавляет «Комитет против пыток», который ведет общественные расследования жалоб граждан, пострадавших от бесчеловечного обращения сотрудников правоохранительных органов.

— Игорь, на сайте вашей организации есть информация, что за время работы комитета удалось привлечь к ответственности 145 сотрудников правоохранительных органов. Много это или мало?

- Мало, конечно. Хотелось бы больше, но это же не от нас зависит. В каждом таком случае сначала следователь Следственного комитета предъявил обвинение, прокурор его утвердил, а судья вынес обвинительный приговор. Но каждая из этих инстанций делает все, чтобы сотрудника полиции «отмазать», что бы он ни совершил. Полицейскому адвокат не нужен — его защищает следователь.

Получается, что каждое из этих дел — очень длительная, зачастую многолетняя тяжба. Мы с нашими скромными полномочиями пытаемся заставить следователя выполнять то, что он обязан по закону: допросить очевидцев, провести поквартирный обход, сделать экспертизу.

— Как же можно его заставить выполнять свой профессиональный долг?

— Ответ — никак. Это нужно каким-то хитрым образом сделать вместо него, но так, чтобы документ лег в материалы следственного дела с подписью следователя, то есть имел доказательное значение. У нас издан целый двухтомник «Методика общественного расследования», где расписан этот механизм. Все, что мы можем реально сделать, — это не дать следователю закрыть дело, заставить довести его до конца. Мы идем в суд, который очень часто встает на нашу сторону, потому что нарушения очевидны, но ничто не мешает СК через две недели дело опять закрыть.

— Вы же не можете действовать без потерпевшего. Бывает, когда он в последний момент «сливается»?

— Такое бывает, к сожалению. Поэтому мы не любим дела, когда наш заявитель находится в местах лишения свободы, потому что там на него надавить проще всего. Обычно используют политику кнута или пряника. Мы понимаем, что этот воришка или разбойник совершил преступление, и то же самое сделали те, кто его пытал, а сейчас они друг с другом договорились, и произошел взаимозачет. И все сделали вывод: можно продолжать в том же духе.

— Казанский ОВД «Дальний», где насмерть изнасиловали задержанного, стал именем нарицательным. Скандал повлек за собой тотальные проверки всех отделений полиции Казани.

- Это дело Назарова, которого убили экзотическим образом. Уровень разрешенного де-факто насилия в разных регионах отличается. Хотя пытки у нас запрещены, все понимают, что бить можно до определенного уровня, а планку, за которой следует наказание, определяет Следственный комитет.

В Татарстане даже за убийства, которые совершали сотрудники полиции еще до истории с Назаровым, дела не возбуждались. Когда это случилось, туда приехал господин Бастрыкин с генералами из центрального аппарата и стали проверять аналогичные жалобы. Выяснилось, что их было много. Сняли министра внутренних дел Сафарова, который был второй по влиятельности фигурой. За последние, если не ошибаюсь, пять лет были подняты все материалы по жалобам, и выявились случаи укрывательства, хотя дела были жуткие, даже с трупами. Погоны полетели. И не только там. Тогда по горячим следам поддержали нашу идею о создании спецотдела Следственного комитета по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов.

— Интересно, стало ли в Татарстане меньше пыток после разгона злополучного ОВД?

— Кампания, возникшая на волне общественного резонанса, растянулась на несколько месяцев, но эффекта хватило на три-четыре года. История с Назаровым не была самой ужасной. Не придумали еще шкалы для измерения оттенков ужаса. Взяли, к примеру, человека за какую-то мелкую кражу и убили. Нам важно понять, что если раз в три года происходят резонансные скандалы на тему пыток, это не значит, что подобные случаи встречаются именно с этой периодичностью. Они происходят почти каждый день.
Далее
Посты дня
Чтобы не оказаться разочарованными — не надо очаровываться
blogIlya Yashin    22.09 11:10 |  число просмотров 663
Чтобы не оказаться разочарованными — не надо очаровываться Я не знаю истинных мотивов Яндиева, побудивших его поддержать кандидатуру Шапошникова. Но думаю, он и сам уже по реакции избирателей понял, что решение это было ошибочным
 
Как вам такое постановление суда!?
blogCKonovalov    22.09 10:56 |  число просмотров 709
Как вам такое постановление суда!? Они сломали мне ногу за 3 часа до акции. Потом осудили без моего присутствия, когда я был в больнице, на 10000₽. А сейчас выложили на сайт Мосгорсуда документ. Они забыли вписать мою фамилию
 
РИА-Новости - говноеды, это понятно, но...
blogАлександр Плющев    17.09 14:17 |  число просмотров 1585
РИА-Новости - говноеды, это понятно, но... Этот fakenews-заголовок образует и сюжет Яндекс.Новостей. Что делает подонками уже вас, ребята из этого некогда чудесного сервиса...
 
Адвокатское сообщество бурлит
blogАнна Ставицкая    15.09 15:21 |  число просмотров 1599
Адвокатское сообщество бурлит Адвоката Дмитрия Сотникова судья Новомосковского суда Тульской области не допустила до защиты клиента, а когда адвокат попытался все же свою работу выполнить, его просто напросто избили приставы!
 
Как помочь Диане
blogCatherina Gordeeva    14.09 23:09 |  число просмотров 1421
Как помочь Диане Меня многие спрашивают, как после приговора живет жена Данилы Беглеца Диана с двумя малышами - Алешей и Алисой. Живет тяжело
 
все записи

Выбор редактора
Опубликованы фрагменты переписки Михаила Хачатуряна с одной из его дочерей
blogИлья Варламов    10.09 09:13 |  число просмотров 2179
Опубликованы фрагменты переписки Михаила Хачатуряна с одной из его дочерей Увы, лексикон Михаила Хачатуряна весьма примитивен и состоял в основном из непечатных слов. Потому большинство сообщений мало информативны в плане смысловой нагрузки, но очень показательны для понимания отношений в семье и выполнения его отцовской функции
 
Самая красивая история, полностью описывающая прошедшие" выборы"
blogАлександр Шмелев    10.09 08:47 |  число просмотров 2256
Самая красивая история, полностью описывающая прошедшие" выборы" Никому не известный Соловьев-спойлер отныне депутат Московской городской думы! :) Теперь задача его где-то найти, отмыть и мандат всучить
 
Как встречали освобожденных в Украине
www.facebook.com    8.09 11:39 |  число просмотров 1968
Как встречали освобожденных в Украине Когда ребята начали выходить из самолёта, все сценарии пошли к чертям. Матери, отцы, жены, братья-сестры, а за ними и журналисты, с камерами и без, просто оттеснили охрану вместе с президентом
 
"Ожившая память" наоборот
blogХасан Хасан    5.09 23:31 |  число просмотров 2492
"Ожившая память" наоборот Я брал с нквдэшных фотографий их замученные лица и возвращал их к жизни, перенося в образы наших современников. Теперь придётся обратно...
 
События
Храм раздора
18.05 |  число просмотров 2681
Храм раздора
Противники строительства церкви св. Екатерины в центре Екатеринбурга встретились с мэром города Александром Высокинским. Они требовали проведения референдума, но мэр обещал только “опрос с элементами референдума”, сославшись на дороговизну и заявив, что референдум требует длительной подготовки.
все записи
Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 2020
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
все записи
Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 3865
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
все записи
Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 2572
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
все записи
Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 8016
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012